Belediye Malvarlığı Haczedilebilir Mi?

Taner Eraslan / İç Denetçi

1. Giriş

Doktrinde haciz işlemi,takip prosedüründe takibin kesinleşmesinden sonra, satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme imkanı veren işlem olarak tanımlanmaktadır.[1] Alacaklı bu yolla, borçlunun malvarlığına hukuken el koymaktadır. Ancak, borçlu bir kamu idaresi ise, haczin yapılması kamu yararını zedeleyecek, yapılmaması kişi hakkını kullanılamaz hale getirecektir. Bir Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere[2]; “İnsanı öne çıkaran çağdaş demokrasilerde, kamu yararı gerekçesiyle de olsa kişi haklarını tümüyle kullanılamaz hale getirebilecek düzenlemelere izin verilmemekte, bu konuda adil bir denge kurulmasına özen gösterilmektedir” denilerek, kamunun borcuna sadık olmaması durumunda takibin yapılmasındaki güçlük anlatılmaktadır.

Kamu tüzel kişisi olan belediye, yerel kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve bu yöndeki faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gelir toplayan, harcama yapan kamu idaresidir. Faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu/duyacağı kaynağın korunmasında kamu yararının olduğu bir gerçektir. Ancak, kamu yararı gerekçesiyle kişi haklarının sınırlanması da doğru değildir. Yani, Belediyelerin kamu hizmetine özgülenen menkul ve gayrimenkullerinin korunmasındaki kamusal yarar yadsınamaz. Ancak, bunun kişi haklarını tümüyle yok edebilecek düzeye vardırılması da düşünülemez.[3] Burada bir dengenin kurulması gerekir. Bu çalışmada da esasen bu dengenin nasıl kurulmaya çalışıldığı, belediyelere yönelik haciz işlemleri bazında konu tartışılacaktır.

Kamu tüzel kişileri, kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulurlar. Kamu hizmetleri kural olarak aksatılamaz, kesintiye uğratılamaz, geciktirilemez veya ertelenemez. Yani bu tür hizmetler süreklilik arz eder. Kolluk kuvvetlerinin çalışmadığını, eğitim sisteminin zayıfladığını, çöplerin toplanmadığını, suların kesildiğini, altyapı hizmetlerinin veya ulaşımın aksadığını düşünürsek, toplumsal yaşantının ne kadar tıkanacağı ortadadır.

Diğer taraftan, toplumsal yaşantının sürekli, düzenli ve sistemli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla yürütülen kamu hizmetleri, ayni ve mali unsurlardan oluşan kamu malvarlığına/kaynağına ihtiyaç duyar. Kamu malvarlığına bazı ayrıcalıklar tanınmasının altında yatan birincil neden de budur; kamu hizmetlerinin sürekliliği...

Bu ayrıcalıkların en önemlisi haczedilemezliktir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrası “devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen[4] malların” haczi yasağını getirmektedir. Devlet mallarının haczedilememesi yargı içtihatlarında da şu şekilde açıklanmaya çalışılmıştır:

Devletin borçlarını rızası ile ödeyeceği farz olunur,

Alacaklının şahsi menfaati için devlet mallarını haczi hususi menfaatin umumi menfaate tercih edilmesi demek olacağından caiz görülemez,

Devlet kendi kudretini kendisine karşı kullanamaz.[5]

2. Belediye Mevzuatında Yapılan Yeni Düzenleme ve AYM İptal Kararı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine 6552 sayılı Kanunun[6] 121. maddesiyle eklenen

“İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.”

Hükmü ile yine 5393 sayılı Belediye Kanununa 6552 sayılı Kanunun 123. maddesiyle eklenen ek 8. maddesindeki

“15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.”

Madde-fıkralarının Anayasamızın 2, 5, 10, 13, 125 ve 138. maddelerine aykırı olduğundan 2949 sayılı Kanunun 28/2. maddesi gereğince iptal davası açılmasına aykırı olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesi yönünde Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“…Öte yandan, yukarıda belirtilen hükümlerle belediyenin bir kısım mallarına haciz yasağı konularak koruma altına alınmasına karşın, itiraz konusu kural ile haciz konulabilecek mallardan da sadece borçlu belediye tarafından gösterilen mala haciz uygulanmasının öngörülmesi suretiyle haciz uygulanabilecek malların daha da kısıtlanması, mülkiyet hakkını ölçüsüzce sınırlandırdığı gibi demokratik toplum düzeninin ve hukuk devletinin gereklerine de uygun değildir.

Diğer taraftan alacaklı taraf, haklı olduğunu mahkemede ispat ederek alacağını hüküm altına aldırmış ve alacağı ödenmediği için icra yoluna başvurmuş olsa dahi, itiraz konusu kural nedeniyle alacağına kavuşması gecikmekte ya da imkânsız bir hâl almaktadır. Mahkemelerin tarafların hakkını teslim eden kararından sonra asıl ve önemli olan, alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Bu da borçlunun borcunu rızası ile ödemesiyle, ödenmediği takdirde borçlunun borcunu karşılayacak mallarının haczedilip satılmasıyla olanaklıdır. Yargı kararlarının etkinliği bu kararların yerine getirilmesi yani uygulanmasıyla sağlanabilir. Mahkeme kararı ile tespit edilen alacağın elde edilmesini zorlaştıran kural, hak arama özgürlüğünü etkisiz hale getirmesi nedeniyle bu özgürlüğe yapılan ölçüsüz bir müdahaledir.

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kuralın birinci cümlesinde yer alan “... ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ibaresi, Anayasa’nın 2., 13., 35. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”

…

“…Kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için çeşitli önlemlerin alınması doğal kabul edilmekle birlikte, bu konuda kişilerin hakları ve hukukun genel ilkelerinin de göz önünde bulundurulması hukuk devletinin bir gereğidir.

İtiraz konusu kuralın, belediyelerin hizmet görme kapasitelerinin kısıtlanmasına yol açmasını engellemek için çıkarıldığı anlaşılmakta ise de, Kanun’un 15. maddesinin son fıkrası hükmünün devam eden her türlü icra takiplerinde uygulanması ve bu maddenin yürürlük tarihinden önce belediye aleyhine yapılmış olan icra takipleri gereğince konulan hacizlerin kaldırılması, kişilerin alacaklarının tahsilini geciktireceği ya da alamamalarına neden olabileceğinden hukuka olan güven duygusunu zedelemekte ve hukuk güvenliği ile bağdaşmamaktadır.

Öte yandan, hak arama yollarına başvuran bireylerin bu yolla elde etmek istedikleri alacaklarını almalarının yasama tasarruflarıyla etkisizleştirilmesi, subjektif hakların ihlal edilmesine yol açmakta ve Devlete olan güven duygusunu zedelemektedir.[7]”

Anayasa Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun; 15. maddesine, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın; birinci cümlesinin;

a- “…ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR ile SerruhKALELİ’ninkarşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

İkinci cümlesinin;

a- “…veya kamu hizmetlerini aksatacak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Erdal TERCAN ile Kadir ÖZKAYA’nınkarşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR ile SerruhKALELİ’ninkarşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

6552 sayılı Kanun’un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

karar vermiştir.

Sonuç olarak Kanun metni aşağıdaki şekli ile son halini almıştır:

“(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.”

Anayasa Mahkemesi Kararında dikkatimizi çeken ve karşı oy gerekçesinde yer alan aşağıdaki görüşleri de sizlerle paylaşmayı uygun gördük:

“Bir an için, itiraz konusu ibarenin istismarı sonucu, belediyelerin uygulamada tüm mallarını, kamu hizmetlerine tahsis etmek suretiyle hacizden kaçırabileceği düşünülse bile, bu durumun anayasallık denetiminin dışında diğer yargı organları önünde çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık konusu olacağı açıktır. Kaldı ki, benzer argümanın 15. maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca “kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar” ibaresi yönünden de ileri sürülmesi mümkündür. Belediyelerin alacakları kararlarla tüm mallarını kamu hizmetlerine tahsis etmeleri durumunda da, kanunun tanıdığı istisnaların kötüye kullanılması söz konusu olacaktır.

Yukarıda belirtildiği üzere, haciz işleminin kamu hizmetini aksatmayacak şekilde yapılmasındaki amaç, belediye hizmetlerinin sürekli ve düzenli yürütülmesini sağlamaktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar”ın haczedilemeyeceğine dair düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirlerken belediyelerce yerine getirilmesi gereken kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinin toplum yararına yönelik olduğunu vurgulamıştır. Mahkeme, red kararını şöyle gerekçelendirmiştir: “Belediyelere ait bazı ayni ve nakdi varlıklara haciz yasağı getirilmesindeki amaç da, belediyelerce yerine getirilen kamu hizmetlerinin bazılarının, toplumsal yaşamın gerektirdiği zorunluluklara bağlı olarak sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi gereğidir. Yani toplum yararının üstün tutulmasıdır. Yine belirtmek gerekir ki, belediyelerin devamlılık gösteren kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış olan tüm kaynaklarının hacze konu olabilmesinin, bu hizmetlerin ifa araçlarını tamamen ortadan kaldırmak gibi bir sonuç doğurabileceği de kuşkusuzdur.” (AYM, E.2007/37, K.2010/114, K.T: 16.12.2010, RG: 16.12.2010- 27986).[8]”

Şimdi son halini de esas alarak belediye malvarlığına ilişkin haciz işlemlerini tartışabiliriz.

3. Devlet malvarlığı nedir? Belediyenin malvarlığı bu kavram kapsamında değerlendirecek midir?

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 2. maddesinde “devlet malları, devletçe konulan ve toplanan vergiler ve resimler ile devlete ait paralar ve pay senetleri ile her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve bunların kira geliri ve satış bedellerinden oluşmaktadır” hükmü yer almaktaydı. Söz konusu Kanun’un 23. maddesinde de devlete ait tüm taşınmaz malların tapu idaresince hazine adına tescil ve bunların Maliye Bakanlığınca idare olunacağı belirtilmekteydi.

Bu hükümlerden yola çıkarak devlet malının kapsamı tartışma konusu olmuş, konuyla ilgili Danıştay’dan görüş istenmiştir. Danıştay Genel Kurulu, 26.12.1946 tarihli kararında, “1050 sayılı Kanun’da sözü edilen Devlet kavramının dar kapsamlı olduğu ve sadece genel bütçeli idareleri kapsadığı” ifade edilmiştir. Buna göre, katma bütçeli veya özel bütçeli idarelerin kendi adlarına taşınmaz sahibi olabilecekleri sonucu çıkarılmıştır.

Devlet malı kavramının sınırları veya kapsamı, Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. Yargıtay içtihatlarında devlet malı,“Devlet tüzelkişiliği içindeki genel ve katma bütçeli dairelerin ellerinde bulunan ve idare ve muhasebesi 1050 sayılı Kanun’a tabi malları kapsadığı” belirtilmektedir.[9]

Dolayısıyla, belediye malları 1050 sayılı Kanun çerçevesinde devlet malı olarak değerlendirilmemiştir. Bu kapsamda, 2004 sayılı Kanun’un 81.maddesinin 1.fıkrasındaki devlet malına belediye malvarlığı dahil edilmemiş, aynı fıkranın içinde yer alan“özel kanunlarındaki haczedilemeyeceği belirtilen malların haczi mümkün değildir” hükmü kapsamında değerlendirilmiştir. Bu düzenlemeler devlet mallarına tam bir koruma sağlarken, belediye mallarına aynı derecede koruma tanınmaması sonucunu doğurmuştur.

