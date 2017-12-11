Beypazarı Belediyesi 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı

Türkiye’nin önemli uluslararası fuarlarından olan 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katılan Beypazarı Belediyesi...

Türkiye’nin önemli uluslararası fuarlarından olan 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ’na katılan Beypazarı Belediyesi , yerli ve yabancı turizm temsilcilerine yönelik tarihi, kültürel ve turizm değerlerini gerçekleştirdiği fuarda ilçemizi fuara gelen ziyaretçilerine tanıttı.