BELEDİYELERİN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ

Taner Eraslan / İç Denetçi

1.Giriş

Yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanları olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır[1].

Bu tanımdan yola çıkılarak, her yöneticinin organizasyon için oldukça önemli fonksiyonları (kontrol, örgütleme, planlama, koordinasyon ve yürütme) yerine getirdiğini söylemek mümkündür. Yöneticinin, bu fonksiyonları başarılı bir şekilde yerine getirebilmesive bu yolla organizasyon amaçlarına ulaşılabilmesi, doğru, zamanlı ve yerinde bilgiyle olur. Bilgi, yöneticinin en değerli sermayesidir.

Ancak günümüzde bilginin edinilmesi, yorumlanması, kullanılması ve gerekli/işlevsel araçlara dönüştürülmesi pek de kolay değildir. Bu zorluğun birçok nedeni bulunmaktadır; bilginin farklı kaynaklardan ortaya çıkması, hızla değişmesi, ulaşma, anlama ve kullanma konularında her geçen gün artan teknik bilgi gereksinimi gibi. Bu zorluklar nedeniyle her yönetici;

-Bilgiyi hangi kaynaktan edineceğini,

-Edindiği bilgiden nasıl yararlanacağını yani kurum amaçları için bilgiyi nasıl kullanacağını,

-Astlarına bilgiyi hangi araçlarla aktaracağını ve onlardan hangi bilgiyi alacağını,

-Bilginin ulaşılması, anlaşılması ve kullanılması için tüm bu yaptıklarına astlarının da nasıl destek olacağını,

-Üst yönetime bilgiyi sunarken nasıl bir yöntem, amaç ve çerçeve çizeceğini,

gibi sorunları çözmek için çaba göstermek zorundadır.İşte bu süreçte çağdaş işletmelerde “Yönetim Bilgi Sistemi” (YBS) oluşturulmakta, bununla bilginin maliyeti azaltılmakta, doğru/zamanlı bilgi yaratılmakta ve organizasyona değer katılmaktadır.

Yönetim bilgi sistemleri adıyla anılan çabalar, aslında her organizasyonda mevcuttur ve her yönetici bilgi için birçok çaba harcamaktadır. Bilgi işlem birimleri, AR-GE birimleri, kalite çalışmaları, koordinasyon toplantıları, strateji ve performans çalışmaları, personel kariyer sistemleri gibi birçok çalışma bu kapsamda değerlendirilebilir.

Günümüzde yönetim bilgi sistemleri ile bilginin daha sistemli edinilmesi, işlevsel amaçlara dönüştürülmesi, bilgiden amaç ve hedeflere ulaşmaya dönük etkin bir şekilde yararlanılması, değerlendirilmesi ve kullanılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım YBS’lerekaynak ayırarak organik yapılara dönüşmesine ve bu yolda uzmanlaşılmasına yol açmaktadır. Çalışanlarının bu şekilde daha başarılı olduklarını algılayan organizasyonlar, bilgiyi belirli bir düzen içerisinde yönetime aktaran ve kullanıcılara sistemli bir şekilde sunan bilgi sistemlerine önem vermekte ve bu yönde ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.

Diğer taraftan, toplumun kamu hizmetlerinin saydam, etkin ve kaliteli üretimi yönündeki talebi, kamuda da hem teknolojinin kullanım gereksinimini arttırmış hem de bürokrasiyi azaltan yönetim biçimlerini hayata geçirme çabalarını teşvik etmiştir. Bu durum bilgiyi, teknoloji ve güncel gelişmeleri sürekli takip eden, uyum sağlayan ve hizmet üretiminde ve çalışmalarında kullanan bir kamu örgütlenmesini zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada, belediyelerin Yönetim Bilgi Sistemlerini (YBS) geliştirmelerine yönelik bir öneri geliştirilecektir. Önerimiz, Mevzuat Takip ve Paylaşım Sistemi (MTPS) adlı, var olan ve kullanılmakta olan bilgi sistemlerini destekleyen, bu alandaki çabaları sistemli hale getiren bir merkez kurulmasıdır. Böyle bir öneri geliştirmeye çalışmamızın nedeni, mevzuat üretiminde edilgen olan belediyelerin, bilgiyi yönetebilen ve yönlendirebilen bir yapıya kavuşmaları ve bu yolla daha etkin/verimli çalışmalarıdır.