Bu durum,farklı kamu idarelerinden alacaklı olanlar için farklı sonuçlar doğurduğu yönünde eleştirilere de neden olmuştur. Gerçekten de, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinin 7. fıkrasına baktığımızda, belediye malvarlığının tamamı değil, sadece vergi ve resimlerle kamu hizmetine tahsis edilen ve gelir getirmeyen taşınır ve taşınmaz mallarına haciz yasağı getirildiği görülecektir.

Mali anayasa niteliğindeki 1050 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırarak yerine getirilen 5018 sayılı Kanun açısından konu incelendiğinde, önce devlet malı yerine getirilen kavramı, bunun da belediye malvarlığını kapsayıp kapsamadığı tartışılmalıdır. Bu bağlamda öncelikle bir karşılaştırma yaparsak;

Görüleceği üzere, devlet malı kavramının yerine, kamu kaynağı ve kamu geliri kavramları getirilmiştir. 5018 sayılı Kanun ile konu biraz daha açıklığa kavuşmuştur. Çünkü, 5018 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca genel bütçe; Devlet (Hazine) tüzel kişiliğine dahil olan ve Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleri olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, devlet tüzel kişiliğini oluşturan genel bütçeli kuruluşlarının taşınır ve taşınmaz malları, hakları, alacakları ve borçları hazinenin mülkiyetindedir.[10]

Kaldı ki, mahalli idareler 5018 sayılı Kanun’un 2.maddesinin (e) bendi ve 12. maddenin son fıkrası ile tanımlanarak, Hazineden ayrı olarak değerlendirilmiştir.

2004 sayılı Kanun’un 81. maddesinin 1. bendinde yer alan devlet malı kavramının kapsamına, belediyelerin mallarının dahil edilmesi son düzenlemelerle mümkün değildir. Dolayısıyla, genel bütçeli bir kuruluşun sahip olduğu malların haczine karşı sağlanan tam koruma, belediyeler için söz konusu olamayacaktır. Ancak, 2004 sayılı Kanun’un yine 81. maddesinin 1. bendinde yer alan özel kanunlarla haczedilemeyeceği belirtilen malları için bir koruma söz konusu olacaktır.

4. Çeşitli Kanunlarda Belediye Malvarlığına Yönelik Haczin Yolunu Açan Düzenlemeler

24.12.2004 tarih ve 5272 Sayılı Belediye Kanunu’nun 87. maddesiyle yürürlükten kaldırılan mülga 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinin 7. fıkrası “…belediye vergi ve resimleri ile hidematı ammeye muhtas ve akar olmayan emval ve eşyası üzerine haciz konulmamak” hükmüne yer vermekteydi.

Bu hüküm, kamu hizmetinin devamlılığı ilkesinin bir uzantısı doğrultusunda yerel düzeyde kamu hizmetlerini yerine getiren belediyelerin mallarına ilişkin haczedilemezlik kuralını düzenlemekteydi. Ancak zaman süreci içinde söz konusu ilke, dünyada kamu hizmeti anlayışına yönelik olumsuz yaklaşımların güç kazanımı ile birlikte dönüşüme uğratılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle özel yasalar çıkarılarak yerel yönetimlerin mallarının haczedilemezlik kuralı aşındırılmıştır.[11]

1994 yılındaki kriz sonrasında ekonomik denge için yeni vergiler ihdas edilmesi amacıyla çıkarılan 04.05.1994 tarihli 3986 sayılı Kanun, 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un Haczedilemeyecek Mallar başlıklı 70. maddesinin 1. fıkrasını “233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar” şeklinde değiştirmiştir. Bu değişiklikle yerel yönetimlerin malları haczedilebilir hale gelmiştir. Diğer taraftan, 3986 sayılı Kanun’un 17. maddesi, 02.02.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna eklenen Ek Madde 4’e göre;

