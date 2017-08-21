Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sezonluk çiçek yetiştirmeye devam ediyor

Kent genelindeki yeşil alanlara ekimi yapılacak olan 10 farklı türde 100 bin kış çiçeğini yetiştirmeye başlayan belediye ekipleri, Beypazarı’nın cadde ve sokaklarının soğuk kış günlerinde de rengarenk olmasını hedefliyor. Belediye seralarında hızla devam eden çalışmalar kapsamında, ömrünü tamamlamaya başlayan yaz çiçeklerinin yerine, kış şartlarına dayanıklı farklı çiçek türlerinin ekimi gerçekleştirildi.
Daha güzel, yaşanabilir ve kent estetiğine sahip bir Beypazarı hedefi ile park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına yaz ve kış demeden ara vermeksizin devam ettiklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde de görsel güzelliği en üst seviyede, rengarenk bir Beypazarı sunmak için kentin dört bir tarafındaki yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı farklı türden çiçeklerle donatmak için seralarımızda çiçeklerimizi yetiştirmeye başladı. Ekimi gerçekleştirilen kışlık çiçeklerin yetişmesinin ardından ilçemizin farklı noktalarına dikilerek kentimiz daha da estetik bir görünüm kazanacak" dedi.
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