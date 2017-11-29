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Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ‘’Kutsal Emanetler Sergisi’’ açıldı

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Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ‘’Kutsal Emanetler Sergisi’’ açıldı
Beypazarı Belediyesi Kent Tarihi Müzesinde açılan sergi 29 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Eski dönemlerden kalma nadide eserlerin sergilendiği sergide pirinç, gümüş, ahşap ve kemikten yapılmış eserlerin yanı sıra el yazması Kur’an- Kerim, Enami Şerif ve Sakal-ı Şerif bulunuyor.

Sergi açılışında konuşan Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’ Yaşayan mirası hatırlatmak adına, gelecek nesillerimize değerlerimizi hatırlatmak adına böyle bir sergiyi açarak insanlarımıza bunları göstermek istedik. Böyle nadide eserlerin ilçemizde sergilenmesi bizleri mutlu ediyor. Bu kutsal eserleri görmek adına herkesi sergimize davet ediyorum’’ dedi.

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