Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ‘’Kutsal Emanetler Sergisi’’ açıldı

Eski dönemlerden kalma nadide eserlerin sergilendiği sergide pirinç, gümüş, ahşap ve kemikten yapılmış eserlerin yanı sıra el yazması Kur’an- Kerim, Enami Şerif ve Sakal-ı Şerif bulunuyor.

Sergi açılışı nda konuşan Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’ Yaşayan mirası hatırlatmak adına, gelecek nesillerimize değerlerimizi hatırlatmak adına böyle bir sergiyi açarak insanlarımıza bunları göstermek istedik. Böyle nadide eserlerin ilçemizde sergilenmesi bizleri mutlu ediyor. Bu kutsal eserler i görmek adına herkesi sergimize davet ediyorum’’ dedi.