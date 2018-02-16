BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ HUMMALI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

BAŞKAN TUNA:“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ YOL YAPIMI ÖNCELİKLİ PROJELERİMİZ ARASINDA. ETLİK HASTANESİ İÇİN DE TÜNEL PROJEMİZ HAZIR. BAŞKENT’İN GELECEK YOLLARINI İNŞA EDİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent’te yapımı süren ve Nisan ayında açılması planlanan 3 bin 800 yataklı Şehir Hastanesi 'ne Başkent’in dört bir tarafından rahat ulaşım sağlanabilmesi için yol çalışmalarını hızlandırdı. ODTÜ Teknokent Kavşağı’ndaki çalışmalar hızlı ilerlerken, hastane bölgesini diğer bulvarlara bağlayacak olan 33 kilometrelik yol; tüneller, katlı köprülü kavşaklar, menfezler, köprüler ve “U” dönüşlerinden oluşacak.

ÇOK KANALLI YATIRIM

Bağlantılarla birlikte 29 köprü ve kavşağın yer alacağı şehir hastanesi çevresindeki yeni yol çalışmalarının öncelikli yatırımlar listesinde yer aldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna,

“Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının maliyeti 800 milyon lirayı bulacak. Nisan ayında açılması planlanan Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce yolları bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hastanenin açılmasıyla günlük 100 bin kişi ve 30 bine yakın aracın buraya gelmesi hesaplanıyor. Bu yükü kaldıracak çok kanallı yol projemizin çalışmalarına son sürat devam ediyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR YOLU’NDAKİ YOĞUNLUĞU ÇÖZECEK PROJE

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Tuna, “Hastanenin açılmasıyla birlikte ilave olarak ilk etapta 30 bin aracın bu yöne doğru kayacağı görülüyor. Yani günlük araç geçişi hastanenin açılmasıyla birlikte 200 bini bulacak. Şu anda şehir hastanesine ulaşım sadece Eskişehir Yolu’ndan yapılabiliyor. Kavşak ve yol çalışmamız bittiğinde trafikte rahatlama sağlayacağız. Çünkü hastaneye ulaşım birçok kanaldan yapılabilecek ve Eskişehir Yolu trafiğinin yükü azalacak. Burada amacımız; vatandaşlarımızın hastaneye doğu, batı, kuzey ve güneyden rahat gelmelerini sağlamak” diye konuştu.

ANGORA BULVARI’NDAN TEKNOKENT KAVŞAĞI’NA DİREKT ULAŞIM

Proje kapsamında ODTÜ Teknokent Kaşvağı’ndan Ankara Bulvarı ve Sabancı Bulvarı’na bağlantı kurulacak. ODTÜ Teknokent ve Çevre Yolu arasında ayrıca İncek Bulvarı’na da bağlantı yolu inşa edilecek.

Şehir Hastanesi’nin güneyindeki Angora Bulvarı’ndan hastaneye doğru, 50 metre genişliğinde 4 gidiş-4 geliş bir yol açımının sürdüğünü ve bu yolun 2 köprülü kavşakla beraber yapımı süren Bilkent Köprülü Kavşağı'na kadar devam edeceğini belirten Başkan Tuna, “Özellikle Çayyolu, Ümitköy, Eskişehir Yolu veya çevre yollarından gelecek vatandaşlarımızın hastaneler bölgesine ulaşmasını sağlayacak bir yol olacak” ifadelerini kullandı.

TÜNELLERLE BAĞLANTI

Hacettepe Üniversitesi’nin önünde de yeni bir köprülü kavşak yapılacağını açıklayan Tuna, Angora Bulvarı’nın tam yanından Tarım Bakanlığı’na ait Botanik Bahçesi’ni bölmeden yerin altından 600 metre uzunluğunda büyük bir tünel yapılacağını ifade etti. Projeye Beytepe Mahallesi tarafından Angora Bulvarı’na bir battı, çıktı ve 2 kolla bağlantı yolunun da dahil edildiğinin altını çizen Başkan Tuna, proje detaylarını paylaştı:

“Özellikle Angora Bulvarı’ndan gelenler, Eskişehir yoluna yük bindiriyor. Burayı Sabancı ve Ankara Bulvarlarına bağlayacağız. Bu sayede de hem Çayyolu’ndan hem de Kızılay, Ulus ve Keçiören’den gelen vatandaşlar, rahat ulaşım sağlayabilecek. Eskişehir Yolu'ndaki Hacettepe Köprüsü'nü büyütmek kaydıyla, yukarıdan kesintisiz bir trafik akışı daha sağlayacağız. Mevcut durumda Bilkent Hastanesi’nin doğusundan giden Bilkent Bulvarı, ODTÜ arazisinin tam sınırından geçer ve biraz dardır. Bu yolun en önemli kısmı budur. Bilkent Bulvarı ile Sabancı ve Ankara Bulvarı bağlantısını sağlayan yeni bir bulvar daha açacağız.”

PROJEDE YOK YOK

İncek Bulvarı’nı içine alan ODTÜ Teknokent Kavşağı ve Çevre Yolu arasında yapımı süren yol uzunluğunun 14 kilometre olacağını söyleyen Tuna, yeni güzergah hakkında şu bilgileri verdi:

“Bilkent Köprülü Kavşağı'ndan başlayıp, öncelikle ODTÜ’nün batı sınırından İhsan Doğramacı Bulvarı'nın sol tarafından geçen ve İncek Bulvarı'na bağlanan oradan da Haymana Yolu, Çevre Yolu ve yeni yapılacak Niğde-Ulukışla Otobanı'na bağlanan yol 50 metre genişliğinde, 4 gidiş-4 geliş olarak planlandı. Buranın 5,6 kilometreye yakını İncek Yolu’na kadar olan bölümü, gerisi de Çevre Yolu’na kadar olan bölümünü oluşturacak. Bir nevi ikinci Konya Yolu olacak. Mevcut Konya Yolu'na paralel Ankara’yı dikine kesen bir bulvar. Bu bulvar sayesinde İncek bölgesinden ve şehir dışından gelen vatandaşlarımızın direkt olarak hastaneler bölgesine, Çayyolu’na hatta şehrin diğer bölgelerine ulaşımlarını sağlamış olacağız.”

ANKARA’NIN GELECEKTEKİ YOLLARI

Ankara’nın batıya doğru 6 ayrı aksla bağlandığı bilgisini veren Başkan Tuna, “Ankara’nın kuzeyinden gelip de güneyine gidecek olan aks sayısı çok azdır. Sadece iki tane var. Biri Anadolu Bulvarı… Orası da gelir ve Konya Yolu’nda kesilir. Bir de Şaşmaz Bulvarı var… O da Ümitköy Köprüsü’ne bağlanarak, İncek Bulvarı’na kadar gider. Yapılan çalışmayla hastaneler bölgesini Sabancı Bulvarı’na ve Ankara Bulvarı’na bağlayacağız. Ve bir başka düşündüğümüz proje de Etlik Hastaneler Bölgesi için. GATA önünden gelen yolu, Yozgat Bulvarı’na kadar kesintisiz hale getirecek bir tünel ve 2 battı çıktı yol yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yapılan yeni yolların sadece bugün için değil gelecekte kullanılacak ve daha uzun yıllar Başkent trafiğini rahatlatacak nitelikte olduğunu kaydeden Tuna, trafik yoğunluğunu azaltacağını vurguladı.