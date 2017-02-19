BELTEK’LER, PİYASAYA ARA ELEMAN YETİŞTİRMEKTE, İŞSİZLERİN DE İŞ BULMASINDA ÖNEMLİ İŞLEV GÖRÜYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NİN İŞBİRLİĞİYLE 18 YIL ÖNCE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM VERMEYE BAŞLAYAN BELTEK'LERDEN, BUGÜNE KADAR 150 BİN KURSİYER YARARLANDI.

Yerel yönetim ile üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında 1999 yılında uygulamaya konulan Belediye Teknik Eğitim Kursları BELTEK’ler, işsizlerin iş bulmasında ve piyasaya ara eleman yetiştirmekte önemli işlev görüyor. Her yıl 8 bin kişinin eğitim gördüğü BELTEK'lerden, bugüne kadar 150 bin kişi mezun oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu meslek standartlarına uygun bilgili, nitelikli insan gücü ve eleman sağlamak amacıyla 18 yıl önce çıkılan yolda BELTEK’lere olan ilgi, her geçen gün artarak devam ediyor. Hayat boyu öğrenmenin en güzel örneğinin verildiği BELTEK, güçlü ve kapsayıcı yapısıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

Gazi Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Merkez Kampusü'nde 50 branşta mesleki, teknik, sosyal ve kültürel eğitimlerin verildiği BELTEK’te; akademik olanaklar, ücretsiz ve sınavsız bir şekilde “Hayat Boyu Öğrenmek” isteyenler için seferber ediliyor.

Bugüne kadar 150 bin kişinin mezun olduğu BELTEK’lerden kimi meslek sahibi olarak iş hayatına atıldı, kimi kariyerine destek olacak yeni bilgilerle donatıldı kimi de hobisini geliştirecek profesyonel bir alan buldu.

-KONYA’DAN, ESKİŞEHİR’DEN, ÇORUM’DAN GELİYORLAR

Gazi Üniversitesi öğretim elemanları tarafından BELTEK’lerde verilen nitelikli ve profesyonel eğitimler, sadece Başkentlilerle sınırlı kalmıyor. BELTEK’ler, yaşadıkları şehirde istedikleri branşta eğitim alma imkanı bulamayanlara da fırsat sunuyor. Konya’dan Eskişehir’e, Çankırı’dan Çorum’a kadar farklı yaş ve meslekten bir çok kişi, BELTEK’lerde eğitim almak için günübirlik olarak kilometrelerce yol kat ederek, Başkent’e gelip kurslara katılıyor.

-“HER YIL ORTALAMA 8 BİN KİŞİ MEZUN OLUYOR”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, BELTEK'ler, meslek sahibi olmak isteyen, çalışan ya da emekli olup “öğrenmenin yaşı yoktur” diyen binlerce kişiye ulaşıyor. Üniversite mezunlarına uzmanlık, ilköğretim ve lise mezunlarına meslek edindirme, beceri kazandırmaya yönelik eğitimler veriliyor. BELTEK'lerden her yıl yaklaşık 8 bin kişi mezun oluyor.

-10 ANA BÖLÜMDE 50 BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Gazi Üniversitesi’nin akademik birimleri ve öğretim elemanları tarafından verilen eğitimler, 10 ana başlıkta altında gerçekleştiriliyor. Her yıl gelen talepler doğrultusunda açılan kurs programlarında, 2016-2017 eğitim yılında 50 farklı branş bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Üniversite tarafından oluşturulan BELTEK Koordinatörlüğü gözetiminde verilen eğitimler, Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde bulunan laboratuar, atölye ve dersliklerinde işleniyor. 2 ve 3 aylık dönemlerden oluşan kurslar veriliyor. Kursiyerler, 2 aylık dönemde 72 saat, 3 aylık dönemde ise 108 saat üzerinden ders alıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen kursları başarıyla bitiren kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzasının bulunduğu sertifikalara sahip oluyor.

-“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ”

BELTEK’lerde, gelişen teknolojik ihtiyaçlara doğrultusunda “Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri” ile “Elektrik -Elektronik, Matbaa, İnşaat, Ağaç İşleri, Metal ve Makine Teknolojileri” başlıkları altında birçok farklı branşta eğitim veriliyor. Bunların yanı sıra kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlere katkı sağlayacak “kişisel gelişim ve sağlık kursları ile Anne Üniversitesi” adı altında eğitimler gerçekleştiriliyor. .

BELTEK’in sayısız imkanından faydalanmak isteyen Başkentliler, “kurs içerikleri, kayıtlar ve başvuru koşulları” ile ilgili “http://beltek.gazi.edu.tr” internet adresinden ve “202 34 78 - 202 34 71 - 202 34 67 - 202 34 68” no'lu telefonlardan bilgi edinebiliyor.