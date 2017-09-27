  • BIST 102.765
  • Altın 148,406
  • Dolar 3,5776
  • Euro 4,2014
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yaraları sarıp, yüzleri güldürmeye devam ediyor

»
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yaraları sarıp, yüzleri güldürmeye devam ediyor
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız sürdürüyor.

Her yıl yüzlerce aileye umut olan hizmet, yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarını daha çok kişiye ulaştırıyor. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışladığı kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, yatak, yorgan ve mutfak eşyalarının yanı sıra her türlü giysi belediye ekiplerince alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bağışçılar giyilebilir durumda olan giysilerini ve kullanılır durumda olan eşyalarını Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü görevlilerine ulaştırarak, giysi ve eşya bağışında bulunabiliyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İhtiyaç sahibi hemşehrimize hizmet vererek, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile daha çok vatandaşımıza destek olmak istiyoruz. Belediyemize ne kadar çok vatandaşımız bağışta bulunursa o kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzü gülüyor. Bu sebeple yardımsever hemşehrilerimiz belediyemizle iletişime geçerek kullanılır durumda olan eşya ve giysilerini bizlere ulaştırabilirler ‘’ dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sezonluk çiçek yetiştirmeye devam ediyor21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:08
  • Beypazarı’nın önemli ihtiyaçlarından birine daha çözüm üretiliyor11 Ağustos 2017 Cuma 09:59
  • Beypazarı'nda alt yapı çalışmaları ve yol üstü çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor11 Ağustos 2017 Cuma 09:33
  • Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan döneminde yıllardır kangrenleşen sorunlarının bir bir çözümüne şahit oluyor08 Ağustos 2017 Salı 14:31
  • Beypazarı Belediyesi farklı noktalarında bulunan sekiz adet Basketbol sahasını yeniledi31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:09
  • 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde Beypazarı Belediyesi tanıtım ve etkinlik standlarına yoğun ilgi31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:46
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca ve Vali Yardımcısı Sayın Bilal Bozdemir ilçemizi ziyaret ederek incelemelerde bulundu27 Temmuz 2017 Perşembe 16:54
  • Beypazarı'nda çöp konteynerlerini yenileme çalışmaları başladı26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:18
  • Beypazarı Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:17
  • Beypazarı’nda 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:17
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim