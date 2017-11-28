Beypazarı sokakları kış çiçekleriyle süsleniyor

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçemizin cadde ve sokaklarının soğuk kış günlerinde de rengarenk olmasını hedefliyor. Bu kapsamda Şehit Mezarlığı, Bankalar Caddesi, Hanlarönü Meydanı, Gazi Gündüzalp İş Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Belediye Hizmet Binası, Bir Gün Parkı, Hamzalar Parkı, Limoncuoğlu Konağıyla birlikte her noktaya dikim işlemlerini sürdürüyor.
Başkan Kaplan, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, daha güzel ve kent estetiğine sahip bir Beypazarı hedefi ile park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına yaz kış demeden ara vermeksizin devam ediyor. Hemşehrilerimize soğuk kış günlerinde de görsel güzelliği en üst seviyede, rengarenk bir Beypazarı sunmak için kentin dört bir tarafında kış şartlarına dayanıklı farklı türden çiçeklerle donatıyoruz’’ dedi.
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