  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C

“Bel-Boyun Ağrıları ve Tedavisi” adlı eğitim semineri Batıkent Meydan’da gerçekleşti

»
“Bel-Boyun Ağrıları ve Tedavisi” adlı eğitim semineri Batıkent Meydan’da gerçekleşti
Yenimahalle Belediyesi’nin Acıbadem Hastanesi ve Lions Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği “Bel-Boyun Ağrıları ve Tedavisi” adlı eğitim semineri Batıkent Meydan’da gerçekleşti.

Uzman Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu.

Hareketsiz yaşam, bel ve boyun ağrısına davetiye çıkarıyor

Katılımcılara bel-boyun ağrıları hakkında bilgilendirmede bulunanVardar, omurganın insan yapısını oluşturan en önemli kemiksel çatı olduğunu ve yapının herhangi bir seviyesindeki problemin diğerini de etkileyerek, kişininfonksiyonlarının bozulmasına sebep olacağını belirtti.

Yaşam boyuherkesin zaman zaman bel ve boyun ağrısı çektiğini de vurgulayan Vardar, “Bu ağrılar ani ve ters bir hareketle başlayabildiği gibi yavaş yavaş ilerleyip zaman içinde de kötüleşebilir. Bu ağrıların nedenleri arasında hareketsiz yaşam, aşırı yüklerin kontrolsüz kaldırılışı, yanlış oturma, ergonomik olmayan çalışma koşulları, kas-iskelet sistemindeki yetersizlikler, kötü beslenme, yanlış egzersiz ve spor olabilir” dedi.

Vücut ağırlığınızın dörtte birinden fazla ağırlık kaldırmayın

Otururken sırtın dik olması gerektiğini söyleyen Vardar, “Sandalyemizin arkası yüksek, ayaklar yerle temas halinde, omuzlar gevşek-rahat pozisyonda, bel boşluğu destekli ve bilgisayar göz hizasında olmalıdır. Ağırlık kaldırırken de hiçbir zaman vücut ağırlığımızın dörtte birinden fazla ağırlık kaldırmamalıyız. Ayrıca bel ve sırt kaslarından çok kol ve bacak kaslarımızı kullanmalıyız. Yerden bir şey alırken ise dizlerimizi hafif bükerek ve dirseklerimizi kırarak kaldırmalıyız” diye konuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'ndan Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti04 Ocak 2017 Çarşamba 10:53
  • Başkan Yaşar, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin (Anadolu OSB), 15’inci kuruluş yılı kutlamasına katıldı02 Ocak 2017 Pazartesi 14:01
  • Yenimahalle Belediyesi senkronize buz pateni takımı Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası’na kilitlendi01 Ocak 2017 Pazar 12:25
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2017’nin arifesinde 2016’yı değerlendirdi31 Aralık 2016 Cumartesi 12:39
  • Yenimahalle Belediyesi, karla mücadele ekibini teyakkuza geçirdi31 Aralık 2016 Cumartesi 12:23
  • Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle alarma geçti30 Aralık 2016 Cuma 13:22
  • Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97’inci yıldönümü27 Aralık 2016 Salı 12:51
  • Pamuklar Mahallesi ve Batıkent Batı Sitesi mahallesine pazar yerleri yapılıyor25 Aralık 2016 Pazar 12:29
  • İsmet İnönü’yü ölümünün 43’üncü yılında kabri başında anıldı25 Aralık 2016 Pazar 12:21
  • Yenimahalle Belediyesi 2 yeni anaokulunu daha hizmete açmak için gün sayıyor24 Aralık 2016 Cumartesi 09:55
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim