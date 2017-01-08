Beypazarı'nda 15 Temmuz Şehitlerimiz ve tüm Şehitler adına bir etkinlik düzenlendi

7 den 70’e tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz Şehitlerimize saygı yürüyüşüyle başladı. 1 Km’lik yürüyüşün ardından Şehitlerimiz dualarla anıldı.

Etkinlik esnasında konuşma yapan Başkan Kaplan ‘’15 Temmuz Şehitlerimiz ve tüm Şehitlerimiz adına tertip ettiğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizin şuan bulunduğu kaos ortamından bir an önce kurtulması temennisinde bulunarak sözlerime devam etmek istiyorum. Vatanımıza ve milletimize kasteden bu hainlere millet olarak, güvenlik güçlerimiz olarak, askerimiz ve polisimiz olarak gerekli dersin ve cevabın verileceğinden zere şüphem yok.

Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerin ülkemiz ve milletimiz adına çok güzel günler olacağından da zerre endişem yok. Bu duygu ve düşüncelerimle tekrar etkinliğimize dahil olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tüm Şehitlerimize de Allah’tan Rahmet diliyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi eksik etmesin‘’ dedi.