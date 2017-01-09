Ben dost ile dost olmuşam..

Kimseler dost olmaz bana
Münkirler bakar gülüşür
Selam dahi vermez bana
Kimseler bilmez halimi
Aşk odu yaktı canımı
Seçmezem soldan sağımı
Namusü ar olmaz bana
Ben dost ile dost olayım
Ölmez evvel öleyim
Canımı kurban vereyim
Dünya baki kalmaz bana
Ben aşıkı biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Ben deli divaneyim
Aklım da yar olmaz bana
Sanurlar ki ben deliyem
Ben dost bağının bülbülüyem
Mevla’nın kemte kuluyem
Kimse baha saymaz bana
Bülbül oluben öterim
Dost bahçesinde biterim
Gül alırım gül satarım
Bağü ban olmaz bana.
Derviş Yunus nice diyem
Ben bu cihanı terk idem
Yana yana dosta gidem
Perde hicap olmaz bana
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Evvel zaman olmaz için, perde açılmaz imiş
Dost dosta gelmeyince...
Hani derler ya sen sağ ben selamet, niye;
Esince gürlerim misali , öyle cazgırlı cinsinden.
Efendim bir zamanlar ne kadar mutluyduk, ne güzel huzurlu ve bereketli vede ışıl ışıl yaşıyorduk diyeceğiz ama...! o kadar da değil..?
O zamandan bu zamana sadece 97 yıl geçmiş hani yaş olarak çok bi yıl gibi gelebilir lakin devletler hukukunda pek bişey ifade etmiyor deniyor, zira izlenen dünya tarihine göre 13,5milyar yıldır var olan mavi yuvarlıkta insan varlığı bile 150 milyon yıldır baki ise.. !
Ne denir sıkı duralım ki, barış süreçleri denen insanı insana çarpan sonra bölen süreçler,biraz sarsıcı olsada eğer niyet iyi ise sorun yok ama ya niyet tutmadıysa...göle çalınan mayalar misali beklemeyede tahammülümüz yok ki kardeşim.!
İçimiz pır pır geldiğimiz açılımın kaçılımsız günlerinde vücut sağlığınızı dik tutabilmek için gaz atılmayan mekanlarda ve kavga çıkmayan otobüslerde, üstelik yer küre üzerinde gezinmeniz gerektiğini algılamakta umarım gecikmemişsinizdir.
Işık İşçileri...
Ölümün dahil ( İçme Suyu Arıtma sistemlerinin şu kadar yıldan beri kurulmamış olması düşündürücü..!), havada pm si artan zararlı gaz oranı sebebiyle de hastalanmış olabilirsiniz? Geçelim..!
Ankara Adalet Sarayının ....bir ara Sarı Harflerini sökenlere bi çift lafımız olsun mu!?
Efendim eğer temizlemek maksadıyla söküldüyse diyeceğimiz yok, eğer taşınacaksa o zaman giderken yazılarını da yanınızda götürmeniz tabii daha doğru..!. yoksa provakosyon için yapılmaz, böyle birşey..değil mi?..
Zira Adalet elden gidince yapılacak pek birşey de kalmıyor...Ya konuyu inceleyen arkadaşa sözel sertlik yapılmışsa da iki kişinin sorunu olabilir bu konu deyip geçiştirebiliriz de...!?
Süreç denen naneli şey canımızı çoktan acıtmaya başladı...!
Gelde yüreğim dayan.!
Malesef , malesef üzerine gitsenizde gitmeseniz de garip şeyler oluyor vesselam...!
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Soma dedik....,Ermenek nire ki....!?
Acının tavan yapmasıyla konuşmak ve yazmak güç oluyor,
Sadece bu öfke ve nefret kime ve neye karşı, sormak istiyoruz..!?
Kar’ ın tüm dünyaya serin ve saf halini yansıtmasıyla, daha bi relax olaraktan şu savaşların yavaşlamasını tümden tercih etsek ne olur ki ?!
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