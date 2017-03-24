Binlerce Sincanlının başvurduğu Kültür Gezileri için kura çekimi gerçekleşti

Sincan Belediyesi adil yönetim anlayışına taviz vermeden geziye katılacakları noter huzurunda belirledi. 16 bin kişinin başvuru yaptığı Bursa, Çanakkale ve Konya gezilerine, 4 bin vatandaş katılmaya hak kazandı.

Sincan Belediyesi bu yıl da binlerce vatandaşı kültür gezileriyle buluşturuyor. Vatandaşlara ülkemizin manevi ve kültürel değerlerini yerinde görme imkânı sunan Sincan Belediyesinin Kültür Gezileri için kura çekilişi, Çok Katlı Otopark Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura sonucunda, 3 bin vatandaş Bursa ve Çanakkale’ye, bin vatandaş ise Konya’ya gitmeye hak kazandı. Kurada adı okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

15 BİN 680 KİŞİ BAŞVURDU

Sincan Belediyesinin Kültür Gezileri için vatandaşlar 1-15 Mart tarihleri arasında başvuruda bulundu. Gezilerden faydalanacak isimler önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla, kura ile belirlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle 15 bin 680 başvuru arasından belirlenen 4 bin isim kültür gezilerine katılmaya hak kazandı. Gezi sonuçları Sincan Belediyesinin www.sincan.bel.tr uzantılı internet adresinden de duyuruldu.

İLK KAFİLE 1 NİSAN’DA YOLA ÇIKACAK

Sincan Belediyesinin Bursa, Çanakkale ve Konya olmak üzere iki farklı etapta düzenlediği geziler vatandaşların tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde görerek tanımasına yardımcı oluyor. Rehberler eşliğinde ücretsiz gerçekleşecek kültür gezileri için ilk tur 1 Nisan’da Çanakkale gezisi ile başlayacak. Sincan Belediyesi ayrıca okul başarısını takdir alarak belgeleyen 3 bin öğrenciyi de Çanakkale gezisiyle buluşturacak. Böylece Kültür Gezileri kapsamında 7 bin vatandaş kültürel ve tarihi zenginliklere seyahat edecek.

TARİH YERİNDE YAŞANACAK

Vatandaşlar Bursa ve Çanakkale gezisi programı kapsamında ilk gün Orhangazi, Osmangazi Türbeleri, Tophane ve Bursa Ulu Camii’yi ziyaret edecek. Çanakkale Küçükkuyu’da konaklayacak vatandaşlar ertesi gün Gelibolu’ya hareket edecek. Vatandaşlar burada da Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Aynalı Çarşı ve Conkbayırı’nda tarihi soluyacak. İlk turu 7 Nisan’da gerçekleşecek günü birlik Konya gezi programı kapsamında ise, Mevlana Müzesi, Üçler mezarlığı, Sultan Selim Camii, Karatay Müzesi, Alaeddin Camii ile Şems-i Tebrizi Camii’ni ziyaret edilecek. Rehberlerin eşlik edeceği turlarda vatandaşlara detaylı bilgilerinin anlatıldığı broşürler de dağıtılacak. Geziye katılan vatandaşların yer, tarih ve koltuk numarasının belirtildiği biletlerle seyahatleri sağlanacak.

KÜLTÜRÜN AKTARILMASINA BİR VESİLE

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna kültür gezilerinin önemine dikkat çekerek, bugüne kadar 50 binin üzerinde vatandaşın kültür gezileriyle buluştuğunu belirtti. Kültür gezilerinin dürüst, şeffaf ve adil olarak organize edildiğini vurgulayan Başkan Tuna, gezi programlarında belirlenen yerlerin tarihle ve kültürel değerlerle dolu olduğuna işaret etti. Başkan Tuna “ Şahsiyet tarih, kültür ve dinimizden alınan sermayelerden oluşur. Bu sosyal kişiliğin özetidir. Bizler kültürümüze, dinimize ve tarihimize yabancılaştığımız zaman insani şahsiyetimizi de kaybetmiş oluruz. Bu yüzden bu Kültür Gezileri sadece turistik bir seyahat değil tarihimizin anlatılması ve aktarılması için de bir vesiledir” dedi. Bu sene 8.si düzenlen organizasyondan vatandaşların memnun kaldığını ifade eden Başkan Tuna “Vatandaşlarımız bu sene de kültür gezilerimize oldukça yoğun ilgi gösterdi. Halkımızdan gelen bu ilgi ve memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah imkânımız ölçüsünde Kültür Gezilerimize devam edeceğiz” diye konuştu.