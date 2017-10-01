Beypazarı Belediyesi, Ankara’da bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘’Uluslararası Belediye ve Belediye Ekipmanları’’ fuarındaki yerini aldı

Standa gelen misafirlere Beypazarı’nın yöresel lezzetleri ikram edilerek ilçemiz hakkında bilgiler verildi.
Başkan Kaplan, ‘’Beypazarı olarak fuar alanındaki diğer stantlardan farkımızı ortaya koyuyoruz. Burada, ilçemizi her yönüyle tanıtıyoruz. Standımızdaki arkadaşlarımız ilçemiz ile ilgili her türlü bilgiyi ziyaretçilerimize aktarıyor. Buraya gelen ziyaretçilerimize ilçemizi tanıtan kaynak, kitap ve broşürlerimizi veriyorlar. Standımızda, tarihi konaklarımızın minyatürü ve ilçemizin yöresel ürünlerini sergiliyoruz. Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza da bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.
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