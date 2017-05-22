Beypazarı Doğa Festivali düzenlendi

Beypazarı Belediye Başkanlığı tarafından, Milli Parklar Genel Müdürlüğünden kiralanan Karagöl Tabiat Parkın’da yapılan restorasyon çalışmalarının sonlanmasıyla birlikte açılış niteliğinden gerçekleşen festivale katılım büyüktü.

Beypazarı Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ‘’ Beypazarı Doğa Festivali ’’ renkli görüntülerle başladı. Doğa yürüyüşü, off-road gösterileri, motokros gösterileri, su sporları, bisiklet turu ve ATV turu gibi pek çok etkinlikle adrenalin ve heyecan severler Karagöl’de buluştu.