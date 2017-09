Bülent Ertekin

Kurban Bayramından önce başlayan ve halen devam eden Myanmar (Burma) ordusu ile Budist çetelerin Arakan Müslümanlarına yönelik zulum, iskence ve etnik temizliği bütün hızı ve görülmedik akıllara zarar işkenceler ile devam ediyor. Yapılan zalimce ve hunharca katliam ve etnik temizliğe ve zulme karşı yavaşta olsa dünyanın farklı noktalarından sesler yükseliyor.

Sizde çok iyi biliyorsunuz ki,

ZALİMLİK YAPIYORSUNUZ,

BU ZULMÜ DURDURUN,

DURDURUN... diyen tek

CESUR YÜREK,

CESUR MİLLET bir tek

TÜRKİYE idi. Yapılan bu zulme, işkenceye, katliama karşı

MODERN DÜNYA,

ÖZGÜRLÜKÇÜ AVRUPA,

HÜRRİYETPERVER ABD ve onun goygoycuları üç değil, üçmilyon maymunu oynadı. Oynamaya da devam ediyor. Oynayın bakalım. Medeniyetlerini kan ve gözyaşı üzere, hürriyetlerini yüzbinlerce masumu ve mazlumu katlederek tesis eden faşist Avrupa ve Amerika unutmayın ki;

KESER DÖNER SAP DÖNER,

GÜN OLUR HESAP DÖNER. Umulur ki bu hesap inşaallah öbür tarafa kalmadan tüm masum ve mazlum coğrafyanın insanları ve insanlığı görür. İNŞAALLAH. Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı artık tüm dünyanın gözü önünde. Artık mızrak çuvala sığmıyor ortaya çıkan CESUR YÜREK TÜRKİYE suskun dünyanın dilini çözerek ülkeleri ve onların insanlarını harekete geçirmeyi başardı. Bugün New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde zalime ve zalimlere karşı protesto yapıldı. New York’ta farklı etnik kökenden Amerikalılar, Manhattan’da 77’nci sokaktaki Myanmar’ın BM Misyonu önünde toplanarak zulmu protesto ettiler. Bu protestoya Türk Amerikan Derneklerinin (TADF) yöneticileriyle birlikte New York’ta yaşayan Türkler'de katıldılar.

Varolun... yaşayın...

Zalimler için yaşasın cehennem...

Tabiiki bu zalim dünyanın suratına vurulan YETER ARTIK tokatlarının en güzelini ve anlamlısını,

BENİM ÜLKEM,

BİZİM ÜLKEMİZ ve onun LİYAKATLI DEVLET ERKÂNI ve BÜROKRATLARIMIZ yapıyor. Bu tokatlar ve ince ayarlar bitmeyecek ve devamı gelecek. İnşaallah

Bu arada,

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, çeşitli ülkelerdeki bin rektöre 6 dilde gönderdiği mektupla, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamlarına dikkati çekmiş.

Prof. Dr. Durmuş, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 6 dilde yazdığı mektupları, ülkedeki tüm üniversite rektörlerine göndermiş.



Mektuplar, İngiltere Cambridge ve Oxford, Amerika Johns Hopkins ve Michigan, Japonya Kyoto üniversiteleri ile Estonya Tallinn University Of Technology, Macaristan Central European University, Almanya University Of Bremen, Rusya National Research University Higher School Of Economics gibi üniversitelerin rektörlerine de yollanmış.



Prof. Dr. Durmuş, toplam bin rektöre gönderdikleri mektupla, Myanmar ordu güçlerince yapılan katliamları bilim dünyasına duyurarak onları harekete geçirmek istediğini söylüyor.



İnsanlık görevini yerine getirmek için hümanist yaklaşımla bir yazı kaleme aldığını belirten Durmuş, "İnşallah onlar da bu konuda hassas davranırlar. Bilim adamlığı, bilim insanı kimliklerini ön plana çıkararak dünyaya bu vahşeti duyururlar, ellerinden gelen gayreti gösterirler. Bilim insanlığı bunu gerektirir." ifadelerini kullanmış.

Bu vahşete karşı Türkiye dışında neredeyse hiçbir ülkeden yeterince ses çıkmadığını belirten Durmuş, şöyle devam ediyor:



"Bu vahşet dursun, içimizdeki insanlık ölmesin." diyen Durmuş, "Sadece ve sadece inançlarından dolayı hiç kimse, 21. yüzyılda, insan hakları çağı olduğu iddia edilen bir yüzyılda katledilmesin. İnşallah bu alev söner ve Müslümanlar, oradaki insanlar, inançlarından dolayı zulme, katliama uğramaz. Yüreğimiz sızlıyor, bir şeyler yapamıyoruz, yüreğimiz kan ağlıyor. O kardeşlerimiz bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda destek verdi. Şimdi millet olarak bizler de onların yanında olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuş.



Helal sana rektörüm.

Kalemine kuvvet.

Yüreğine sağlık.

İlmin izzetini koruması gereken ilim adamlarına, ediplere ve tüm AKİL İNSANLAR TOPLULUĞUNA bu ülkenin haykıran

HAKİKATİN GÜR SESİ olduğunu gönderdiğin mektup ile tüm ülkere ispat ettin.

Sağolasın, varolasın. Bundan sonrada bu mektupların devamını bekliyoruz.

Kimden? yada kimlerden mi?

ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONUNDAN,

TÜM SAĞLIK DERNEKLERİNDEN VE SENDİKALARDAN,

TÜM EĞİTİMCİLER BİRLİĞİNDEN VE SENDİKALARDAN,

TÜM SPORCU VE SPOR KULÜPLERİNDEN,

TÜM YEŞİLÇAMIN DUYARLI ARTİST VE AKTRİSTLERİNDEN (!)

TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARINDAN

TÜM ....vs.vs.vs.

Sadece bir kağıt ve kalem alacak yada o güzelim bilgisayarlarınızın başına geçip tıpkı sayın rektörümüz gibi temsil ettiğiniz; dernek, federasyon, konfederasyon ismi veya ünvanı ne ise, ama ne ise dünyada sizin ile eş değerde olan tüm kuruluşlara

KİBAR

NAZİK

LAFI GEDİĞİNE OTURTA OTURTA

Anadolu insanın tabiri ile AL BİR KAYA NEREN(Y)E DAYARSAN DAYA misali;

şu yaptıkları zulmü, zalimliği,

işkenceleri, onursuz ve haysiyetsizce davranışları yazın ve gönderin.

Gönderin belki zalim dünyanın aklı başına gelir, tıpkı reklamlarda olduğu gibi TÜRKLERDE ÇOK OLUYOR ARTIK derler.

Evet tıpkı rektörün yaptığı gibi tüm kurumlarımızı ve kurumların başındaki

LİYAKATLI KADROLARIN tüm dünyaya bu veya buna benzer mektuplar göndermesini dilemekten öte; BEKLİYORUZ!

Sahi ne dersiniz yaparlar mı? yada yapabilirlermi acaba?



Selam ve dua ile..