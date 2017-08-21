BEYPAZARI’NA BÜYÜK YATIRIM

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan’ın yeni yatırımı olan Beypalas Otel, Beypazarı’nda faaliyete geçti. Misafirlerine Standart, Triple, Suit oda seçenekleri sunan otel, kahvaltı dahil konaklama hizmeti ile misafirlerini ağırlayacak. Beypazarı’nın sıcak kültürüne yakışan, güler yüzlü hizmeti ile müşteri memnuniyetine öncelik veren otel, 39 oda kapasitesi ile ev rahatlığında konaklama hizmeti sunuyor. 15 milyon TL yatırım ile hayata geçen Beypalas Otel, ilçenin turizmine de katkı sağlayacak…
Tarihi dokusu ve kendine has kültürü ile turistik bir mekan olan Beypazarı’nda yapımı tamamlanan Beypalas Otel kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı turistlere kaliteli bir konaklama vadeden otel, personelinin güler yüzü ve sıcaklığı ile ziyaretçilerine ev konforunda konaklama imkanı sunuyor. İlçeye modern çizgileri ile farklı bir hava katacak olan otel, aynı zamanda ilçenin markalaşmasında önemli bir yatırım niteliği taşırken, istihdama yönelik kazanımlara da katkı sağlayacak. Beypalas Otel ile ilçenin katma değerinin artacağını düşünen Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan: “Beypazarı’na böyle bir yatırım yapmaktan çok mutluyuz. Yapmış olduğumuz bu yatırım ile bölgenin turizmine önemli ölçüde katkı sağlarken, istihdamın artmasına da katkı sağlayacağız. Beypazarı’nı gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi otelimizde ağırlamaktan ve yöremizin kültürünü aktarmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
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