Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yaraları sarıp, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız sürdürüyor.

Her yıl yüzlerce aileye umut olan hizmet, yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarını daha çok kişiye ulaştırıyor. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışladığı kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, yatak, yorgan ve mutfak eşyalarının yanı sıra her türlü giysi belediye ekiplerince alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bağışçılar giyilebilir durumda olan giysilerini ve kullanılır durumda olan eşyalarını Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü görevlilerine ulaştırarak, giysi ve eşya bağışında bulunabiliyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İhtiyaç sahibi hemşehrimize hizmet vererek, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile daha çok vatandaşımıza destek olmak istiyoruz. Belediyemize ne kadar çok vatandaşımız bağışta bulunursa o kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzü gülüyor. Bu sebeple yardımsever hemşehrilerimiz belediyemizle iletişime geçerek kullanılır durumda olan eşya ve giysilerini bizlere ulaştırabilirler ‘’ dedi.