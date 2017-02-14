Beypazarı'nda Türk dünyasına özgü eserler seslendiren topluluk danslarıyla da izleyenleri mest etti

Beypazarı Belediye Başkanlığı tarafından 13 Şubat Salı günü 19:00'da Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen...

Beypazarı Belediye Başkanlığı tarafından 13 Şubat Salı günü 19:00'da Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen ve şef Abdullah KURBANİ yönetiminde Türk Dünyasının unutulmaz eserlerini seslendiren topluluk dinleyicisi ile buluştu.

Halka açık gerçekleştirilen konserde Türk dünyasına özgü eserler seslendiren topluluk danslarıyla da izleyenleri mest etti.

Çok sayıda vatandaşın büyük bir beğeni ile dinlediği Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu konserinde Türk Dünyasının çeşitli coğrafyalarından, Balkanlar'dan, Kırgızistan'a, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'a önemli eserler seslendirildi.