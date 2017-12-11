Beypazarı Belediyesi 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı

Türkiye’nin önemli uluslararası fuarlarından olan 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katılan Beypazarı Belediyesi, yerli ve yabancı turizm temsilcilerine yönelik tarihi, kültürel ve turizm değerlerini gerçekleştirdiği fuarda ilçemizi fuara gelen ziyaretçilerine tanıttı.
Bu yıl dünya üzerinden 36 ülke ve 54 ilin seyahat acentalarının, tur operatörlerinin, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri gibi sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarda, Beypazarı tarihi, kültürü, doğası ve yöresel lezzetlerinin tanıtımıyla fuarda büyük ilgi gördü.
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