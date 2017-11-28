Beypazarı sokakları kış çiçekleriyle süsleniyor

Beypazarı Belediyesi olarak ilçemizin cadde, sokak ve parklarında bulunan yeşil alanları soğuk hava şartlarına dayanıklı rengarenk kış çiçekleriyle donatıyoruz.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçemizin cadde ve sokaklarının soğuk kış günlerinde de rengarenk olmasını hedefliyor. Bu kapsamda Şehit Mezarlığı, Bankalar Caddesi, Hanlarönü Meydanı, Gazi Gündüzalp İş Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Belediye Hizmet Binası, Bir Gün Parkı, Hamzalar Parkı, Limoncuoğlu Konağıyla birlikte her noktaya dikim işlemlerini sürdürüyor.