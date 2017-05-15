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BELMEK üyelerinin, el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi, Altınpark ANFA Salonu’nda görücüye çıktı

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BELMEK üyelerinin, el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi, Altınpark ANFA Salonu’nda görücüye çıktı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KADINLARA YÖNELİK MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILAN YÜZLERCE KURSİYERİN ÜRETTİĞİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER, YILSONU SERGİSİYLE BAŞKENTLİLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme (BELMEK) kurslarına katılan binlerce yetenekli kadının ürettiği birbirinden güzel eserler, görücüye çıkıyor.

BELMEK üyelerinin, el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi, Altınpark ANFA Salonu’nda 17 Mayıs Çarşamba günü açılacak. 26 Mayıs'a kadar açık kalacak olan sergi, kursiyerlerin patchwork'ten taş bebeğe, iğne oyasından resme, seramikten çiniye kadar ürettikleri el sanatlarının en başarılı örneklerine ev sahipliği yapacak.

BELMEK kursiyerlerinin 2016-2017 eğitimi yılı boyunca usta öğretmenlerin gözetiminde aldıkları eğitimlerle;  kendi zevk ve kabiliyetlerini ekleyerek ortaya çıkardıkları, ilmek ilmek, nakış nakış, işledikleri el emeği göz nuru eserleri, bir kez daha gerçekleştirilecek yıl sonu sergisiyle Başkentlilerin beğenisine sunulacak.

Başkent’in, 7 farklı bölgesine bağlı kurslara devam eden binlerce kursiyerin en güzel eserlerinden oluşacak genel sergide Başkentliler;  kırk yama örtüler, iğne oyaları, boyanmış ahşaplar, gümüşler, takılar, taş bebekler, minyatürler, ebrular, mefruşatlar, el nakışları, alüminyum rölyefler, danteller, giyimler ve çinileri bir arada görme imkanı bulacak.

 

-1994 YILINDAN BU YANA 250 BİNİN ÜZERİNDE MEZUN VERDİ

Başkentli kadınların yeni bilgi ve becerilerle donatılması ve meslek sahibi olmalarına aracı olmak amacıyla 1994 yılında başlatılan BELMEK, kısa dönemde tüm Türkiye’ye de örnek oldu. Kentin dört bir yanında en ücra köşelere kadar yayılan, her yıl binlerce kadına ulaşan kurslar, bugüne kadar binlerce kadına hem meslek sahibi olma hem hobi edinme hem de kaliteli zaman geçirme imkanı sundu ve sunmaya da devam ediyor.

“Her ev bir atölye olacak” sloganıyla çalışmalarını yürüten ve kurulduğu günden bu yana 250 binin üzerinde her yaştan ve meslekten kadının koluna altın bilezik takan BELMEK’te, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 10 binin üzerinde kursiyer eğitim aldı. Kent genelinde 160 kurs merkezinde 31 branşta verilen eğitimlerde günler ilerledikçe birbirinden güzel eserler üretildi.

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