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Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü’nün ulaşımı için ODTÜ ile anlaşma sağlandı

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Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü’nün ulaşımı için ODTÜ ile anlaşma sağlandı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ KAMPÜSÜ’NÜN ULAŞIMI İÇİN ODTÜ’NÜN KENARINDAN GEÇİRİLECEK VE KONYA YOLU’NA ALTERNATİF OLARAK YAPILACAK BULVARDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü’nün ulaşımı için ODTÜ’nün kenarından geçirilecek ve Konya Yolu’na alternatif olarak yapılacak bulvarın çalışmalarına başladı.

Ankara Valiliği’nde imzalanan protokol kapsamında, ODTÜ Rektörlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde anlaşma sağladığı iki yoldan ilki için çalışmalara büyük bir hızla başlandı.

Şehir Hastanesi Kampüsü’nün yapıldığı bölgenin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve Konya Yolu’na alternatif olarak yapılacak, ODTÜ’nün kenarından geçecek 4,8 kilometre uzunluğundaki yol için Fen İşleri ekipleri hemen harekete geçti. 100 iş makinesi ve 400 kamyonla çalışmalarını başlayan Fen İşleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Konya Yolu’ndan, İncek Bulvarı’na, ardından Ankara Çevre Otoyolu’na bağlanacak, 4 geliş 4 gidiş şeklindeki bulvar, Ankara’nın önemli ana arterlerinden biri olacak.

Yol çalışmaları sırasında güzergâhta bulunan ağaçların özel iş makineleri ile taşındığını bildiren Fen İşleri yetkilileri, Ankara Valiliği’nde düzenlenip Büyükşehir’in ODTÜ ile imzaladığı protokol kapsamında, çalışmalar sırasında her nakledilecek ve kaldırılacak ağaç ve çalı grupları karşılığı 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu dikileceğini söylediler.

Ağaç ve çalı gruplarını ODTÜ’nün göstereceği yerlere dikeceklerini bildiren yetkililer, bulvarın her iki tarafının da Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacağını hatırlattılar.

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