1) Belediyelerin 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen borçları, Maliye Bakanlığının talebi üzerine,

2) Hazinenin kefalet veya garanti ettiği dış kredilerden kaynaklanan ve Hazinece kefil veya garanti eden sıfatıyla anılan kurum ve kuruluşlar adına alacaklısına yapılan ödemelerden doğan borçları ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan'ın onayı ile ülkenin dış kredi itibarı gözetilerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından alacaklısına ödenen diğer dış kredi ödemelerinden doğan borçları da dahil her ne sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut ve doğacak borçları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının talebi üzerine,

3) Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları, Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine,

İller Bankası tarafından söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bunun yanında 3986 sayılı Kanunun 18. maddesi de 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair 15.07.1963 tarih ve 277 sayılı Kanunun 1 inci maddesi değiştirilmiş ve yeni düzenlemeye göre, belediyelere verilmekte olan tüm payların, belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğu, ancak, belediyelerin 6183’e göre tahsili gereken borçları nedeniyle haczedilebileceği kuralı getirilmiştir.Görüldüğü üzere, bu maddelerdeki değişiklerle yerel yönetimlerin malvarlığının haczedilemezlik alanı tamamen daraltılmıştır.[12]

Belediye malvarlıklarına yönelik haczin yolunu açan bir diğer düzenleme, 2002 yılında çıkarılan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanununun, “Hazine Alacaklarının Tahsili ve İdaresi” başlıklı 11. maddesinde yer alan “Dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredilerden, ikraz edilen kuruluşlarca vadesinde Müsteşarlığa ödenmeyen kısımlar ve Hazine garantilerinden Müsteşarlıkça üstlenmeler neticesinde doğan alacaklar ile ikrazen ihraç edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetlerinin borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, bu tür alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır” hükmüdür. Bu madde aslında belediyelerin dış borçlanmalarından dolayı ödeyemedikleri borçları Hazine’nin ödemesini ve bu kapsamda belediyelerin dış borcunu iç borca dönüştürerek belediyeleri kendisine borçlu hale getirmesini düzenlemektedir.[13]

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Konunun Değerlendirilmesi

5272 Sayılı Belediye Kanunu, Anayasa Mahkemesi tarafından 18.01.2005 tarih ve 2004/118 E. 2005/8 K. sayılı kararla iptal edilmiş ve iptal kararı 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesince 6 aylık süre sonunda iptal kararının yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştı, buna bağlı olarak da hacizle ilgili aynı hükümleri taşıyan 5393 Sayılı Yasa ise 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’un 15. maddesinin son fıkrasında, “ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” denilmektedir.

Mülga 1580 sayılı Kanun’un 19. maddesinin 7. fıkrası ile belediye malvarlığının haczedilememesi için kamu hizmetine tahsis edilmesi yeterliydi. Örneğin Yargıtay 12. H.D. içtihatları da bu yöndedir:

“… Somut olayda hacizden önceki 20.12.2002 tarihli kamuya tahsis kararı ekinde yer alan listenin 32. sıra numarasında belediyenin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri kamuya tahsis edildiğine göre, idari nitelikteki bu karar kaldırılmadığı sürece kira parasının haczi mümkün değildir.”[14]

1580 sayılı Kanun yürürlükteyken, Yargıtay 12. H.D. ve Danıştay’ın konu ile ilgili kararları hep bu yöndeydi; “Kendiliğinden kamuya tahsisli” taşınır ve taşınmaz malların, kamuya tahsis kararına gerek bulunmadan haczedilemeyeceği[15], belediye meclisince verilen kamuya tahsis kararının bu karardan önceki hacizlere uygulanmasının mümkün olmadığı[16], belediye meclisinin kamuya tahsis kararının idari yargıda iptali halinde dava açan alacaklı dışındaki alacaklıların da karardan yararlanabileceği[17], kamu hizmetinin niteliği belirtilmeden tüm malvarlığını kapsayacak şekilde tüm malvarlığının kamu hizmetine ayrıldığına dair meclis kararının yasaya aykırı olduğu[18].