Somut verilerle ortaya koymaya çalışacağımız bu önerimize geçmeden önce YBS hakkında bazı temel bilgileri değerlendirmelerinize sunmayı uygun gördük.

2.Yönetim Bilgi Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler

Temel olarak gerekli bilgileri kayıt etme, onları belirli bir şekilde düzenlemeve anlamlı sonuçları üretmek, bütün bilgi işlem sistemlerinin görevidir. Üretilen busonuçlara genel olarak enformasyon adı verilmektedir. Enformasyon çeşitlikademelerdeki elemanlar tarafından çeşitli aktiviteler ve karar vermeler için kaynakolarak kullanılır. Yöneticilerin verecekleri tüm kararlarda ihtiyaç duyduğuenformasyonu onlara sağlayan sistem Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) olarak adlandırılır[2].

Yönetim bilgi sistemi bir bakıma örgütün kalbi gibidir. Nasıl ki canlılardakalp ritmik atışlarla kan pompalayarak, tüm vücuda yasam için gerekli oksijeninulaşmasını sağlıyorsa, aynı şekilde YBS de, örgütün varlığını sürdürmesi için gereklibilgileri sürekli olarak üretir ve gerekli yerlere ulaşmasını sağlar. YBS yöneticilerekarar alma surecine destek olmakla birlikte, sürekli tekrarlanan kimisorunların çözümüyle ilgili kararlar alınmasına yardımcı olur. YBS, yöneticilere bilgisunmak suretiyle örgüt yönetiminde bütünlüğün sağlanmasına katkıda bulunur.Böylece örgütün tüm elemanları birbiriyle bütünleşik olarak ortakamaçlar için çalışır[3].

Aşağıda yer alan ifadeler yönetim bilgi sistemini çeşitli yönleriyle tanımlamakta ve işletmede yönetim bilgi sistemleri kurulmasıyla amaçlananlar hakkında da bilgi vermektedir:

YBS, bir organizasyonda yönetime, karar alma surecine ve çeşitli büro işlemlerine bilgi sağlayan destekleyici bir sistem olarak da ifade edilebilir. YBS, yalnız rutin büro işlemlerini ve evrak akışını değil yönetim surecini de etkileyen örgütsel bir bilgi sistemidir [4]

YBS, bir organizasyonun önceden belirlenmiş hedeflerine daha etkili erişmek amacıyla; insan, malzeme, makine ve para ilişkilerini en üst kademeye çıkarmak için gereken kararların alınmasında ve uygulanmasında karar alıcılara zamanında ve uygun veriyi sağlayan sistemdir.

YBS, bir organizasyonda yönetim ve karar alma işlemlerine destek olmak amacıyla enformasyon sağlayan bütünleşik, insan makine etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, enformasyon sağlamak için bilgisayar yazılımı ve donanımı, yöntemleri, analiz, planlama, denetleme, karar alma modelleri ve veri tabanıkullanılır[5].

YBS’lerin etkin kurulması ve geliştirilmesi aynı zamanda geleneksel yönetimden, stratejik yönetime de geçişi kolaylaştıracaktır. Geleneksel yönetici işletme içi süreçlere odaklaşan, paylaşıma kapalı, lokal faydalara odaklı, kolektif düşünme ve çalışma alışkanlığı zayıf özellikler sergilemektedir. Günümüzde yöneticiler paydaşlarını iyi analiz edebilen, daha iyi ürüne veya hizmete odaklı, işletme içi işbirliklerine ve yetki devrine açık, üst yönetimin varmak istediği noktayı algılayabilen ve buna çalışmalarıyla değer katabilen özellikler taşımaktadır.

Bu özelliklerin hangi yöneticide bulunduğu tartışmaya açık olmakla birlikte, olması gereken ifade edilmiş ve YBS ile bu yönetici profilini oluşturma yönünde ne gibi özelliklerin amaçlandığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın konusu YBS ile ilgili somut bir öneri geliştirmek olduğu için, bu alanda yürütülen çalışmalara ve tartışmalara etraflıca yer verilmeyecektir. Ancak, şu kadarını ifade etmekle yetinelim ki YBS, bilgisayar destekli sistemler (Veri İşleme Sistemleri (VİS), Karar Destek Sistemleri (KDS), Uzman Sistemler (US), Ofis Otomasyon Sistemleri (OOS), Üst Yönetim Destek Sistemleri (ÜYDS)) veya temel işletme bilgi sistemleri (Üretim, Pazarlama, Finans, Muhasebe, Personel Bilgi Sistemleri) gibi oldukça fazla boyutları olan bir kavramdır.

