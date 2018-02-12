Ragıp Kamil İlbeyi

Kitap incelemesi yapmak, bir kitabı okurlara tanıtmak, yeni çıkan bir kitabın haberini insanlara duyurmak, yazarın heyecanına ortak olarak mutluluğunu paylaşmak ve binbir zahmet, uykusuz geçen geceler, yorgun gözler ile yeniden masa başına oturup eserine odaklanırken zamanlar arası yolculuklar yapan yazarların eserlerini okumak benim için anlatılması zor mutluluk ve haz veren güzel anılar ve duygulardır.

Bu yazımda ise kendisini ilk olarak Kurumsal Aktarım sitesinde yayınladığı yazılarından tanıdığım, ve her bir makalesini dikkatle okuduğum, Türkiye'nin önemli yazarlarından ve ülkemizde pek değer verilmese de bilgi birikimi insanlardan olan Metin Aydoğan'ın yeni çıkan kitabı Ben ve Ülkem'i tanıyacağız.

"...Bu kitabı, bir dosttan gelen içtenlikli uzun bir mektup gibi okumanızı diliyorum. Çünkü ben öyle yazdım..." diyor Aydoğan.

Yurtsever kimliğiyle öne çıkan ve Türkiye'nin Cumhuriyet ve yakın tarihine önemli analiz ve tarihi veriler ile ışık tutan, araştırmacı yazar Metin Aydoğan, on bir yıllık aranın ardından Ben ve Ülkem'i yayınladı.

İnkılap Yayınları'ndan çıkan Ben ve Ülkem, kitabevlerindeki raflarda yerini alarak okuyucuyla buluştu.

Ben ve Ülkem'in yayınlanması ile yeni bir çocuğu olan bir baba gibi sevindiğini söyleyen Aydoğan, kitabın içeriği hakkında da açıklamalar yaptı.

İşte Metin Aydoğan'ın anlatımıyla Ben ve Ülkem.

Anılar ile Toplum Bilimi: Ben ve Ülkem

Ben ve Ülkem’e, yazın türü olarak ne ad verilir bilmiyorum. Belki anı denebilir. Ancak, anı içerse de, ona anıdan çok toplum bilim incelemesi demek herhalde daha doğru.

Türkiye'nin 1945 ile 2017 Arası Anıları Ben ve Ülkem'de

Tüm yaşıtlarım gibi, 1945’le başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti için olumsuzlukları giderek artan bir dönemde yaşadım.

Büyük bir devrimle ayağa kalkmış bir ulusun, sıradışı başarılardan sonra, eskiye döndürülüp çöküşe götürüldüğü bir dönemdi bu.

1945’den 2017’ye dek 72 yıllık yıkım döneminin her aşamasını yaşadım.

Yaşadıklarımı, gelecek kuşaklara aktarmayı görev olarak gördüm ve kitabı bu görevi yerine getirmek için yazdım.

Tanığı olduğum dönemi, siyasi irdelemelerle birleştirdim; buna kişisel ilişkilerimi, duygu ve düşüncelerimi de katarak değerlendirmenize sundum.

Türkiye'nin Yarım Yüzyıllık Serüveni

Yaşantımın son 50 yılı, örgütlü mücadele içinde geçti. Yarım yüzyıllık bu uzun süreçte; yaptım, yazdım ve anlattım.

Geçirdiğim düşünsel ve eylemsel süreç içinde, mücadelelerle edindiğim deneyimlerimi yazdım. Döneme ait hemen her önemli olayın değerlendirmesini yaptım. Siyasi ve ekonomik yorumlar getirdim.

Bunların okunup irdelenmesinin, özellikle ülkenin esenliği için mücadeleye girişecek gençlere yararlı olacağına inanıyorum. Örgütsel deneyimlerimi yazmamın ve bunları bizden sonraki kuşakların incelemesine sunmamın ana amacı budur.

Samimi Bir Dosttan Gelen Uzun Bir Mektup; Ben ve Ülkem

Ben ve Ülkem’i okuyunca, önceki kitaplarımdan farklı olduğunu göreceksiniz.

Siyasi ve ekonomik değerlendirmeler çoğunlukta olmakla birlikte; kişisel yaşantımı, ailemi, dost ve arkadaş ilişkilerimi de yazdım.

Tanışmaktan onur duyduğum değerli yurtseverlerden; bu ülkenin esenliği için mücadele eden aydınlardan, yazar ve düşünürlerden anılar aktardım.

Değer yargılarımı, özlemlerimi, duygu ve düşüncelerimi aktardım. Eskilerin tanımıyla, harimi ismetimi siz okurlarıma açtım.

Bu kitabı, bir dosttan gelen içtenlikli uzun bir mektup gibi okumanızı diliyorum. Çünkü ben öyle yazdım.

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Bir kitap ancak bu kadar samimi bir yürek ile anlatılabilirdi. Ben ve Ülkem öyle görünüyor ki benim gibi genç bir insana iyi bir arkadaş, tecrübeleri ile geleceğime bir kılavuz, öğretmen ve iyi bir arkadaş olacağa benziyor.

Anılar ve siyasi, ekonomik değerlendirmeler ile geçmişten günümüze Türkiye hakkında unutturulan, kimsenin hatırlatmadığı önemli bilgileri verirken, çok değerli dersler vereceğe benzeyen Ben ve Ülkem mutlaka okunmalı ve okunması okurlar tarafından sağlanmalı.

Okuyan, sorgulayan, araştıran ve yurdunu çağdaş ve iyi örnek ülkeler arasında görmek isteyen tüm yurtseverler bu kitabı bir dostuna hediye ederek, insanlarımızın kitap ile daha çok birliktelik sağlamasına da katkı sunmalı.