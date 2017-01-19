BELEDİYENİN HATIRA DEFTERİ

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Güzel yurdumun, yakın geçmişten günümüze kadarki yazın hayatı-mizah tarafının, çok değerli markaları vardır.

Mesela, “Gırgır” yıllar yılı gülerken düşündürmüştür Türk insanını. Bir karikatür ve gülmece dergisi olsa bile, çok etkili bir şekilde; kötü siyasetçilere, iktidarlara, iş bilmez yönetici ve bürokrat tayfasına, para babalarına, kartellere ve yobazından vatan hainine kadar sayılmayacak çok şer yuvasına muhalefet etmiştir. Bu işte, çok da başarılı olmuştur kanımca? Sonraki yıllarda farklı isimlerde dergiler, bu markanın peşi sıra sıralanmışlardır.

İşte yukarda bahsi geçen bu mizah devinde ve diğerlerinde çizmiş, bu iklimin havasını çok uzun zamanlardır solumuş Derya abimiz var, bir tane, bizim… Saygıda kusur etmediğimiz. (Derya Ağabey, bu öykü yazıldıktan sonra 01 Ekim 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı. Mezarı Kilyos'tadır.)



Karikatürist Derya Sayın; doğduğu topraklardan aldıklarını yine o topraklara iade maksadıyla ve bir tür “vefa borcu” düşüncesiyle geçtiğimiz yıllarda bir resim sergisi açtı, güzelim şehrimde… Ne de has etti!... Pırıl pırıl bir Sonbahar günü, üstelik “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları” programı çerçevesinde, kentin en büyük meydanında o güzelim eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bütün resimleri çok can alıcıydı, çok canlıydı sanki? İlgiyle izlendi, ayrı ayrı beğenildi her biri. Çünkü büyük üstat resimlerinde, bu toprakları ve bu topraklarda yaşayan yüzleri resmetmişti.

Sergiden hemen sonra; hani görevini yapmanın rahatlığı ile insanoğlu bir nevi rahatlar ya?... Bir güzel iç geçirir hani, gönülden?... Kuş gibi. Hafif… Derya abi de; üzerine düşeni yapmış olup rahatlayan bir insanın iç huzuru eşliğinde dostlarıyla meydanı turlarken; üzerinde “Giresun Belediyesi” logosu bulunan, camdan bir kulübe dikkatini çeker. Dört bir yanı cam, içinde ise kalın bir defter ve yanı başında da kalem bulunan bu kulübenin üzerinde “Benim Görüşüm” ibaresi yazmaktadır.

Merak eder Derya abimiz, bu orijinal kulübeyi ve içindeki o deftere yazılanları…

Girer kulübeye. Ve o kalın defteri, orta tarafından, tesadüfen bir sayfasından ikiye katlar. Amaç yazılanlardan biri hakkında olsun bir fikir sahibi olabilmektir. Fakat henüz açtığı ilk sayfada dumura uğrar! Herkesin içinde ve kahkahalar eşliğinde de kendini kulübeden dışarı atar!

(Giresun Belediyesine atfen) Bu sayfada şunlar yazmaktadır:

- Başganım; babam ha bu aralar çok fazla içiii sıçiii… Bizim evde gram huzur galmadı ne zamandur! Belediye olarak bi elde hauna atın taa, noo’lur?..



Çok güzel gönüllüdür benim memleketimin insanı… Birinden bir şey isterken bile, herkeslerden daha güzel…

Candan… Yürekten.