3.Kamu İdarelerinde Yönetim Bilgi Sistemleri

Yönetim bilgi sistemi olarak da ifade edilen ve yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan bu çabalar, bilgiyi toplar, tasnifler, işler, yeni bilgiyi oluşturur, bunu paylaşır ve bu yolla karar vericilere destek sağlar. Dolayısıyla YBS,kamu idareleri için de oldukça önemlidir. Kurumsal olarak ihtiyaç duyulan bilginin üretimi, bu bilgilerin depolanması ve paylaşıma açılması, yöneticiler için problem çözme ve karar verme süreçlerinde destek sağlanması ve kurumun bilgi altyapısını oluşturmak ve geliştirmek amaçlarıyla yönetim bilgi sistemleri kamu idarelerinde de ciddi bir ihtiyaçtır.

Kaldı ki; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu yönde çalışmaların yapılması yasal bir zorunluluktur. 5436 sayılı Kanun ile[6]kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklere, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirme görevi de verilmiştir.

Diğer taraftan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin[7]4 üncümaddesi ile yönetim bilgi sistemi strateji geliştirme birimlerinin görevlerini yürüteceği kapsamlar arasında sayılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde de, bu kapsamda yürütülecek görevler şu şekilde sıralanmıştır.

“a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

c) İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.”

Bu mevzuat hükümleri gereğince, kamu kurumlarının gerekliorganizasyonel yapıyı oluşturmak suretiyle, yönetim bilgi sistemi kurma,geliştirme ve yürütme bir zorunluluk haline gelmiştir. Doğal olarak bu süreçde, öncü kuruluşların çalışmaları ışığında zamanla oturtulabilecektir.[8]

5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat ile kamu idareleri için yasal bir zorunluluk haline gelen yönetim bilgi sistemleri, nasıl hayata geçirileceği ve bu yönde ne gibi somut adımlar atılabileceği bu çalışmanın konusudur. Bu yöndeki çabalar, sürekli değişen, güncellenen ve değişime hızlı uyum sağlayan bir davranışı gerektirmektedir. Bu nedenle önerdiğimiz aslında geliştirmeye açık, eleştirilerle zenginleşebilecek ve yeni fikirlerle başka öneriler de doğabilecektir. Önemli olan husus, bu yönde çabaların gerekliliğinin kavranması ve ayrı bir faaliyet olarak görülmesidir.

4.Mevzuat Takip ve Paylaşım Sistemi

4.1. Mevzuat Takibinin Önemi ve Gerekliliği

Kamu idarelerinde görevliler, mevzuattan aldıkları yetkiyi kullanmakta ve görevlerini bu esaslar çerçevesinde yürütmektedirler. Diğer bir ifade ile kamu görevlileri kamusal yetkinin gereklerini yerine getirmektedirler.

Kamusal yetki kavramı, kamu adına görevli kişi ve organlara mevzuatla verilen hukuki tasarrufta bulunma gücü olarak tanımlanabilir.

Bir makamı ya da görevi temsil eden kişilere verilen kamusal yetki kullanabilme imtiyazı, esas itibarıyla bir kamu hizmetinin yapılması zorunluluğu nedeniyle bir hak değil, bir yükümlülüktür.

Kamusal yetkinin dayanağı ise, mevzuattır.[9]

Mevzuat, kaynağını Anayasadan alan çeşitli hukuki normlardan oluşmakta ve görevlilerin hareket alanını belirlemektedir. Mevzuata uygun yürütülmeyen iş ve işlemler, kamu görevlisi için ciddi riskleri de beraberinde getirmekte, onları bazı sorumluluklarla (idari/mali/cezai) karşı karşıya getirmektedir. Sorumluluk kavramı açısından değil de risk açısından bakıldığında, iş ve işlemlerin mevzuata uygun yürütülmemesi şu sonuçlara yol açabilir:

a. Amaçların ve hedefleringerçekleştirilememesi,

b. Mevzuata ilişkin yetersiz bilgi bulunması, (yapılabilecek işin yapılmaması)

c. İmajın ve itibarın zayıflaması,

d. Düzenlemelere uyulmaması, (yapılmaması gereken işin yapılması)

Yukarıda yer alan riskler, kamu görevlisinin mevzuatı önemsemesinin oldukça önemli gerekçeleridir. Daha açık bir ifade ile kamu görevlisi, yetkisini, kaynağını Anayasadan alan çeşitli hukuki normlar çerçevesinde kullanmak ve çalışmalarını öncelikle mevzuatın emredici veya yönlendirici belirlemeleri doğrultusunda yürütmek zorunda olduğundan, kamu görevlisinin yapacağı veya yapamayacağı işlemler de mevzuatla ortaya konulduğundan, mevzuat bilgisi eksiksiz ve zamanında elinde olmalıdır.

