Ben dost ile dost olmuşam..

Günseli Rumelioglu / Çevre Mühendisi

Kimseler dost olmaz bana

Münkirler bakar gülüşür

Selam dahi vermez bana

Kimseler bilmez halimi

Aşk odu yaktı canımı

Seçmezem soldan sağımı

Namusü ar olmaz bana

Ben dost ile dost olayım

Ölmez evvel öleyim

Canımı kurban vereyim

Dünya baki kalmaz bana

Ben aşıkı biçareyim

Baştan ayağa yareyim

Ben deli divaneyim

Aklım da yar olmaz bana

Sanurlar ki ben deliyem

Ben dost bağının bülbülüyem

Mevla’nın kemte kuluyem

Kimse baha saymaz bana

Bülbül oluben öterim

Dost bahçesinde biterim

Gül alırım gül satarım

Bağü ban olmaz bana.

Derviş Yunus nice diyem

Ben bu cihanı terk idem

Yana yana dosta gidem

Perde hicap olmaz bana

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Evvel zaman olmaz için, perde açılmaz imiş

Dost dosta gelmeyince...

Hani derler ya sen sağ ben selamet, niye;

Esince gürlerim misali , öyle cazgırlı cinsinden.

Efendim bir zamanlar ne kadar mutluyduk, ne güzel huzurlu ve bereketli vede ışıl ışıl yaşıyorduk diyeceğiz ama...! o kadar da değil..?

O zamandan bu zamana sadece 97 yıl geçmiş hani yaş olarak çok bi yıl gibi gelebilir lakin devletler hukukunda pek bişey ifade etmiyor deniyor, zira izlenen dünya tarihine göre 13,5milyar yıldır var olan mavi yuvarlıkta insan varlığı bile 150 milyon yıldır baki ise.. !

Ne denir sıkı duralım ki, barış süreçleri denen insanı insana çarpan sonra bölen süreçler,biraz sarsıcı olsada eğer niyet iyi ise sorun yok ama ya niyet tutmadıysa...göle çalınan mayalar misali beklemeyede tahammülümüz yok ki kardeşim.!

İçimiz pır pır geldiğimiz açılımın kaçılımsız günlerinde vücut sağlığınızı dik tutabilmek için gaz atılmayan mekanlarda ve kavga çıkmayan otobüslerde, üstelik yer küre üzerinde gezinmeniz gerektiğini algılamakta umarım gecikmemişsinizdir.

Işık İşçileri...

Ölümün dahil ( İçme Suyu Arıtma sistemlerinin şu kadar yıldan beri kurulmamış olması düşündürücü..!), havada pm si artan zararlı gaz oranı sebebiyle de hastalanmış olabilirsiniz? Geçelim..!

Ankara Adalet Sarayının ....bir ara Sarı Harflerini sökenlere bi çift lafımız olsun mu!?

Efendim eğer temizlemek maksadıyla söküldüyse diyeceğimiz yok, eğer taşınacaksa o zaman giderken yazılarını da yanınızda götürmeniz tabii daha doğru..!. yoksa provakosyon için yapılmaz, böyle birşey..değil mi?..

Zira Adalet elden gidince yapılacak pek birşey de kalmıyor...Ya konuyu inceleyen arkadaşa sözel sertlik yapılmışsa da iki kişinin sorunu olabilir bu konu deyip geçiştirebiliriz de...!?

Süreç denen naneli şey canımızı çoktan acıtmaya başladı...!

Gelde yüreğim dayan.!

Malesef , malesef üzerine gitsenizde gitmeseniz de garip şeyler oluyor vesselam...!

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Soma dedik....,Ermenek nire ki....!?

Acının tavan yapmasıyla konuşmak ve yazmak güç oluyor,

Sadece bu öfke ve nefret kime ve neye karşı, sormak istiyoruz..!?

Kar’ ın tüm dünyaya serin ve saf halini yansıtmasıyla, daha bi relax olaraktan şu savaşların yavaşlamasını tümden tercih etsek ne olur ki ?!