5393 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte yargı organları, belediyenin alacağı kamuya tahsis kararını yeterli görmeyip, bir de fiilen kullanıldığının tespit edilmesinin gerektiği yönünde karar vermeye başlamıştır:

“…Bu maddeye göre haczedilemezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde (fiilen) kullanılması gerekli olup, gerekçede yer verilen kamuya tahsis kararı alınmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır”,[19]

“…Somut olayda haciz konulan Vakıfbank Mersin Şubesindeki hesapta bulunan paraların mahiyeti konusunda bir araştırma yapıldığına dair dosyada bir belge bulunmamaktadır. O halde, bu hesaba yatırılan paraların nitelikleri belirlenmeli…”[20]

“…Somut olayda borçlu B. Belediye Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki hacizli mevduatlarındaki, İller Bankasınca belediyeye aktarılan pay tutarı dışında kalan paraların mahiyeti mahkemece araştırılarak bunların nitelikleri belirlenmemiştir. Bu durumda, mahkemece şikayetin niteliği gözetilip duruşma açılarak banka hesabındaki diğer paranın vergi, resim ve harç niteliğinde olması veya fiilen kamu hizmetine tahsis edilmesi halinde haczedilemeyeceğinin düşünülmesi…”[21]

6. Emsal Yargı Kararları

“…Somut olayda haciz konulan Vakıfbank Mersin Şubesindeki hesapta bulunan paraların mahiyeti konusunda bir araştırma yapıldığına dair dosyada bir belge bulunmamaktadır. O halde, bu hesaba yatırılan paraların nitelikleri belirlenmeli ve 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi de gözetilerek şikayet sonuçlandırılmalıdır.”[22]

“…Öncelikle duruşma açıldıktan sonra haczedilen banka hesabı ile ilgili kayıtlar ve hesap ekstresi bankadan getirtilmeli, bu hesaba yatan paraların nitelikleri incelenmeli, gerektiğinde Belediyeden bilgi ve karar istenmeli ve ayrıca hacizli taşınmazların nitelikleri gerekiyorsa keşif yapılarak incelenmeli ve yukarıda açıklanan yasa hükmü gereğince bir sonuca ulaşılmalıdır.”[23]

“…Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu belediyeye ait Ziraat Bankası Ağın Şubesindeki hesaplarda bulunan paralara haciz konulduğu anlaşılmaktadır. Bu paraların mahiyeti mahkemece araştırılarak nitelikleri belirlenmemiştir. O halde, Mahkemece öncelikle haczedilen paralarla ilgili olarak hesap dökümleri getirtilerek yukarıdaki kurallara göre söz konusu paraların niteliğinin incelenmesi ve 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi gözetilerek olunacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken…”[24]

“ Davacı belediye başkanlığının muhtelif vergi borçlarından dolayı09.04.2002 günlü haciz bildirisiyle İşletme Müdürlüğündeki elektrik tüketim vergisi alacağı haczedilmiş ve bu işlemden alınan kurumun 25.04.2002 tarihli yazısıyla haberdar olunmuştur. Yukarıda sözü edilen hükümler uyarınca 3986 sayılı Kanunla getirilen düzenleme kapsamında belediyenin 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili gereken borçları için ? nezdindeki alacağının haczi mümkün olduğundan, 1580 sayılı Kanunun 19/7 maddesinde bahisle sözü edilen alacak üzerine haciz uygulanamayacağı yoluyla verilen mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”[25]

“Uyuşmazlıkta, davacı belediye başkanlığının Büyükşehir belediye başkanlığına ödemesi gereken emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi paylarının tahsili için düzenlenen haciz bildirimlerinin iptali için açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir… Bu nedenle, söz konusu vergi ve benzeri gelirler anılan yasal düzenlemeler uyarınca hacze konu edilemeyeceğinden, vergi mahkemesi tarafından söz konusu banka hesabında ne kadar vergi ve benzeri gelirler bulunduğu araştırılmak suretiyle sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddedilmesinde isabet görülmemiştir.”[26]

