BEN DÜNYAYA KANKA OLARAK GELMİŞİM

Muhammed Yavaş

Bu başlık benim yeni çıkan kitabımın adı, çıkalı 2 hafta oldu olmadı, ilgi de gördü aslında. Bu kadar satış beklemiyordum, bu kitabı yazarken.

İlgi gördük, gördük görmesine de hep beklemediğimiz insanlar gösterdi gereken ilgiyi. Kitapta kendisinden bahsedilen insanlar, tenezzül edip merak edip almazken misal, hiç kendisinden bahsedilmeyen, benimle ömrü hayatında iki satır sohbet etmemiş insanlar aldılar.

Seven de var, sevmeyen de. Eleştiren de var, öven de. Gurur duyan da var, umursamayan da. Takdir eden de var küfreden de. Bütün tepkilere okeyim, bütün tepkiler kabulüm. Özeleştiriye de açığım.

Neden küfürler var, neden az da olsa erotizm, seksapellik var diyorlar mesela eleştirenler. İnanın bende bayılmıyorum, bu tarz olduğu için, bayıla bayıla da istemedim böyle olsun.

Bu yola çıkarken, çok araştırma yaptım, çok inceledim. Türkiye'nin son 4 yılda en çok satan kitapları sırasıyla;

1) Livaneli serisi

2) Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

3) Pucca Günlük serileri

4) Yılmaz Özdil serileri

5) Fi Çi Pi serileri

6) Grinin, Karanlığın, bilmemnenin elli tonu serileri

7) Büşra Küçük - Kötü Çocuk serileri

8) Büşra Yılmaz - 5N1K

9) Miraç Çağrı Aktaş serileri

10) Ahmet Batman serileri

E hal böyleyken ; kendime bir rol model benimsemem ve o çizgide devam etmem gerekliydi.

Livaneli gibi yazamazdım, onun kadar yetkin değilim.

Sabahattin Ali gibi yazamazdım, edebiyata onun kadar hakim değilim. (Ayrıca sağlığında sefalet çektiğinde kitaplarının satmadığını da bilmek lazım)

Yılmaz özdil gibi yazamazdım, yazabilirim ama onun kadar arkam sağlam değil, tutuklanma riskini göze alamadım.

Miraç Çağrı Aktaş, Ahmet Batman vs serileri ; merak edip okumadım, hiçbir zaman tarzları bana hitap etmedi, bana hitap etmeyen bir tarzda kitap kaleme alamazdım.

Geriye kim kalıyor listeden ; Pucca Günlük, Fi Çi Pi serileri, Büşra Küçükler vs.

Fi Çi Piler hariç geriye kalan tüm kitaplar içi boş, edebi değeri olmayan kitaplar ve hepsi çok sevilmiş, filmi yapılmış.

İçi boş, edebi değeri olmayan kitapların tamamında küfür ve seksapellik kullanılmış ve filmleri dahi yapılmış, hepsi çok satılmış.

ÇEKİLEN FİLMLERE BAKSAN YİNE AYNISI OLMUŞ.

Örneğin ; izleyiciye hiçbirşey vaat etmeyen, sanatsal değeri olmayan Recep İvedik rekor kırmış.

E hal böyleyken ; halk küfüre gülerken, erotizm hoşuna giderken başka şeyler yazmak anlamsız olurdu.

Yani ben tamamen bilerek ve tamamen kendim rahatsız olsam dahi isteyerek böyle yazdım.

Eleştiriye açığım ama küfür ve diğer unsurlar konusunda eleştiri yapacakken lütfen bu yazıyı göz önünde bulundurun.

Kitabımı ; kitapçılardan ve internet sitelerinden talep edebilirsiniz. Evet, içi boş ve size bir şey katmayacak ama birazcık bile tebessüm edebilirseniz ne mutlu bana.

Herkese keyifli okumalar diliyorum.