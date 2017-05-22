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Beypazarı Doğa Festivali düzenlendi

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Beypazarı Doğa Festivali düzenlendi
Beypazarı Belediye Başkanlığı tarafından, Milli Parklar Genel Müdürlüğünden kiralanan Karagöl Tabiat Parkın’da yapılan restorasyon çalışmalarının sonlanmasıyla birlikte açılış niteliğinden gerçekleşen festivale katılım büyüktü.

Beypazarı Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ‘’Beypazarı Doğa Festivali’’ renkli görüntülerle başladı. Doğa yürüyüşü, off-road gösterileri, motokros gösterileri, su sporları, bisiklet turu ve ATV turu gibi pek çok etkinlikle adrenalin ve heyecan severler Karagöl’de buluştu.

Açılış sonrası bir konuşma yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Karagöl’ün doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandığını, gelecek Karagöl turizmini daha da geliştireceklerini böylece çok daha iyi yerlere geleceğini, festivallerin bölgenin kültürünü yaşatmada ve tanıtmada önemli bir faktör olduğunu, festivallerle burasının daha da uluslararası bir boyut kazanacağını yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin gelmesi için çalışacaklarını belirtti.

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