İdarede yetkinin mevzuat çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığına özen gösterilip gösterilmediği dar bir sorumluluk anlayışıyla ve sınırlı çerçevede ele alınamaz. İdare olarak o kamu görevlisinin sorumluluğunda denilerek, söz konusu görevlinin çabasına da bırakılamaz. Bunun nedeni, mevzuata aykırı bir işlem dolayısıyla ortaya çıkan birim hatasının idareye, kişi hatasının işlemde görev alan tüm personele yansıyabilmesinden kaynaklanmasıdır.

Kamu idarelerinin genelinde bu yönde bazı çalışmalar da yürütülmektedir. Şöyle ki, iç genelgeler çıkarılması, çeşitli adlarla toplantılar yapılması, uygulamada standartların oluşturulması ve uygulanması yönünde idari bazı kararların alınması bu çabaların sonuçlarıdır.

Ancak, bu yöndeki çabaların lokal yürütülmesi, çalışanların inisiyatiflerine veya isteklerine bırakılması veya sürekli güncellenmemesi, kamu idarelerindeki yönetim bilgi sistemini geliştirmeye açık alanlar olarak karşımıza çıkarmaktadır. Diğer taraftan hizmet satın alma yoluyla yapılan bilgilendirme çabaları çeşitli nedenlerle verimsiz sonuçlar doğurmakta ve bu çabalara oldukça önemli zararlar vermektedir.

İdare olarak birimlerin mevzuatı bilinçli bir şekilde takip edebilmeleri, bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri önemsenmeli ve bu çabalara maliyet ve zaman ayrılarak ciddi destek verilmelidir.

Bu durum, son yıllarda hız kazanan, kamu hizmetinin vatandaş odakları yürütülmesi yönünde beklentilerin artması, hizmet sunumundakaliteye önem verilmesi isteği gibi hususlar nedeniyle de önem kazanmıştır. Diğer bir değişle, saydam, hızlı ve kaliteli hizmet bekleyen vatandaş talepleri, yenilikçi, bilgili, yaratıcı ve akılcı bir yönetim şeklini uygulayan kamu idareleri ile karşılanabilir. Bu hususların hayata geçirilmesi ise, çalışanların etkin, güncel ve doğru bilgiye zamanında ve eksiksiz sahip olmalarına bağlıdır.

Sonuç olarak kamu görevlileri, iş ve işlemleri yürütürken çeşitli düzeyde hukuki normları ve görevini daha etkin ve kaliteli yürütmesini sağlayacak teknolojik veya diğer çeşitli gelişmeleri bilmek, algılamak, uyum sağlamak ve uygulamak zorunda kalmaktadır.Teknolojik gelişmeler, kalite çalışmaları veya etkinlik/verimlilik çalışmaları hep bu mevzuata yükümlü bulunduğu görevleri daha iyi yapmasına yöneliktir.

Kamu idareleri kendi alanlarıyla ilgili mevzuat düzenlemelerini, uyarıcı notlarını veya sıkça sorulan soruları, kurum portalından yayımlayarak çalışanlarına/paydaşlarına destek olmaktadır.

YBS olarak adlandırabileceğimiz bu çalışmalar aslında oldukça önemli bir görevi de yerine getirmektedir. Ancak çalışmaların oldukça eksik olduğu düşüncesindeyiz. Böyle düşünmemizin nedeni; kişiye, birime veya işleme yönelik bilgi üretilmesi, genel bilgiler verilen çalışmalar üretilmesi, gerekli bilgi için başka kurum portalına yönlendirilmesi, bilginin olduğu gibi sunulması, ancak, belli araçlara dönüştürerek bilgiden daha etkin kullanılması için işlevsel araçlara dönüştürülmemesi gibi hususların varlığı olmuştur.

