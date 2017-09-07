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“Belediye Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK)” yeni dönem kayıtları, 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor

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“Belediye Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK)” yeni dönem kayıtları, 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MESLEK EDİNDİRME KURSLARI BELMEK’LERDE 2017-2018 DÖNEMİ İÇİN KAYITLAR 11 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Her ev bir atölye olacak” sloganıyla 1994 yılında başlatılan “Belediye Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK)” yeni dönem kayıtları, 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Büyükşehir'in 23 yıldır başarıyla yürüttüğü ve bugüne kadar 291 bin 390 Başkentli kadının katılarak meslek sahibi olma, bir kısmının da hobilerini yapma ve geliştirme imkanı bulduğu BELMEK’lerde,  2017-2018 eğitim yılı da 18 Eylül'de  başlayacak.  

Başkentli ev kadınlarını meslek sahibi yapıp tüketici konumundan üretici durumuna getirerek, aile bütçelerine katkı sağlama imkanı veren BELMEK’ler,  tüm Türkiye’nin örnek aldığı önemli proje olarak bu yıl da yoluna devam edecek.  

BELMEK çatısı altında geleneksel el işi sanatları başta olmak üzere yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen kurslarda bu yıl da Başkentli kursiyerler; 6 ana bölge başta olmak üzere 152 kurs yerinde, 31 farklı branşta, 385 usta öğretici tarafından eğitim alacak.

Başkent’in dört bir tarafında açılan kurslardan faydalanmak isteyenler; 1 fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte, Altındağ- Keçiören, Çankaya, Çayyolu, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’deki BELMEK bölge merkezleri ile 152 kurs merkezine kayıt yaptırabilecek.

Bu yıl düzenlenecek kurslarda;  makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahşap boyama, kumaş boyama, ipek pentur, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistlik el sanatları, ev ekonomisi-yemek, resim, kilim, el örgücülüğü gibi toplam 31 farklı branşta eğitim verilecek.

-BELMEK MERKEZLERİNİN TELEFON NUMARALARI:

Altındağ-Keçiören Bölgesi     :  347 93 70 - 352 44 52

Çankaya Bölgesi ……………:   433 82 71

Çayyolu  Bölgesi ……………:   235 78 64

Mamak   Bölgesi……………. :  320 56 17

Sincan   Bölgesi…………….. :  271 03 42

Yenimahalle Bölgesi………..,:  315 62 99

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