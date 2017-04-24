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Beş ülkeden Biyogirişimciler San Diego’da gerçekleşecek BIO 2017’ye gidecek!

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Hatice Kasapoğlu

Türkiye’de ilk defa 2016 senesinde MSD’nin (www.msd.com.tr) TEPAV ve TOBB BIO ile gerçekleştirdiği biyoteknoloji girişimci ve startuplarını tek çatı altında toplayan BIO Startup Programı, bu defa  Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nden de başvuru kabul ediyor.

Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den biyogirişimcilerin başvurabilecekleri program bu sene de Viveka’nın katkılarıyla düzenlenecek.

Program üç aşamadan oluşuyor:

Öncelikle 7 Mayıs’a kadar Biyogirişimcilerin programa başvuruları toplanacak. (Başvuru için: http://www.biostartupprogram.com)  Başvuru aşamasını başarıyla geçen biyogirişimciler, 10-19 Mayıs tarihlerinde yoğun bir online eğitim ve mentorluk programına tabii tutulacaklar. Bu aşamayı tamamlayan girişimciler, 23-24 Mayıs tarihlerinde TEPAV’da (Ankara) uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk alacak ve sunum & proje geliştirme workshop’larına katılacaklar. Yoğun eğitim programını takiben  25 Mayıs, Pazar günü düzenlenecek Demo Day’de, ilgili uzmanlardan oluşan jüri karşısına çıkacak biyogirişimciler fikir ve projelerini sunma şansını elde edecekler.

Jüri tarafından seçilecek en iyi üç (3) girişimci 17-22 Haziran tarihleri arasında San Diego, Kaliforniya’da 65 ülkeden yaklaşık 15.000 kişinin katılımı ile gerçekleşecek BIO 2017 Fuarı’nda kendilerine ait stantta yer alabilecek, yatırımcılarla karşılıklı görüşmeler yapabilecek ve BIO Entrepreneurship BootCamp’e katılım sağlayabilecekler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da biyogirişimcilerin odaklandıkları alanla ilgilenen kuluçka (inkübatör) programlarının yöneticileri ile buluşmaları da temin edilecek.

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