4.2. Belediyelerde Mevzuat Takibinde Yaşanan Sorunlar

Belediyeler, mevzuat takibini veya gerekli diğer tüm bilgilere ulaşımı birçok kamu idaresi gibi değişik yollarla sağlamaktadırlar. Bunlar arasında, ücretli yazılım alınması, danışma birimlerinin görüşmelerine, diğer kamu idarelerinin uygulamalarına başvurulması, bazı kamu idarelerinden yazılı bilgi istenmesi, hizmet içi eğitimler düzenleyerek veya diğer eğitimlere katılarak uzmanlaşmış görevlilere danışma gibi yöntemler sayılabilir.

Ancak, bu yöntemlerin her biri bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir:

a) Ücretli yazılım satın alınması; postayla gönderilen değişen yapraklı kitaplar, artık yerini, web tabanlı oldukça işlevsel yazılımlara bırakmaktadır. Bu yazılımlar,internet üzerinden güncellenmekte ve araştırma maliyetini ve zamanını düşürmektedir. Bu yazılımlar, ihale işlemlerinin yürütülmesinde, mevzuat değişikliklerinin takibinde, emsal karar sorgulamalarında kullanılmaktadır. Ancak, bu yazılımların verdiği bu bilgilere, kamu kurumlarının kurumsal portalından da ulaşılabilmektedir. Yazılımın güncellemeleri belli aralıklarla yapıldığından, kurumun kendi portalından sorgulama yapılması daha güvenli bir yöntemdir. Dolayısıyla, bilgi sisteminin önemli bir parçası olarak görülen bu yöntem bu yönden beklentileri karşılamaktan uzaktır.

b) Danışmana başvurulması; danışma, sorunun muhatabı kamu idaresine doğrudan başvurulması gibi kendini gösterebileceği gibi, uzmanlığı kabul edilmiş veya bunu meslek edinmiş kişilere başvurulması şeklinde kendini göstermektedir. Hatta bu yöntem, diğer belediyelere başvurulması, uygulama örneklerinin takip edilmesi şeklinde de kendini göstermektedir. Bu yöntem, zamanlı işlerde yetersiz kalmakta, karar vericileri tembelliğe itmektedir. Danışmana aşırı bağlı, sürekli danışma eğilimli yöneticiler karar alırken risk alamamakta, vermeleri gereken kararları geciktirmekte, sürekli düşüncelerini başkalarına onaylatmaya çalışmaktadırlar. Danışmanlık, oldukça önemli işlevleri olan ve idareler için de yapıcı sonuçları veren bir bilgi edinme yöntemidir. Ancak, danışma faaliyeti yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz. Yönetimin fonksiyonlarının aşındırılması yönünde de kullanılmamalıdır. Daha açık bir ifade ile planlama, örgütleme, yöneltme, koordine etme, denetleme gibi fonksiyonlar danışma faaliyeti ile gördürülemez. Ancak, belediyelerde bu yönde eğilimler bulunmaktadır.

c) Doğrudan bilgi alma; bazı kurumlar, mevzuatı doğrudan yayımlamaktadır. Bu kurumların portalı incelendiğinde, bilgiye doğrudan ulaşılır. Ancak, bu bilgiler, işlenmemiştir. Anlaşılması, yorumlanması ve kullanılması oldukça zaman alabilmektedir. Bu bilgilerin belli formatlara dönüştürülmesi, gerekli bilgilerin ayıklanması ve sadece ihtiyaç duyulan bilginin alınması, bu bilgilerin üzerinde bazı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Örneğin, ihale mevzuatı kapsamında yapılacak bir işlem için, Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından ilgili mevzuata ulaşmak mümkün olup, bu inceleme sonrasında karar almak yerinde bir karar olup, bu yöntem birçok nedenden dolayı yetersiz de kalabilmektedir. Bu yetersizliğin başlıca nedeni, mevzuatın yorumlanmasındaki güçlükler, ihtiyaca özel bilgiye ulaşma bilincinin yetersiz olması, inceleme için çok fazla zaman bulunmaması gibi hususlar gösterilebilir.

Mevzuat takibi konusunda özelikle belediyelerde yaşanan bir başka sorun da atıf mevzuata ilişkin bilgilere ulaşmakta karşımıza çıkmaktadır:

“(5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında Maliye Bakanlığınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslara uyulur.” (Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, md.5)

“Alındının şekli, basımı ve kullanılmasında Maliye Bakanlığınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen esas ve usuller uygulanır.” (Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği, md.50)

Bu tür düzenlemeler kullanıcıları zorlamaktadır. Sözü edilen kurumun o konuda ne gibi düzenlemesi olduğunun takibi ayrı bir araştırma gerektirebilmektedir.

