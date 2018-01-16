Belediyelerin Amatör Spor Kulüplerine Yardım, Yetki ve Sorumluluğu

Ahmet Alagöz

Türk Dil Kurumuna göre Amatör: “Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı” olarak açıklamıştır. Ülkemizde amatör olarak çeşitli spor, sanat veya iş dalları mevcut olmak ile birlikte bu makalemde Belediyelerin amatör spor kulüpleri için yetki ve sorumluluğunu ile beraber XXX Belediyesi Spor Kulübü Derneğine aktarılacak kamu kaynağının yerindeliğini konu edilmiştir.

Amatör spor kulüpleri genelde dernek çatısı altında tüzel kişilik kazanırlar. 5393 Sayılı Belediye Kanununda dernekler için ayrı amatör spor kulüpleri için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenmiş hükümler mevcuttur.

Düzenleyici hükümler genel hatları ile 2014’ e kadar sadece ayni yardım ve desteği kapsarken; 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince 2014 yılından sonra belediyelerin bütçelerinden belli bir oranda amatör dalda faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi yardımın yapılabilir hususuna imkan tanınmıştır.

Aslında 636 sayılı yasanın getirdiği konu bir karışlığı çözmüş, yetki sınırının tespitini yapmıştır. Zira Sayıştay Başkanlığının kararları ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri çelişkiler göstermekteydi. Şöyle ki:

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı (2005-31013) : “Belediyeler mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor hizmetlerini yapmak veya yaptırmakla, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak ile görevli ve sorumlu kılınmıştır. Gerekli desteği sağlamak demek aynı zamanda nakdi yardımı da kapsamaktadır.” Denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 30.11.2005 tarih ve B050mah0650002/ 12851-82884 sayılı yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde öğrencilere ve amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verme yetkisi ve görevi vardır. Bu hüküm çerçevesinde, amatör spor kulübüne ayni yardım yapılabileceği, ancak nakdi yardım yapılamayacağı” değerlendirilmiştir.

“Nakdi” ibaresi kanunda düzenleme halinde bulunmadığından 6360 sayılı yasa düzenlemesine kadar belediye bürokratları ve üst yöneticileri spor kulüplerine nakdi yardım yapmaktan imtina etmişlerdir.

6360 ile yapılan düzenleme ile 5393 sayılı Kanuna işlenen 14 (b) ……Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

(b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” Hüküm altına alınmıştır.

Böylece gerektiğinde nakdi yardım yapar ile ilgili Sayıştay karında sınırı belli olmayan yardım üst limiti bu düzenleme ile kesinlik kazanmıştır. Bu tutar yapılacak yardımın üst sınırını belirlemekte bunun altında nakdi yardım yapma kararı veya hiç yapılmaması tamamen idareye bırakılmıştır. Düzenlemeden önce Sayıştay Temyiz Kururu kararına istinaden limitsiz nakdi yardım yapılabiliyor veya İçişleri Bakanlığının düzenlemesine göre hiçbir suretle nakdi yardım yapılmadığı da oluyordu.

Ancak düzenleme gerektiğinde yapılacak nakdi yardımın sınırını belirlemiş olmakla beraber yine bir tarafıyla eksik kalmıştır. İdarece yapılacak ayni yardımın şekil veya tutarı ile ilgili olarak açık kapı bırakmıştır.

Amatör Spor Kulübü Derneğine Aktarılacak Kaynak 5393 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesine Göre Yardım Olarak mı; Dernek İlişkilerini Düzenleyen 75 inci Maddeye Göre Proje Bedeli Olarak mı Değerlendirilmesi.

Belediyelerin derneklerle olan ilişkilerini düzenleyen 75 inci maddesi 1 inci fıkra c) bendi“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Hükme bağlamıştır.

Ayrıca aynı maddenin 3 üncü fıkrası “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”

5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi “5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.” Denilmektedir.

Yukardaki maddenin açıklayacak olursak; belediyeler ve Sayıştay denetimine tabi belediye şirketleri derneklere yardım yapamazlar. Ancak belediyenin sorumluluğun bulunan bir hizmet alanında ortak proje gerçekleştirebilirler. C) bendinde sayılan tüzel kişiliklerin dışında diğer dernekler ile belediyenin ortak hizmet projeleri en büyük mülki idare amirinin iznine tabidir.

Bu ortak hizmet projesi için :

1) Ortak bir proje

2)Meclis Kararı

3)Mülki İdare Amiri İzni (Maddede sayılanların dışındaki dernekler için)

Peki amatör spor branşında faaliyet gösteren X Beledisi Spor Kulübü Derneği için yukarıdaki mevzuatlar değerlendirildiğinde kaynak aktarımı için derneğe yardım mı yapılmalı, yoksa ortak bir proje ile ita amiri onayı ile proje bedelinin en fazla %50 oranında kaynak aktarımı mı yapmalıdır?

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (taskf) spor kulübünün dernek çatısı altında kurulabileceğini web sayfasında kılavuzlandırmıştır. Yani dernek olarak kurulması gereken amatör branşta faaliyet gösteren spor kulübü derneğine aktarılacak kaynağın Belediye Kanunun ilgili maddesinin tespitinden önce talebin içeriği ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Örneklemek gerekirse spor kulübü tüzüğüne dayanılarak gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak, bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek ve sporu 7’den 70’ e yaymak, veya engelli hemşerilere sporu teşvik için engelli branşta müsabakaya katılmak için sürdürülebilir bir proje ile belediyeye başvuracak olursa; idare değerlendirmeyi 5393 sayılı kanunun 75 inci maddesine göre yapmalıdır.

Yine aynı spor kulübü derneği 2017-2018 sezonu için amatör branşta müsabakalara çıkacak olan kız futbol takımı için spor malzemesi talebi, müsabakalara katılmak için ulaşım talebi vb. ayni yardım, sporcu veya hocalara ödenmesi planlanan sporcu teşvik primi için nakdi yardım talebini ise aynı kanunun 14 üncü maddesi gereğince değerlendirilmesi gerekmekterdir.

Ahmet ALAGÖZ

E.Sayman

E.Defterdarlık Uzm.

E.Mali Hiz. Müdürü

Muhasebe Yetkilisi