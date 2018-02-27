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Beypazarı'nda atık pillerin toplanması kampanyası kapsamında, 5000 adet atık pil toplandı

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Beypazarı'nda atık pillerin toplanması kampanyası kapsamında, 5000 adet atık pil toplandı
Beypazarı Belediye Başkanlığı ve Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla atık pillerin geri dönüşümünü..

Beypazarı Belediye Başkanlığı ve Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla atık pillerin geri dönüşümünü sağlamak amaçlı düzenlenen atık pillerin toplanması kampanyası kapsamında Süleymaniye Eğitim Kurumlarında eğitim gören miniklerin duyarlılığıyla 5000 adet atık pil toplandı.

“Doğanın Pili Bitmesin” kampanyası kapsamında ilçe genelindeki tüm okullarımıza bırakılan atık pil toplama kumbaraları dolmaya başladı. Çocuklarımızda küçük yaşlardan itibaren çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğanın temiz tutulması gerekliliğinin daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen kampanya sayesinde atık piller doğaya karışmadan dönüştürülüyor. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı ve ailelerin de bu konuda uyarması sonucunda ilçe genelinde çok sayıda atık pil dönüşüme kazandırılıyor.

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