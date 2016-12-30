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Binlerce sokak canlısı, geniş bir coğrafyada çalışan CANKODER yönetici ve üyelerince mama ve kırıntıyla beslendi

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Açelya Aşkın

Sokak Canlılarını Koruma Derneği  (CANKODER), soğuk ve yağışlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için Adana ve bazı ilçelerde geniş çaplı faaliyet gerçekleştirdi.

Çukurova ve Seyhan Belediyelerinin sağladığı araç desteğiyle hareket eden CANKODER yönetici ve üyeleri, 800 kilo kırıntı, 500 kilo da mama dağıtımı yaptı. 

SOKAK CANLILARI ÇARESİZ KALMASIN

CANKODER Başkanı Mert Akdemir ve CANKODER Genel Sekreteri Sibel Seyitoğlu, beslemenin geniş bir coğrafyada gerçekleştiğini belirterek:

“Organize Sanayi Bölgesi, Keresteciler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Büyük Toptancılar Çarşısı, Ceyhan Yolu, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Yurdu, Teknokent, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sarıçam İnşaatı, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi, Karslı, Topalak Köylü, Menekşe Köyü, göl kenarı, Çatalan Köprüsü Çevresi, Yeni Baraj girişi, Aşıklar Bulvarı, Sarıçam, Salbaş, Kabasakal, Seyhan, ATİKOP, Metal Sanayi Sitesi, Akkapı, Karayusuflu, Havutlu, Hadırlı, Mıdık, Yumurtalık, Saimbeyli gibi yerleşim birimlerinde ve noktalarda besleme yaptık. Emeği geçen arkadaşlarımıza, bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Sokak canlılarının soğuk kış günlerinde çaresiz kalmaması için benzer faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştular.

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