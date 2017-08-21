BEYPAZARI’NA BÜYÜK YATIRIM

Hatice Kasapoğlu / Editör

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan’ın yeni yatırımı olan Beypalas Otel , Beypazarı’nda faaliyete geçti. Misafirlerine Standart, Triple, Suit oda seçenekleri sunan otel, kahvaltı dahil konaklama hizmeti ile misafirlerini ağırlayacak. Beypazarı’nın sıcak kültürüne yakışan, güler yüzlü hizmeti ile müşteri memnuniyetine öncelik veren otel, 39 oda kapasitesi ile ev rahatlığında konaklama hizmeti sunuyor. 15 milyon TL yatırım ile hayata geçen Beypalas Otel , ilçenin turizmine de katkı sağlayacak…