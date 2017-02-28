Beypazarı belediyesi mahallelere yer altı çöp konteynerleri yerleştirdi

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün daha hijyenik ve modern bir çöp toplama sistemi için ilçe geneline yerleştirdiği yer altı çöp konteynerleri, yaz günleri vatandaşın kötü kokudan rahatsız olmasını engelliyor.

Yer altı konteynerleri sayesinde hem yer açısından tasarruf ediliyor hem de kullanılan sistemin sağlık açısından daha temiz ve hijyenik. Mahallelere her gün çöp almaya gelen çöp toplama araçları yer altı çöp konteynerlerinin konulduğu mahallelere 3 günde bir gidiyor, bu sayede araçların yakıtlarından da tasarruf ediliyor.

Çöp toplama çalışmalarında yer altı çöp konteynerleri sisteminin iş yükünü de azaltıyor. Yer altı çöp konteyner sisteminin 1 adet betondan yapılmış ve içine giren metal hazneden oluşuyor, çöp sularının kesinlikle akmadığını ve çevreye herhangi bir zararı da olmuyor.