Tüm bu nedenler, idarelerde sağlıklı işleyen bir yönetim bilgi sisteminin kurulmasını ve bir merkez kurularak, uzun vadede,idare için mevzuatı araştıran ve karar vericiler için bilgiyi geliştiren bir yapının oluşmasını gerekli kılmaktadır.

4.3. Önerimizin Somutlaştırılması

Yukarıda değindiğimiz sorunları aşmak veya mevcut yöntemlerden daha etkin yararlanmak amacıyla, idare için gerekli bilginin üretilmesi, etkin araçlara dönüştürülmesi, yorumlanması ve kullanılması hususlarındaki kalitenin artması amacıyla aşağıdaki önerilerin hayata geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir:

Adım: Kurum web portalında “iç kontrol” başlıklı bir sayfa açılmalı ve söz konusu sayfa ile tüm personeli değişik mevzuat bilgilerini ulaştırma, bilgi edinme ve kullanma sürecine personeli de katma amaçlanmalıdır. Adım: Sayfanın sorumlusu belirlenmelidir. En az bir kişi düzenli olarak bu çalışma ile görevlendirmelidir. Söz konusu görevli veya görevlilerin eğitimli ve bilinçli, araştırmaya ve okumaya eğilimli olmasına dikkat edilmelidir. İnternet sayfasının diğer işlemleri ile ilişkilendirilmemelidir. Görevlendirilenler, mevzuatı tarama ve çalışmalarını daha etkin yürütmek yanında, birimlerle etkin iletişim halinde olmalı, birimlerin bilgi üretimine ve üretilen bilginin kullanılmasına dikkat etmesini takip etmelidirler. Adım: Sayfa içeriği toplantıları yapılmalıdır. Tartışmalar, yönetim bilgi sistemi konularında danışmanlığı olan yapıların eşliğinde yürütülmeli, teknik destek alınmalıdır. Sayfa içeriğiyle ilgili tartışmalara etkin katılım yönünde üst yönetici desteği sağlanmalıdır. Sayfa görevlisinin çalışma biçimi belirlenmeli ve sürekli geliştirmeye teşvik edilmelidir.

Örnek bir sayfa aşağıdadır:

XXX BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP SİSTEMİ Uyumlaştırma – İç Genelgeler Duyurular 13.10.2010 Salı günü iç kontrol toplantısı yapılacaktır. (Tüm Çalışanlar) Güncel Değişikler Performans Programı Rehberi değişmiştir. Kontrol Listeleri Standart Formlar Personellerimizden Bilgi Notları Mevzuat Değişikleri Resmi gazetede 3999 sayılı Kanun Yayımlanmıştır Sıkça Sorulan Sorunlar İş akış Şemaları Ön Mali Kontrol Formları Mevzuat Araştırma – Bilgi Geliştirme ÖNEMLİ BAĞLANTILAR Mevzuat Ara Emsal Ara Diğer http://rega.basbakanlik.gov.tr/ www.danistay.gov.tr www.mahalli-idareler.gov.tr http://www.mevzuat.gov.tr/ www.sayistay.gov.tr www.muhasebat.gov.tr www.yargitay.gov.tr www.bumko.gov.tr www.kik.gov.tr www.icisleri.gov.tr

1. Uyumlaştırma – iç genelgeler:İdarede uygulamaların standartlaşması, sık yapılan hatalar için uyarıcı bilgilendirmelerin yapılması, mevzuata uyumun sağlanması amacıyla, kısa, net ve yazılı bilgilendirmeler yapılmasıdır. Bu çalışmalar, iç denetim birimlerinin veya hukuk işleri müdürlüğünün danışmanlığında hazırlanabilecektir. İdari kararlıkla uygulanması sağlanmalı ve uygulanması için gerekli uyarılar da yapılmalıdır.

2. Kontrol listeleri: Hata tespit eden veya hataları önceden engelleyen kontrol listeleri, kontrolün sistemli yapılmasını, risklerin azaltılmasını, kontrol faaliyetinin önceden planlanmasını sağlar. Kontrol listeleri ile idare sistemli denetim yapar.

