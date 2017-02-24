Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'dan minik öğrencilere hediyeler

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplanın minik öğrenciler için hazırlattığı kırtasiye ve ayakkabı hediyeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmak olmadığını vatandaşların her ihtiyacında devletin uzatacağı şefkat elinin belediye olduğunu söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal anlamda vatandaşlarımızın yanında yer almaya,sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın hayatına dokunabildiğimiz kadar varız, miniklerimizi mutlu etmekte bizler için ayrıca bir mutluluk vesilesi oluyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum dedi.