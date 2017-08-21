Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sezonluk çiçek yetiştirmeye devam ediyor

Beypazarı Belediyesi kentin cadde, sokak ve parklarında bulunan yeşil alanları soğuk hava şartlarına dayanıklı rengarenk kış çiçekleriyle donatmak için hazırlıklarına başladı.

Kent genelindeki yeşil alanlara ekimi yapılacak olan 10 farklı türde 100 bin kış çiçeğini yetiştirmeye başlayan belediye ekipleri, Beypazarı’nın cadde ve sokaklarının soğuk kış günlerinde de rengarenk olmasını hedefliyor. Belediye seralarında hızla devam eden çalışmalar kapsamında, ömrünü tamamlamaya başlayan yaz çiçek lerinin yerine, kış şartlarına dayanıklı farklı çiçek türlerinin ekimi gerçekleştirildi.