“…Ayrıca, makam odasında menkul niteliğinde olan koltuk takımı, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığının kabulü gerekirse de, maddede öngörülen ve haczedilemezlik için gerekli kamu hizmetinde fiilen kullanılma şartının makam odasındaki televizyon ve ….plakalı araç için oluştuğunun kabulü mümkün değildir.”[27]

Kamuya tahsis kararı bulunmasa bile belediyelerin mülkiyetinde bulunan bazı malların kendiliğinden kamuya tahsisli mallar olarak haczedilemeyecekleri yerleşik yargısal içtihatlar ile kabul edilmiştir:

Belediye hizmet binası (12.HD. 23.2.1993 T. 981/3318)

Belediyeye ait ekskavatör, arazöz (iş makineleri/kamyonları) (12.HD. 16.11.1989 T. 5038/ 14079)

Cenaze arabası (12.HD. 30.10.1990 T. 3266/10670 -12.HD. 22.6.2004 T. E.2004/12672 K. 2004/ 16456)

Soğuk hava deposu (12.HD . 5.12.1989 T. 5434/14987)

Otobüsler (12.HD. 22.10.1984 T. 7542/10641; 6.12.1983 T. 7949/9854)

Park, otogar, itfaiye garajı, toptancı hali, nikah salonu gibi taşınmazlar ile belediyece kamulaştırılmış taşınmazlar (12.HD. 22.10.1984 T. 7542/10641)

Mezarlık olarak kullanılmak üzere,belediyeye tahsis edilmiş araziler,

İller bankası tarafından belediyelere gönderilen paylar(Belediye payının vadeli hesaba aktarılması sadece onun değerlendirilmesi amacına yönelik olup bu paranın niteliğini değiştirmez.) (12.HD. 18.9.1989 T. 8418/10709 -12.HD. 22.6.2004 T. E.2004/12672 K. 2004/16456 – 12.HD. 5.12.2003 T. E.2003/22357 K. 2003/26388)

Belediyelerin vergi ve resim olarak tahsil ettiği paralar (12.HD. 12.3.1987 T. 8080/3481-21.HD. 03.04.2003 T. E. 2003/1735 K.2003/2913-12.HD. 17.04.2003 T. E.2003/5825 K.2003/8597)

Çöp arabası, - ambulans, -mezarlık, -su kuyusu,-spor alanları (12.HD. 22.6.2004 T. E.2004/12672 K. 2004/16456)

7. Sonuç

Toplum için son derece önemli kamu hizmetlerini yürütmekle görevli belediyelerden, üstlendikleri bu görevleri sürekli, düzenli ve istenilen düzeyde yerine getirebilmeleri beklenir. Ancak, bazen kaynak yetersizliğinden bazen de kötüye kullanımlardan ötürü zor durumda kaldıkları bilinmektedir. Borçlarını ödeyemeyecek durumda olan belediyeler için haciz işlemi yapılması veya haciz işlemlerinin kapsamının devamlı genişletilmesi, kişisel yarar için kamu yararının göz ardı edildiği anlamına gelir.

Ancak, uygulamada haciz yasağı tam olarak sağlanırsa, bu güvencenin arkasına sığınarak sorumluluklarını kasten yerine getirmeyecek belediyeler de olabilir. Bu nedenle, sadece kamu yararına özgülenmiş, bu amaçla kullanılan kaynakların haczedilememesi kuralı yerindedir.

Yeni yasal düzenlemelerle, meclis kararıyla kamu hizmetine tahsis edilen bir belediye malvarlığının haczedilememesi için ayrıca bir de fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının tespit edilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme yerinde değildir.