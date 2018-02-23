BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYA LİGİNDE BEŞİNCİ!

Açelya Aşkın / Editör

Dünyadaki dört önemli sosyal medya ağı Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube rakamları esas alındığında Avrupa’nın önde gelen takımları içinde Real Madrid’in 208 milyon takipçiyle ilk sırayı aldığı belirlendi. Konuyla ilgili inceleme yapan Interpress’in KPMG Football Benchmark ekibi tarafından hazırlanan verilerden elde ettiği bilgilere göre, Beşiktaş’ın 11,4 milyon takipçisiyle bu alanda 5. sırada yer aldığı tespit edildi.

Real Madrid 208 milyon takipçisiyle fark attı …

Avrupa’da 11 ligin geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan kulüpleri incelendiğinde sosyal medya liginin şampiyonunun Real Madrid olduğu ortaya çıktı. İspanyol kulübü Facebook’ta 106,1 milyon, Twitter’da 45,3 milyon, Instagram’da 54 milyon, YouTube’da da 2,6 milyon kişi olmak üzere dört platformda toplam 208 milyon kişinin takip ettiği anlaşıldı. Real Madrid’in en yakın takipçisi Premier Lig Şampiyonu Chelsea olurken, Londra temsilcisinin 72,9 milyon takipçisi olduğu belirlendi. Bundesliga’da son beş yılda şampiyonluk kupasını kimseye kaptırmayan Bayern Münih ise 61,4 milyon takipçi ile üçüncü basamakta yer aldı. İtalya Ligini geçen yıl şampiyon tamamlayan Juventus’un da dört platformda toplam 46,5 milyon takipçisi olduğu tespit edildi.

Kara Kartal önemli kulüpleri geride bıraktı …

Listede yer alan geçen yılın Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, beş büyük ligden Fransa Şampiyonu Monaco’yu gerisinde bırakarak bu alanda Avrupa’da 5. sırada yer aldı. 1 Aralık 2017 itibariyle Facebook’ta 6 milyon, Twitter’da 3,5 milyon, Instagram’da 1,7 milyon, YouTube’da 100 bin kişinin takip ettiği Kara Kartallar toplamda 11,4 milyon takipçi sayısı ile bir çok büyük Avrupa kulübünü geride bıraktı. Siyah Beyazlıların en çok takip edilen oyuncusu ise bu sezonki yeni transferi dünyaca ünlü yıldızı Pepe oldu. Portekizli savunma oyuncusunu 21,6 milyon kişinin takip ettiği belirlendi.