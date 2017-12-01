Benim ülküm; 80 milyon vatandaşımla selamlaşmaktır

Eyüphan Kaya

Yeni Türkiye’ye yeni bir ruh, yeni bir bakış açısı, yeni bir zihniyet lazım. Bu ülke atalarımızdan bize kalmışsa biz de onlar gibi bir arada yaşamasını becerebiliriz/bilmeliyiz.

Kürt Türk kavramı üzerinde konuşan,

Alevi Sünni tartışmasını yapan,

Laik şeriatçı ayırımını üzerinde öteki oluşturan kimseleri adamdan saymamak lazım bence, velev ki unvanı prof. da olsa vekil, bakan da olsa aldırmayın!

Ayrıca ne eski parlamenter sistemden kalma oyalama siyaseti, ne iktidarın her yaptığına saldıran muhalefet, ne de ucuz politik bir siyasi tarz olan ülkücülük bunların yeni Türkiye’de yaşama şansı artık yoktur.

Bunu fark eden Devlet Bahçeli merkez sağa yanaşarak siyasette yer almak isterken, CHP bocalama sürecini yaşıyor, iktidar da muhalefetin seviyesine zaman zaman iniyor ne yazık ki, öyle ki bir yandan MHP’ye selam verirken diğer yandan CHP’nin can simidi olan Atatürk’e sahip çıktı çıkıyor.

Sevgili okurlarım herhalde siz de en az benim kadar bunu fark ediyorsunuz.

Ey Ülkücü kardeşler sizin öteki diye tanımladığınız vatandaşlarımızla uğraşmaktan başka bu millet için, bu ülke için yapacağınız ne var.

Böyle yapa yapa her geçen gün oylarınız düştü. Çünkü siz Anadolu insanına elle tutulur bir şey vaat etmiyorsunuz.

Ne mutlu türküm diyene, Devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür …vs. Kardeş bu tür sloganlar Türk vatandaşlarımıza ne kazandırıyor diye sormadan edemiyorum. Vatandaş da zaten fazlasıyla bunu fark etmiştir, haberiniz olsun.

Ey CHP, muhafazakar sol olmaya gayret et, Anadolu insanın kültürüyle barışık bir duruş sergile ve saygın insanlara selamlaş ki inandırıcı olabilesiniz. Yoksa “eski tas, eski hamam” siyaset yaparsan her geçen gün küçüleceksin bilmende fayda var.

CHP’nin Kürt versiyonu HDP ise kalkıp otururken Kandile bakıyor, böyle bir siyasetin demokratik düzende yeri yok, dolayısıyla ülkemizde bu siyaset artık tutmaz. İsterse dünya ölçülerinde siyaset yapmaya karar verir, isterse bu şekilde yarı legal çalışmalarını sürdürebildiği kadar sürdürür.

AK Partiye gelince liberal bir yaklaşımla dengesi bozuldu bozulacak halbuki muhafazakar yapısında İslam’ın genetik normları vardı, onun için her geçen gün oylarını arttırarak bu güne gelebildi, 15 yıl iktidarda kaldı. Bir an evvel aslına dönmesi lazım. Yoksa halk ona da sırtını dönecek bilmesinde fayda var.

Vatandaşın 2019 yılı seçimlerinde iki kere düşünmesi lazımdır diye düşünüyorum. Mevcut partiler kendine gelip işine baksalar ne ala, yok eğer bu dengesiz haline devam ederlerse 15 Temmuz ruhu yeni bir parti çıkarmasını da bilir, benim kanaatim budur.

Ben o partiye bu partiye bakarım ama vatandaş arasında bir fark oluşturmamaya gayret ediyorum.

Ben 80 milyonun saadeti için çalışıyorum, benim ülküm budur varsın başkası başka ülkülerle ülkücülük yapsın.

Tabi keşke onlar da benim gibi vatandaş kavramına endeksli düşünselerdi, o zaman herkes herkese muhabbetle bakacaktı, zaten iki kesim hariç hepimiz biri diğerini sevmekle yükümlüyüz, o iki kesim de biri ırz düşmanları, diğeri zalim kimselerdir, çünkü yüce Allah zulme ve zinaya yanaşmayı dahi yasaklamıştır.