Belediye çalışanları rahat olsunlar

Eyüphan Kaya

Yönetim, yönetim… kendimizi tanıyalı hep gündemimizdedir, bu yönetim.

Bir evin yönetiminden tutun, şehrin, devletin yönetimine kadar. Tabi bu ara özerk bir yönetim birimi olan belediyeyi de unutmamak gerekir.

Eskiden belediye başkanları için şöyle bir ifade kullanılıyordu, o kadar geniş yetkileri var ki, “para basamaz, adam asamaz” onu dışında her şey yapabilir diye. Ancak büyükşehir belediye yasasıyla belediyenin yetki, etki alanı genişledi, fakat başkanın bazı yetkileri belediye meclisine devredildi. Ama hala da Belediye başkanı çok güçlüdür. Hele ki bu Başkan kayyum olarak atanmışsa, hele hele ki OHAL’de varsa…

Yıllar yılıdır şehrimiz birileri tarafından idare ediliyordu, ancak küçük rutin hizmetler/işler dışında pek bir hizmet yapıldığı söylenemez. Devletin yargı kararlarıyla son süreçte bazı Belediye başkanlarını içeriye alması oluşan boşluğu doldurma adına bu tür belediyelere Kayyum atandı.

Bunlardan bir kaçı da şehrimizin belediyeleridir. Sur, Yenişehir ve Kayapınar’ın yanı sıra Büyük şehre de Kayyum atanmıştır.

Kayyumun görevlendirilmesinden amaç iyi idare edilmeyen bir şirket yada kurumun daha iyi idare edilmesidir.

Bu duruda bize de vatandaş olarak bu devlet ricalini yakından takip etmek kalıyor.

Bunlar kendini layüsel sanmasınlar. Başarıları da başarısızlıkları da boyunlarına ömür boyu asılacaktır, hatta ahrette dahi karşılarına çıkacaktır. Yeri geldiğinde birilerinin başları dik, yeri geldiğinde yere bakmak durumunda kalacaklardır.

Sur’dan hizmet ve mutluluk haberleri gelirken Kayapınar’dan görevine son verilenler ve göreve alınan kimselerin alım şekli konuşuluyor. İşin kötü tarafı bu alımlarda para alan kimi adi kimselerin olduğu söylentisi dolaşıyor. Kayapınar Belediye Kayyumunun bu konuda bir açıklaması yapmasını bekliyoruz.

Kimse bu süreci OHAL ile örtbas edememelidir. Bu tür insanlık dışı hallerin AK Parti teşkilatından uzak olmasına rağmen sıkıntısı partiye Hükümete kadar uzuyor.

Büyük şehre atanan Kayyumun duruşuyla iftihar etmemek elde değil. Dediği şudur; “Beni devlet atadı, ben bir partinin başkanı gibi davranamam, belediyede olsun, sahada olsun terörle irtibatlı ya da suça bulaşmış kimseler hariç herkesle selamlaşmak durumundayım” diyor.

Ben de Kayyum Cumalı Atilla’nın bu beyanatından cesaretle diyorum ki, Büyük Şehir Belediye çalışanları rahat olsunlar, sizin çalışmanızda yasal açıdan bir sıkıntı yoksa endişe etmenize gerek yok, emin görevinizi yaparken eskiden daha rahat olacaksınız, ne eskisi gibi maaşınızdan kesinti olur, ne de kimse size hava cıva atabilir. Piyasada dolaşan dedikodular sizin motivasyonunuzu bozmasın. Kayyum belediye çalışanlarına bakışı böyle olmalıdır.

Bu gün dünya yarın ahret, lütfen birilerine görev verirken bu şehre sıkıntı veren kimselere olmasın. Silvan ilce belediyesinde olduğu gibi Ahmetlere fırsat vermeyelim. Yönetiminiz şeffaf olsun olur mu? Halka hesap vermeyi de bir erdem bilin.

Sakın bu OHAL’i eski OHAL’lere benzetmeyin, bu OHAL’ın gerekçesi vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Fakat birileri bunu hala o eski karanlık gönlere benzetiyor.

Yargı kararı gereği bazı belediye başkanlarını görevden alınınca yerlerine Kayyum atadı. Ama bu kayyumlar Hükümete sıkıntı değil başarı kazandırmalıdırlar, kanaatim budur.

Sizden de destek bekliyorum.