BİFEN ÇAYYOLU SUZUKİ KEMAN ÖĞRENCİLERİ SERTİFİKALARINI ALDI!

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Suzuki Müzik Eğitim Derneği, hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda muhteşem bir törene imza attı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen “Suzuki Keman Mezuniyet Konseri”ndeBilfen Çayyolu öğrencilerini sertifikalarıyla buluşturan Suzuki Müzik Eğitim Derneği, mezunlarına mutlu dakikalar yaşattı. Suzuki Keman öğrencileri, Suzuki Metodu 1 ve Suzuki Metodu 2 kitaplarını bitirerek sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sertifikalarının dağıtılmasının ardından kemanlarını ellerine alan öğrenciler, törene katılanlara mini bir konser verdi. Bu özel etkinlikte sahne alan Suzuki eğitimli Bilfen Ankara Çayyolu öğrencileri, ailelerine, arkadaşlarına ve okullarına büyük bir gurur yaşattı. Bu yıl ilki yapılan ve her yıl nisan ayında Suzuki Müzik Eğitim Derneği tarafından düzenlenecek olan Suzuki Keman Mezuniyet Konserleri ile dernek, daha fazla öğrenciyi Suzuki Metodu ile tanıştırmayı hedefliyor.

Dünyada çok uzun zamandır popüler olan, dünyada 10 bini aşkın eğitmeni, 300 bini aşkın öğrencisi olan ve ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanan Suzuki Metodu, 2011 yılından bu yana Bilfen Okullarında uygulanmaktadır. Bilfen öğrencileri 4. sınıftan itibaren Suzuki Metodu ile keman eğitimlerine başlamaktadır. Metodun felsefesi ise becerinin doğuştan olmadığı ve uygun çevre koşulları sağlandığı sürece, yeteneğin her çocuk tarafından edinebileceği prensibi üzerine kuruludur.