BELMEK KURSLARININ EN BÜYÜĞÜNÜ, YENİMAHALLE RAGIP TÜZÜN CADDESİ’NDE YAPIYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’İN 155 AYRI NOKTASINDAKİKADINLARA YÖNELİK MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ(BELMEK) EN BÜYÜĞÜNÜ, YENİMAHALLE RAGIP TÜZÜNCADDESİ’NDE YAPIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük yerel mesleki eğitim kurslarının sayısına bir yenisini daha ekliyor. Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde inşa edilecek Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK) binası, Başkent'in 155 ayrı noktasındaki BELMEK’lerin en büyüğü olacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, 6 bin metrekarelik toplam inşaat alanı, 7 katlı binası, 36 dersliği, mescidi, abdesthaneleri, konferans ve sergi salonları, açık-kapalı otoparkıyla, en büyük BELMEK binasının inşa çalışmalarına başlandığını söyledi.

Üçpınar, "Yenimahalleli kadınlar başta olmak üzere Başkentli kadınların buluşma adresi olacak yeni BELMEK binası, özellikleriyle, hem diğer BELMEK’lere hem de Türkiye’deki örneklerine ilham kaynağı olacak. Binamızın, tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yıl sonuna kadar hizmete girmesini planlıyoruz” diye konuştu.

Yenimahalle BELMEK'te, ev ekonomisi, yemek, makine nakışı, deri işletmeciliği, taş bebek, takı tasarım, gümüş takı işletmeciliği, turistik el sanatları, ipek pentür, resim, aliminyum rölyef, el örgücülüğü, internet, çini, ebru, seramik, mozaik, tezhip, giyim, mefruşat, patchwork, şiş dantel, iğne oyası, el nakışı ve ahşap boyama kurslarının verileceği bildirildi.

Türkiye’nin en fazla kursiyeri bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursu BELMEK’ler, 25. yıldır her yaş grubundan insana verdiği ayrı ayrı hizmetlerle, diğer belediyelere örnek oluyor. 155 ayrı noktada, 31 farklı branşta ve 400 usta eğitici tarafından verilen BELMEK kurslarından, bugüne kadar 250 binin üzerinde kadının yararlandı.