3. Standart formlar: Mevzuatımızın oldukça biçimsel olduğu düşünüldüğünde bu formların kullanılması önem kazanmaktadır. Bu formların gruplandırılarak, kullanıcıya sunulması, bu yöndeki sorunları çözümleyecektir.

4. Personellerden bilgi notları:Birimlerden, bilginin edinilmesi, bazı formatlara dönüştürülmesi, etkin kullanılması yönündeki çabalar desteklenmeli, sistemli bir halde bu destekler sürdürülmeli, okuma ve araştırma alışkanlığının birimlerde yerleşmesi bu çabaların sistemli yürütülmesi için bazı kararlar alınmalıdır. Örneğin, tüm birimleri ilgilendiren bir konuda sunu hazırlayan veya biriminde görev yapan arkadaşlarının da yararlanabileceği ayrıntılı bilgi notu hazırlayan bir çalışan ödüllendirilmeli[10], böyle personellerin ürettikleri sayfada yayımlanmalıdır.

5. Sıkça sorulan sorular:Tüm idareyi ilgilendiren ve sık karşılaşılan sorular buradan cevaplandırılmalı, özellikle bazı dönemlerde ortaya çıkabilecek uyumlaştırmalar buradan yapılmalıdır. Örneğin, performans programı hazırlanırken bir önceki yıl yapılan hatalar değerlendirilerek veya mali hizmetler müdürlüğüne gelen tablolar incelenerek bir soru – cevap köşesi hazırlanabilir.

6. İş akış şemaları:Bu çalışmalarla, çalışanlar, işlem zincirinin tamamını görebilmekte, sistemi bir bütün olarak algılayabilmektedir. Diğer taraftan, bu çalışmalarla, işin başlangıcını (önceki işlem), sürecini (kontrol ortamı) ve sonucunu gösteren rehber ortaya konulmakta, personel rotasyonudaha kolay uygulanmakta ve personelin çalıştığı alan dışında sorumluluk üstlenmesi sağlanmaktadır. Kamuda çok sık görülen işine hakim personelin “bilgi dukalığı” kurması da engellenmekte, işin sadece belli bir bölümünü üstlenerek/öğrenerek emekli olma da ortadan kalkmaktadır. İş akış şemalarının bu sayfada yayımlanması ve güncel tutulması sağlanmalıdır.

7. Ön Mali Kontrol Formları:Yasal zorunluluk olan ön mali kontrolün nasıl yürütüleceğine ilişkin yönerge ve kontrol formları bu bölümde yer almalıdır.

8. Mevzuat araştırma – bilgi geliştirme:Yönetim bilgi sisteminin yeterliliği, belirli aralıklarla tartışılmalı, uzun vadede bu yapının bilgi edinilmesinde uzmanlaşması hedeflenmelidir. Bilgi merkezi olması amaçlandığında, aşama aşama geliştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve gerekli desteğin sağlanması oldukça önem kazanmaktadır.

9. Güncel değişikler:Sayfa sorumlusu, kamu kurumlarının sayfalarını günlük incelemeleri, mevzuat değişikliklerini takip etmeli, birimlerden gelen bu yöndeki tespitlerin tüm personele duyurulmasını sağlamalıdır.

10. Önemli bağlantılar: Personellerin bilgi edinme biçiminin geliştirilmesi, araştırma yeteneğinin teşvik edilmesi buradan sağlanmalıdır. Bir sorunla karşılaşan personel, emsal karar taramasını bilmeli, mevzuata doğrudan ulaşma becerisini,bu bağlantılar sayesinde kazanmalıdır.

5. Sonuç

Bu çalışmada, bilgi edinme, kullanma, yorumlama konularında edilgenliğin azaltıldığı, görev alanların bu süreçlere etkin katıldığı, bu faaliyetlere zaman ve kaynak ayrıldığı bir öneri tartışılmıştır. Uygulama safhasında daha da zenginleşebileceğini düşündüğümüz önerimizin, yapıcı eleştirilerle somut olarak hayata geçirilebileceğine inanmaktayız.

Yönetim bilgi sistemi sadece mevzuat bilgisine yönelik bir katkı sağlamayacak, personellerin okuma ve araştırma çabalarını da destekleyecektir. Bu çabalara, üst yönetim tarafından da destek olunması, sürekli ve sistemli bir çalışmaiçinde yürütülmesi, yaratıcı ve yenilikçi çalışma biçimini de teşvik edecektir.