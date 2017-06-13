Ben Elkürdi’yim, öyle de kalacağım inşallah

Eyüphan Kaya

Kuru kuruya tarafgirlik çok tehlikelidir.

Gün gelir doğru, yanlış karışımı size bir ezber öğretir ve yorum ve değerlendirmeleri artık o ölçüye göre yaparsınız.

Bu da sizin yok oluşunuzu gösterir, çünkü siz siz olmaktan çıkmışsınız belli bir fikrin esiri olmuşsunuz demektir.

Mesela bir partili partisini eleştirse,

Bir aşiret mensubu aşiretini eleştirse,

Bir cemaat üyesi cemaatine eleştirse,

Hemen adamı günah keçisi yapıp, bir nevi aforoz ederler, kısacası siz buna siyasi bir linç de diyebilirsiniz. Bana da şu anda ona benzer bir mobing uygulanıyor.

Bir zamanlar Kürtçe konuşma yasağının olduğu günleri yaşayan biri olarak, bu gün bir kısmının yasal dayanağı olmasa da nerdeyse fiili olarak %90 insani haklarıma ulaşmış durumdayım ve sosyal medyada Elkürdi ikinci soyadımla tanınıyorum. Bu bazen bana sıkıntı oluştursa da ben bu sıkıntıya razıyım, çünkü ruhum mutlu oluyor, ayrıca devlet bu özgürlüğü bana vermiş ki kullanayım.

Bir yazımda Kürt vatandaşlarımıza hitaben; devletin size verdiği hakları kullanın, sıkıntılarınız varsa yine dillendirmeye, talep etmeye devam edin dedim, orada on ayrı gelişmeden bahsederek Ak Parti iktidarında meydana gelen olumlu gelişmelere sahip çıkın, fikir ve düşüncenin nasıl da neşv u nema ettiğini gösterelim demiştim, ama “yarın eleştiri için malzememiz kalmaz” düşüncesiyle olsa gerek kullanmaktan kaçındılar.

Aslında Devlet TRT-6(KÜRDİ) yayınına başladığı gün Kürt meselsini çözmek için en büyük adımı atmıştı, siyasilerin tebrik etmesi gerekirken; bir kısmı dudak büktüler, küçümseme yolunu seçtiler. Peki bu hizmet küçüldü mü tam tersine günden güne büyüdü, olgunlaştı.

Erzurum’dan bir ağabey anlatıyor;

“Ben Kürtçe bilmediğim halde bir süreliğine TRT KÜRDİ’yi izleyince çocuklarımdan biri dedi ki,

-ya baba sen Kürtçe bilmiyorsun niye Kürtçe yayın yapan kanalı izliyorsun?

Ben de dedim ki,

-Empati yapıyorum evladım, acaba şimdiye kadar Türkçe bilmeyip belgeselleri, diziler, haberleri Kürt vatandaşlarımız izlerken ne his etmişler. Zor bir şey olduğunu o hali yaşayarak öğrendim.”

Benim babamın dedesi yeddi yıl Hasankale’de askerlik yapmış, savaşa katılmış bir gazi, onun da babası 93 harbinde şehit düşmüş, babam ise 85 yaşında hala haberleri ben ona tercüme ediyorum, bunun hakkını kim ödeyecek cevabını bilen var mı? Vatandaşlık hukuku bu mudur?

Bu sıkıntılara rağmen tüm çocuklarını okutmuş, “Allah’tan sonra hükümet gelir” diyerek nizami yaşayan bir bey efendi.

Ama bazen şunu söylüyor; “evladım vatanın nöbetini beraber tutuyoruz, ben Türkçe’den huylanmam Türklerin bir kısmı niye Kürtçeden huylanıyorlar anlamakta zorlanıyorum” diyor.

Eski meseleleri anlatırken hala da “Türkistan tarafı, Kürdistan tarafı diyor”

Biz çocuklarına söylediği kısa ve öz bir nasihati var “evladım Kur’nın yolundan ayrılmayın, o yol küçeçıkmaz yol değildir, Allah ve Resulü ne demiş o, kurtuluş oradadır” Allah bütün babalardan razı olsun ondan da razı olsun.

Elkurdi asilkürt anlamına geliyor, asiltürk’ten ben huylanmıyorum da asil kürtten kim niye huylanıyor? anlamakta zorlanıyorum.

Ne kadar asiltürkler varsa seslerini yükseltmelerini ve “arkadaş şimdiye kadar Kürtlere yapılan haksızlıklara hayır diyoruz ve birlikte yaşamanın yolu neyse siyasiler bulsunlar/bulmalılar” demelerini bekliyorum, çünkü ülkenin huzur ve sükuneti, istikrar ve emniyeti, üretim ve enerjisi buna bağlıdır desem inanın,

Mazlumlara zulüm ederek zalimleri kokutamazsınız, haberiniz ola!

Zalim; ABD’dir, İsrail’dir, bu iki devletin akıl hocalığını yapan İngiltere’dir, tabi başka zalimler de var ama bizi en çok bunlar rahatsız ediyor. Kürtlerle uğraşarak bir şey kazanacağını sananlar zavallı kimselerdir.

Ayrıca PKK-PYD-YPG vb. örgütler ilgi alanımın dışındadır, çünkü bunlar benim kendisine secde ettiğim Allah’ı tanımıyorlar, bir Kürt olarak ben bunlara taraf olamam, ancak İnsan Hakları Aktivisti olamam hasebiyle yeri gelir onların da yaşam hakkını savunuyorum.

Sakın sakın ortam sakinleşti diye Kürt meselesini rafa kaldırmayın, siz Cumhurbaşkanımıza destek verin, Külliyenin bakış açısına sahip çıkın, gerisi kendiliğinden gelir O bir Celebi Mehmet’tir, ne yapacağını bilir.

Engin Osmanlı tecrübesi ile olmazsa bu ülkeye refah ve huzur gelmez.

Benden söylemesi.