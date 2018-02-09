Beypazarı, ‘’Zeytin Dalı’’ harekatında görev yapan Mehmetçiğe 5000 paket Beypazarı kurusu gönderdi

Beypazarı Mehmetçiğe 5000 paket kuru gönderdi. Beypazarı Belediye Başkanlığı, Beypazarı Kent Konseyi, Halk Eğitim Merkezi Ve Gençlik Merkezi önderliğinde düzenlenen ve..

Beypazarı Belediye Başkanlığı, Beypazarı Kent Konseyi, Halk Eğitim Merkezi Ve Gençlik Merkezi önderliğinde düzenlenen ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye’nin Afrin bölgesinde devam etmekte olduğu ‘’ Zeytin Dalı ’’ harekatında görev yapmakta olan Mehmetçiklerimize 5000 paket, 3 ton Beypaz arı kurusu gönderildi.

Atatürk parkında düzenlenen törenle Kızılay yetkililerine teslim edilen kurular yine Kızılay tarafından Afrin’de kahramanlık destanları yazan Mehmetçiklerimize ulaştırılacak. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan düzenlenen kampanyaya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye teşekkür ederken, milli bir ruh içerisinde bir ve beraber olma kültürümüzü bu tür kampanyalarla ortaya koyan bu aziz millet, sarsılmaz bir irade ile vatanına sahip çıkmaya ve mazlumlara umut olmaya devam edecektir. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun, bu millet her zaman olduğu gibi Mehmedinin yanında olma devam edecektir, dedi.