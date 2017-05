Fatih Yokuş / Emekli İmam

Recep, Şaban ve Ramazan ayları, mümin için bulunmaz fırsat ayaları dır. Bu aylardaki, mübarek gün ve geceler ise bir başka güzelliktir.

Usabe B. Zeyd sormuş:

-Ya Resulullah! Hiç bir ayda Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar (nafile) bir oruç tutmuyorsunuz, neden?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem:

-Bu ay, Recep ile Ramazan arasındaki Şaban ayıdır. İnsanların ehemmiyetini anlamadığı bir aydır. Ki o ayda ameller alemlerin Rabbine, kainatın Yaratıcısına kaldırılır, arz olunur. Ben istiyorum ki benim amelim, ibadetim ben oruçlu iken Cenab-ı Hakka arz olunsun. (Ahmet bin hambel V/201; nesei 70)

Şaban ayı oldum mu akla hemen en önemli gecelerden bir olan Beraat kandili akla gelir. Allah nasip ederse Şabanın on beşinci yani çarşambayı perşembeye bağlayan 10 Mayıs 2017 gecesini inşaAllah hep beraber ihya edeceğiz.

Berat kelimesinin aslı "Beraettir" Sözlük manası; Borçtan kurtulma, temize çıkma, ceza ve sorumluluktan kurtulma, bir zorluktan kurtulma ve beri olma manasına gelir.

Bu gecenin Meşhur olan "Leyle-i Beraa" (berat gecesi) dışında üç ismi daha vardır ki bunlar; "Leyle-i mübareke", "Leyle-i rahmet" ve "leyle-i sakk" dır.

Beraat gecesi dinimizdeki ehemmiyeti ise; beşer mukadderatının programının çizildiği, ilahi rahmetin sağnak sağnak yağdığı eşsiz bir zaman dilimidir.

Peygamber'imizle sallallahu aleyhi ve sellem:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teala o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızk isteyen yok mu onu rızklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurdu." (İbn. mace)

Bu gecede beş güzellik vardır.

1-Her hikmetli iş karara bağlanır.

2-Bu gecedeki ibadetin fazileti hesapsızdır.

3-Bu gecede rahmet iner, Allah, bu gece Kelp kabilesi koyunlarının kıllarının sayısınca kullarına merhametle muamele eder.

4- Allah mağfireti ile beş zümre dışındaki (tövbe etmedikçe) bütün müminleri bağışlar ki bunlar;

a-Kahinler.

b-Büyü yapanlar.

c-Kinciler.

d-İçkiyi devamlı içenler.

e- Ana-Babaya asi olanlar

f-Zinaya devam edenler.

5- Bu gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Bu geceye mahsus namaz ve ibadet olduğunu belirten zayıf hadisler varsa da itibar edilen kitaplarda belirtilmemiştir. Kazası olanlar kaza namazını olmayanlar da bolca nafile namazı kılsın.

İyilik, ibadet ve hasene konusunda bu gece daha fazla yapsın. Darda olanlara imkanları dahilinde yardım edilsin.

Kendisi, ana-babası, akraba, komşusu ve tüm islam alemine dua etsin.

Dünya nimetlerinden iyi olanını, hasta olanlar için şifa, borçlu olanlar için borçta kurtulmaları.

Özelde ülkemize genelde tüm İslam alaeminin içinde bulunduğu fitneden kurtulması.

İftiraya uğrayan, sıkıntılara düşen, yardıma muhtaç, ahiretin kurtuluşu ve dünyanın saadeti için bolca dua edilsin.

Kur'an okunsun, büyüklerin, hastaların, misafirlerin, mazlumların ve komşuların duasını kazanma yoluna gidilsin. Yetimler, fakirler, miskinler ve darda kalmışlara yardım eli uzatılsın. Sabahında da oruç tutulması unutmasın.

Hazreti Aişe annemiz:

-Ya Resulallah, Allahü Taalanın en sevgili kulusun! buna rağmen niçin kendini yoruyorsun?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem:

-Ey Aişe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Aişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilirmisin?

Hz. Aişe (ra)

-Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü ne dir Ya Resulallah?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem:

-Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allah'a arz olunu.

ALLAH'IM, BİZE DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİ İHSAN EYLE, BİZE HİDAYET VERDİKTEN SONRA, KALBİMİZİ KAYDIRMA.

AMİN DUA VE SELAMLARLA BERAT KANDİLİNİZİ KUTLARIM...