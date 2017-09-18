BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!

İlker Küçük

Bilgisayar oyunu bağımlılığı birçok insan için gerçek bir sorundur. Son araştırmalar, bilgisayar oyunları nı oynayanların yüzde 6 ile 15'inin bağımlılık olarak nitelendirilebilecek davranışlar sergilediğini ortaya koyuyor.

Bu bozukluk, önemli, sorunlara yol açmasına rağmen belirtileri fark etmek ve tanımlamak bazen çok zor olabiliyor.

Bilgisayar Oyun Bağımlılıklarının Çeşitleri Var mıdır?

Bilgisayar oyun bağımlılığı nı iki çeşit olarak değerlendirebiliriz. Standart olan bilgisayar oyunları, tek bir oyuncu tarafından oynanan net bir hedef ve amaç içeren oyunlardır. Bu oyunlardaki bağımlılık genellikle görevin tamamlanmasıyla ve ya yüksek puanı kazanmakla ilgilidir. Diğer bilgisayar oyunu bağımlılığı, çevrimiçi çok oyunculu oyunlardır. Bu oyunlar başkalarıyla online oynanır ve özellikle bağımlılık yapıcıdır. Bu bağımlı oyunculardan geçici olarak çevrimiçi bir karakter oluşturması ve keyfini çıkararak haz alması beklenir. Gerçek hayattan kaçmak için sıklıkla diğer çevrimiçi oyuncularla ilişki kurulur. Bazıları için bu sanal ortam en çok kabul gördükleri yer olabilir.

Bilgisayar Oyunları Neden Bağımlılık Yapmaktadır?

Birçok bilgisayar oyunu bağımlılık yapabilmektedir. Bu oyunların bu kadar bağımlılık yapmasının temel nedeni bağımlılık yapacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bilgisayar oyunu tasarımcıları, daha fazla kişinin oyun oynamasını sağlamak için öncelikle oyuncuların oyundan vazgeçmesini önlüyorlar, bunu da oyunu zorlaştırarak daha üst seviyelere ulaşmasını engelleyerek başarmaktalar, böylece yetersizlik hisseden oyuncu başarabilmek için daha fazla oyun oynama ihtiyacı hissetmektedir. Bu durum kumar bağımlılığına çok benzemektedir.

Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

Diğer bağımlılıklardaki belirtilere benzer belirtiler bilgisayar oyun bağımlılığında da görülmektedir. Bu belirtiler duygusal ve fiziksel belirtiler olabilmektedir.

Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Duygusal Belirtileri;

Oynayamadığında huzursuzluk ve ya sinirlilik hali

Önceki çevrimiçi oyunlarla ilgili düşünceler veya bir sonraki çevrimiçi oyunla ilgili beklentiyle meşgul olma

Oyun oynamak için harcanan süre açısından çevreye yalan söylenme

Daha fazla oyuna zaman harcamak için başkalarından uzaklaşma

Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Fiziksel Belirtileri;

Yorgunluk

Uzun süre yoğunlaşma ve ya göz yorgunluğuna bağlı migren

Bilgisayar donanımlarının aşırı kullanımı nedeniyle karpal tünel sendromu

Yetersiz kişisel bakım ve hijyen sorunları

Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Kısa ve Uzun Süreli Etkileri

Bilgisayar oyun bağımlılığı ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Belirtilerin çoğu kısa süreli etkiler olsa da, önem verilmediğinde daha ciddi kalıcı etkilere neden olabilmektedir. Mesela, bağımlı olan birisi oyun oynamak için uykudan kaçınır ve yeterli beslenmeyi bırakır. Bu durum, kısa sürede açlık ve yorgunluk oluşturur, sonrasında ise uyku bozukluğu ve beslenme bozukluğuna neden olabilir.

Bilgisayar oyunu oynayabilmek için ailesinden ve başkalarından kaçınan bağımlılar, kendilerini yalnızlaştırabilirler. Aynı zamanda, uzun dönemde ekonomik, akademik ve iş sorunlarıyla karşılaşırlar, bağımlılar bu oyunlar için çok para harcayabilmekte, okullarına ve mesleklerine odaklanamayabilmektedirler.

Bilgisayar Oyun Bağımlılığına Nasıl Yardım Edebiliriz?

Bilgisayar oyun bağımlılığından kurtulmak zor olabilir ancak çok başarılı sonuçlar elde etmekte mümkündür. Bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımı bağımlılığın farkına varmaktır. Kendiniz ve ya bir yakınınız yukarıdaki belirtilerden bir ve ya birkaçını gösteriyorsa uzman desteği almaktan çekinmeyiniz. Bilgisayar oyunları, boş zamanlarınızda yalnız ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenebileceğiniz aktivitelerden sadece bir tanesidir. Boş zamanlarda eğlence amaçlı oynamak zararsızdır, hatta bazı oyunlar karar verme becerilerini geliştirmek gibi farklı yararları da bulunabilmektedir. Maalesef bu oyunların çoğu gerçeklikten uzaklaştırmakta ve bağımlılık yapabilmektedir, bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır.