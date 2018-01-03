Belediye Meclisi 2018 yılı 1. oturumu, gündem dışı ilk konuşmamız

Mahir Özel

Değerli üyeler;

Üniversite öğrencilerimizin basına yansıyan sorunları ve sıkıntılarını kendilerinden birebir dinlemek ve onlarla ilgili yapabileceklerimizi değerlendirmek maksadıyla Belediye Meclis Üyesinin sorumluluk bilinciyle ziyaretlerine gittik.

Gittiğimiz de gördük ki tek sorunlarının derslerini çalışarak bir üst sınıfa geçip başarılı olmak hedefi ile mesul olan üniversite öğrencileri yerine; ciddi anlamda: eğitim, ulaşım, barınma, çevre, kentsel sosyal alanların yetersizliği ve emniyetle ilgili bir takım sorunla mücadele verdiklerine şahit olduk..

Anlatımlarından, ulaşım, yurt, barınma konularının özellikle öne çıktığının bire bir dinledik..

Onlar bizim evlatlarımız.

Bu yurdun umudunu inancının tarihini töresini bizden aldıkları tüm deneyimleri geleceğe taşıyan, yine yurdun dört yanından bize gelen dinamik genç insanlarımız.

Onlar;

Genlerimizin genç sahipleri..

Göz bebeklerimiz,

Umuda açılan kapımız,

Geleceğe açılan penceremiz..

Her türlü sorunla savaşmış, hayat gailesi içinde mücadele etmiş, ailesinin çabaları kendi gayretleri sonucunu Polatlı mızı tercih etmiş ve burada okumaya gelmiş bize kendisini kendilerini emanet etmiş yavrularımız, evlatlarımız, ana kuzuları.

Onlar yurdun, bu aziz vatanın dört bir yanından yine bu ülkeye hizmet etmek maksadıyla ve kentimizde üniversite eğitimi almak amacıyla gelmiş çocuklarımız evlatlarımız..

Annelerinin babalarının Gözlerinden esirgediği

Vatan evlatları..

Ülkenin her şeyini umudunu inancını kültürünü tarihini töresini geleceğe taşımak gelecek nesillere ulaştırmak maksadıyla yetiştirdiğimiz evlatlarımız..

Sayın üyeler;

Anadolu'nun gelişen tarih kültür ve ekonomik alanda mesafeler kat eden kentimiz Polatlı’yı, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına tanıtıp izletip sevdirmeyi hedeflemişken, görülen o ki yurdun dört bir yanından bize gelen bizden biri olmaya bizi sevmeye aday olan çocuklarımızın hiç de istemediğimiz haklı tepkilerini alıyoruz.

Mezuniyetlerinde onları Polatlı ile ilgili güzel anılarla kendi kentlerine kendi çevrelerine gönderecekken istemeden de olsa kentimiz ile ilgili olumsuzlukları bu genç dimağların belleklerinde yükleyip yörelerine öyle gönderiyoruz..

Aslında görüyoruz ki halledilmeyecek hiçbir sorun ortada yok..

Polatlı belediyesi olarak da yapılabilecek ne varsa yapılmış ve yapılmaya devam edildiği görülüyor..

Ancak ulaşım barınma ve diğer konular da yukarıların daha aktif olması gerektiği inancını taşıyoruz..

Yakın zamanda çözümler umuduyla, notlarımızı alarak Polatlı ve Ankara belediye meclislerin de sesleri olacağımızı, konuların çözümüne yönelik girişimlerde bulunarak yine ilgili idari ve sorumlu makamlara anlatacağımız sözünü verdik..

Çok kıymetli üyeler;

VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAZSAK BU BİZİM AYIBIMIZ OLURDU. BU VESİLE İLE BİZ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK. BUNDAN SONRASI ÖĞRENCİLERİMİZİN İSTEK VE DİLEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN SORUMLULARININ AYIBIDIR..

Değerli üyeler;

Bu Meclisin; ortak paydası Polatlı, ortak sevdası Polatlı olan üyelerden meydana geldiğine inancımız tamdır.

EGO Otobüslerinin acilen sefere başlayarak ulaşımda ki sorunları çözmesi Ak partili meclis üyelerimizle birlikte öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında gelmektedir. Diğer yandan Polatlımız eğitim alanında da sürekli mevzii kaybetmektedir. Ankara’nın başka bir ilçesi Çubuk da 14 bin kişilik üniversite kampusu açılırken Polatlının çok küçük çapta öğrenci yurtlarından dahi eksik kalması düşündürücüdür.

Bu konuda Ak partili Büyükşehir meclisi üyesi arkadaşlarımın daha aktif olmalarını beklemek Polatlılı hemşehrilerimizin öncelikli arzularıdır.

Allah hepimize yardımcı olsun..

Saygılar sunuyorum.