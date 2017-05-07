Benliğinizi biliyor musunuz?

Tolga Ziyagil / Editör

Mayıs ilk haftası uzun bir yolculuğa çıktım ve yolda (ve de her yerde) vazgeçilmezim olan müziği açmıştım. Bir süre sonra radyoya bulaşmaya karar verdim ve çok ilginç bir konuya denk geldim. Benlik çeşitleri. Radyonun o haftaki konuğu Uzman Psikolog Mehmet Kılıç'tı. Başından yakaladığım için şanslıydım. Oradan anladıklarımı ve biraz da araştırma sonucu harmanladıklarımı sizlere de aktarayım.

Benlik durumu diğer adıyla kişisel roller 3'e ayrılır.

1) Anne-Baba Benlik

2) Çocuk Benlik

3) Yetişkin Benlik

1) Anne-Baba Benlik: Adından da anlaşılacağı üzere gerek çocuğuna gerekse diğer bireylere nasıl hareket etmelerini söyleyen, sürekli öğüt ya da emir veren kısmı oluştuyor. Bu durumdaki benlikte koruyucu veyahut eleştirisel bir yaklaşım söz konusu oluyor. Karşı tarafın yaşı, cinsiyeti, konumu bg. ayırt etmeksizin bu benliği baskın olan bir kişi karşı tarafın sağlığı, çıkarını koruma içgüdüsüne sahiptir. Genelde annelerin dediği gibi "çok koşma terler hasta olursun." , "çamura girme mikrop kaparsın" bg. uyarılar koruyucu anne-baba rolüdür. Yani kendilerini diğerlerinin iyiliği için siper ederler ve kalkan misali etraflarında pervane olurlar.

Diğer şekli ise eleştirici anne-baba rolüdür. Sürekli olarak başkalarıyla kıyaslama, gerektiğinde cezalandırma, kurallara uymaya zorlama, değilse sonucunun kötü olacağını söyleme şeklinde örneklenebilir. Tabi bu şekilde yetişen çocuklar, hepimiz gibi, mümkün olduğunca ileride aynı şekilde kendi çocuklarına da aynı şekilde davranırlar ve bu nesilden nesile toplum ekininin (kültürünün) aktarılmasını sağlar. Bireyin kendisi için de durum geçerli olabilir. Yani kendinize içinizden "çok çalışmalısın." , "zamanında işte ol." , "tembel olma." bg. söyleyebilirsiniz.

2) Çocuk Benlik: Burada söz konusu olan durum gelişmemişlik ya da bebek gibi olma hali değildir. Yaşa, eğitim seviyesine ya da toplumuna bakılmaksızın herkesin sahip olduğu bir benlik çeşididir ve de doğaldır. Tüm benlikler her bireyde mevcuttur zaten. Sadece oranları ayrıdır. Çocuk benlik kendi içinde üç kısıma ayrılıyor. Doğal, uslu ve yaramaz/asi çocuk.

Doğal çocuk, ham kişiliktir. Eğitimsiz kısımdır. Fiziksel olarak ihtiyaçlarını gözetir ve istediği gibi davranır. Örneğin kurulu bir sofraya herkesin oturmasını beklemeden, aç olduğu için gidip masadan bir şeyler yemesi, canının abur cubur çekmesi ve döke saça yemesi gibi durumlar doğal çocuk halleridir. Uslu çocuk; itaat etme ve emredildiği gibi davranmaya meyillidir. "Tamam, sen nasıl istersen, peki efendim" gibi söylemler bu sınıfta yer alır. Yaramaz ya da asi çocuk ise itaatkar değil, emirlerin aksini yapmaya meyillidir. Bir baba çocuğuna"koltukta zıplama" demesine karşın çocuk inadına zıplamaya devam edebilir. Denilenin aksini yapar durur. Asi ve uslu çocuk bağımlı, doğal çocuk ise bağımsız sınıfta yer alır.

3) Yetişkin Benlik: Mantıklı, akılcı ve gerçekçi kısımda yer alır. Dengeyi sağlamaya yönelik hareket eder. Bunu yaparken de hem kendi gereksinimlerini hem de toplumunkileri temel alıp, orta yolu bulmaya odaklanır. Karşıdakinin hayatını denetlemeye zorunlu hissetmez kendini. Olduğu gibi kabul eder. Onu değiştirmeye çalışmaz. Yargılayıcı ve duygusal olmayıp, kendini baskı altında hissetmeden aklın gereğini yapar. Çocuk ve yetişkin benlik uyum içinde olduğunda üretkenlik en üst seviyeye ulaşır. Aksi halde dengeler şaşabilir.

Her üç benliği de yerin göre kullanmayı bilmekte fayda var. Birini diğerinden fazla beslerseniz ya hayatın eğlencesinden yoksun kalır, ya fazla kuralcı, asık suratlı, anlayışsız bir olur ya da çok fazla çocuksu, bencil olabilirsiniz. Çok kısa özetlersek Anne-baba benliği: Uyarılar, kurallar, kanunlar (öğrenilmiş yaşam hali), Çocuk benliği: Hissedilen yaşam hali (duygular), Yetişkin benliği: Düşünülen kavramlar (öğrenilenlerin denenerek bulunması) şeklindedir.