BIKMADINIZMI TAKLİT ETMEYİ

Bülent Ertekin

Taklit üstüne taklit yapmayı çok iyi beceriyoruz hatta ve hatta becermeklede kalmıyor ziyadesi ile de çok ama çoooook seviyoruz.

Kendimize mahsus birşey yapmayı ya beceremiyoruz yada nasıl olsa yapıyorlar ne diye uğraşayım ki düşüncesi ile kolayına kaçıyoruz.

Aslında doğru kolayına kaçıyoruz zira işin birde maddi boyutu var ki oda işin kaymağı oluyor. Beyin yormak yok, el emeği yok, resmen fotokopi yap bas çoğalt .

Yeter artık yaa yeter.

Biraz beynimizi yorsak ellerimizi çalıştırsak kısaca antenlerimizi yani duyu organlarımızı biraz hareketlendirsek neler çıkacak neler.

Bunları niyemi yazdım.

3 Mart tarihinde hem internet sitelerinde hemde akşam tv haberlerinde seyrettiğimiz birazda hoşumuza giden bir haber okuduk gördük ve seyrettik. Neydi bu haber gelin okuyalim:

ABD'de bir öğretmenin, derse girerken her bir öğrencisiyle ayrı selamlaşma görüntüleri kısa sürede fenomene dönüştü. Barry White Jr, Charlotte'da bir okulda İngilizce öğretmeni. Sınıfındaki öğrencileriyle tek tek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde selamlaşıyor. Her bir öğrenci için farklı bir selamlaşma stili yaratan öğretmen, bazı öğrencileriyle dans ediyor.

Ne var bu haberde garipsenecek kardeşim der gibisiniz. Doğru haberde birşey yok lakin ben işin bu tarafında değilim. Aradan on gün bilemediniz onbeş gün geçtikten sonra güzel ülkemin güzel insanı, bir okulda genç bir öğretmenimiz kendi sınıfında sınıfın kapısında öğrencileri ile tıpkı Amerikalı öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı gibi derse girmeden önce selamlaşıp daha sonrada sıralarına geçiyorlar.

İşte benim kabullenemediğim, kızdığım, sinirlendiğim husus bu.

Ne bu taklitçilik furyası yaaa?

Ne zaman kendiniz?

Ne zaman kendimiz olacağız?.

Avrupada bir saç furyası olur bakarsınız hemen bizimkilerin kafasında en alası

Üstlerinde yırtık pantalon hemen bizimkilerin kokuşlarında. Daha neler neler. Ne saymakla nede yazmakla bitiyor.

Biz olalım beyler.

Biz olalım saygıdeğer hocam.

Biz olalım değerli büyüğüm.

Selam mı verilecek o halde selâmların en güzelini SELAMUNALEYKÜM demeyi öğretelim.

Tebessümü öğretelim.

Düşene elimizi uzatmayı öğretelim.

Yaşlı birisi gördüğümüzde elini tutup yardım etmeyi öğretelim.

Bizi biz yapan bizi yücelten yaptığımızda da vicdanen rahatladığımız, mutlu ve huzurlu olduğumuz değerleri öğretelim.

Gençlerimizi aslına döndürüp fabrika ayarlarına yine yeniden başa saralım.

Büyük alim Bediüzzaman ın dediği gibi.

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır."

Evet bırakın artık taklit etmeyi

Bırakın kokmuş kokuşmuş

Bırakın miadı dolmuş uygulamaları.

Bıkmadınız mı hala taklit etmeyi?

Elinizi vicdanınıza koyun ve bu soruyu lütfen artık sorun.