BELMEK'LER EL EMEĞİ GÖZ NURU GELENEKLERİ ÖĞRENMEK İSTEYEN KURSİYERLERLE DOLUP TAŞIYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN BELMEK'LERDE,KADINLAR HATTA ERKEKLER ÜRETMENİN HAZZINI YAŞIYOR…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yüz binlerce kadını meslek sahibi yapıyor.Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kurslara, el emeği göz nuru Türk el sanatlarını öğrenmek,kendini geliştirmek,boş zamanlarını değerlendirmek hatta aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor.



-"HAYATI İŞLEYEN KADINLAR"



31 farklı branşta kurs açan BELMEK , bilgi ve becerilerini artırarak üreten hayatın içinde aktif bir rol üstlenmeyi isteyenlere eğitim veriyor.Başkent'in bir çok farklı noktasında faaliyet gösteren BELMEK'ler,sadece kadınların değil son yıllarda erkeklerin de buluşma adresi.

Tanınmış bu merkezlerden biri de Sincan Planet Aile Yaşam Merkezi…Merkezde, mefruşat,nakış,iğne oyası,ahşap boyama, tel kırma, makine ve el nakışı, hesap işi, Türk işi, Antep işi gibi geleneksel el sanatları kursiyerlerle buluştururuluyor.18 yıldır nakış ve mefruşat branşında eğitim veren Fadime Karlı,kursiyerlerin salon takımlarından kurdele ve boncuk işlemelerine, nevresim takımlarından unutulmaya yüz tutan çeyizlik eşyalara kadar birçok ürünü emek vererek yaptığını söyledi.



-"DÜĞME DİKMESİNİ BİLE BİLMİYORDUM"



Her yaştan ve her meslekten kursiyerin ilgi gösterdiği BELMEK kurslarına katılan 56 yaşındaki Hürriyet Ülkebay düğme dikmeyi bilmediği itirafında bulunuyor..Ülkebay,"2 senedir bu kursa geliyorum. Düğme dikmesini bile bilmiyordum hocam sayesinde öğrendim, burada kendimi geliştirme imkanı buldum" dedi..



-"EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR"



Yetenekleri keşfeden, kursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan BELMEK'in açtığı kurslara bu kurslara katılan isimlerden biri de 57 yaşındaki Sevdiye Özbek.Ürettiği ürünleri gördükçe kendisiyle gurur duyduğunu belirten Özbek,bu ürünleri hem kendi evinde kullandığını hem de sipariş alarak ev ekonomisine katkı sağladığına dikkati çekti.



-“HOBİM MESLEĞİM OLDU”



Önceleri sadece bir hobi edinmek amacıyla geldiği BELMEK’te zamanla bu hobinin mesleği haline dönüştüğünü vurgulayan 58 yaşındaki Gül Filiz Ünlü kendi hikayesini şu sözlerle anlattı:

" ilk başlarda sadece değişik beceriler kazanmak ve sosyalleşmek amacıyla gelirken artık maddi kazanç sağladığım bir iş olarak görüyorum. Siparişler alıyorum ve aile ekonomimize katkı sağlıyorum. Böyle bir hizmet verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne şükran borçluyuz. Bu tür yerlerin çoğalmasını diliyorum.”



-"SERVİS KOLAYLIĞI"



Kursiyerlere ulaşım hizmeti sunan BELMEK’ler sayesinde kursa katılanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok diyen kursiyerlerden 54 yaşındaki Firdevs Çolak ise tam 20 yıldır BELMEK'lerden yararlanıyor.Kurslar sayesinde sosyalleştiğini belirten Çolak adeta BELMEK müdavimi.Çolak duygularını,"Farklı semtlerdeki BELMEK'lere gittim. Her yönden çok büyük faydasını gördüm. Eryaman'dan Sincan BELMEK'e servisle geliyorum. Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunum" sözleriyle ifade etti.