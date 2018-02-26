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Beypazarı Belediyesi, nerede zorda bir vatandaş var ise yanında olmaya devam ediyor

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Beypazarı Belediyesi, nerede zorda bir vatandaş var ise yanında olmaya devam ediyor
Beypazarı Belediye Başkanlığı sosyal belediyecilik hizmetleri ile nerede zorda bir vatandaş var ise yanında olmaya devam ediyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın belediyecilik anlamında en önemsediği çalışmalardan biri olan sosyal belediyecilik faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar 2018 yılının ilk iki ayında da yüksek bir ivme ile devam ediyor, bu kapsamda 2018 yılının ilk iki ayında 1490 kişiye kıyafet yardımında bulunulurken son bir yılda kıyafet yardımı yapılan vatandaş sayısı 6500’e ayakkabı yardımları 1200 çifte ulaştı.

Son iki ayda 86 vatandaşımızın traş, banyo gibi kişisel bakımları gerçekleştirilirken, bu hizmetten son bir yılda 1240 vatandaşımız faydalandı, yine son bir yılda 2760 vatandaşımızın sağlık taraması gerçekleştirilirken, son iki ayda 115 hastamızın nakil ihtiyaçlarına cevap verildi.

2046 hanede ev temizliği yapılırken, cami, okul ve türbelerde 277 noktada temizlik hizmeti verildi. Ramazan ayı içerisinde 30 gün boyunca her gün 1000 kişiye 276 haneye sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. 325 Kişiye odun, 76 Kişiye kömür, 150 kişiye gıda paketi yardımında bulunuldu. 746 kişinin evine ziyaret edilerek dosya güncellemeleri yapılırken, 419 kişi vatandaşımızın hasta nakil ve tedavileri için gerekli hizmet verildi. 1 Adet tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verildi ve 12 hastamızın hasta yatağı ihtiyaçları karşılandı. 85 parça eşya yardımı yapıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan sosyal belediyeciliğin önemini vurgularken, devletin vatandaşın hayatına dokunabildiği kadar var olduğuna vurgu yaptı. Vatandaşın her sıkıntısında belediye başkanı olarak yanlarında olduğunu belirten Başkan Kaplan sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirtti.

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