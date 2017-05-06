Beş köşeli şemsiyem

Eyüphan Kaya

Bu ülke yabancıların güdümünde, perde arkasında verilen işaretlerle, gerektiğinde Türkiye ordusunu da devreye sokarak yatalak hasta gibi ne olduruldu ne öldürüldü.

Hani bir gavurun dediği gibi; “Türkiye kurursa sulayın, gür yeşerse budayın” 8-10 yıldır buna karşı direnen Anadolu 15 Temmuz’da canını ortaya koydu ve bu manda yönetimine hayır dedi.

15 Temmuz destanı Ezan, Sala, Tekbir, Vatan ve Bayrak ile hayat buldu. Altıncı bir değere ihtiyacımız yoktur. Bu beş köşeli şemsiye bize yeter diye düşünüyorum. Diğer değerlerimiz bu şanlı şemsiyenin altında gayet rahat yaşar yeşerir. Dolayısıyla birilerinin ülkenin hayrına bir planı varsa stratejisini buna göre hazırlamalıdır.

Bu değerler yetmiyormuş gibi yakın tarihin getirdiği sıkıntı olan Türkçülük eğilimi tekrara uyandırmaya çalışılıyor. Bu kanser hücresini uyandırmaya çalışan her kimse hakkımı helal etmem haberiniz ola.

Uzun zaman bir gazetenin üst köşesinde “Türkiye Türklerindir” yazılıyken “Ne mutlu Türküm diye” ifadeleriyle de Türk vatandaşlarımızın duygularını sömürdüler.

Gelin atalarımıza ihanet etmeyelim, yeni yeni maceralara fırsat vermeyelim,

Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti,

Meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi

Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız,

Kimi sinsi adamların gizliden gizliye ön plana çıkardıkları Türklük kavramına hayır diyelim, makarayı tersine sarmayalım, tekrar maceralara yol açmayın/açmayalım bence ne dersiniz?

Şimdi soruyorum yargı bir karar verdiği zaman neden “Türk milleti adına” diyor da “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına” demiyor. Hatta onu da bırak “Hak ve adalet adına” deseydi daha iyi olmaz mıydı?

Kardeşim huzur ve sükunetimiz şu üç harfte saklıdır İ-Y-E yani Türk kavramı yerine Türkiye kelimesini bıraktık mı siyasi/politik sorunlarımızın %51 çözülmüş oluyor.

Türk bayrağı değil, Türkiye bayrağı,

Türk iş adamı değil, Türkiye iş adamı,

Türk Polisi değil, Türkiye Polisi,

Türk Kızılay’ı deği,l Türkiye Kızılay’ı,

Türk Milleti değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

Sakın ola yine bölücülüğü, Terör örgütünü bahane ederek buna karşı bir tutum sergilemeyin, en sağduyulu Kürt vatandaşlarımız dahi bu kavramları duyduğu zaman mutsuz oluyor. Bu ülke bu Türkçülük musibeti yüzünden yarım asır kaybetti, bu cennet misal memlekette insanca yaşamayı bir türlü beceremedik.

Ülkemizin adı Anadolu Cumhuriyeti olsa ne kaybederiz? Hiç kaybettiğimiz bir şey olmadığı gibi tam tersine vatandaşlarımız arasında bir ülfet oluşur, herkes işine gücüne bakar, ne bazı Türk vatandaşlarımız kendini avutur ne de Türk olmayan vatandaşlarımız manevi bir sıkıntı yaşar.

Gelin ezan, sala, tekbir, vatan ve bayrakla yetinelim 6.değer arayışından vazgeçelim ne dersiniz?

Bu ülke hepimizin, birimizin şu kavimden, diğerimizin bu kavimden olması takdiri ilahidir, bize düşen insan olarak hayata katkı vere bilmemiz, Allah’a hamd ve şükür ederek insanca yaşaya bilmemizdir.

Gelin özeleştiri yapalım şu yüz yılda iç huzurumuzu bozan argümanlardan uzak duralım, yoksa düşman kolay kolay bu diyardan umudunu kesmez haberiniz olsun.

Selam ve selametle kalın..