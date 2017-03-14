BİR ANKARA KLASİĞİ ‘’THE HOUSE CAFE’’

Kutlu Tamay

Gerçekten de artık Ankara’nın eskilerinden, klasikleşmiş mekânlarından diyebileceğimiz ‘’The House Cafe’’ yılların tecrübesiyle her geçen gün daha iyiyi, daha güzeli yakalama gayreti içerisinde yoluna emin adımlarla devam ediyor ve kalitesini her geçen gün artırıyor.

Filistin Caddesi'nin en gözde yerinde hoş dekorasyonu ile dikkat çeken mekânda yemekler de oldukça lezzetli ve iddialı. Hamburgerden pizzaya, salata çeşitlerinden balığa ve et çeşitlerinekadar her damağa ve zevke hitap eden lezzetleri bulabilmektesiniz.

Tüm çalışanlar çok ilgili ve güleryüzlü, servis hızlı, hijyene de son derece önem veriliyor. Mekânın hem açık hem kapalı bölümleri bulunmakta…

Kışın sıcak yazın ise serin bir ortam sağlanmış müşterilerin konforu için. Prestijli ve hoş dekorasyonu sizi mutlu ediyor ve kesinlikle özel hissetmenizi sağlıyor.

Bunların dışında mekânda dj performansı ile özel partiler de düzenlenmekte.

Bu gecelerde dostlarınızla gelip çok keyifli saatler yaşayabilir ve hatta kendi özel günlerinizde de rahatlıkla mekândan en güzel şekilde faydalanabilirsiniz.

Gündüz gelip kahvenizi yudumlayıp keyif yapabilirken gece de birbirinden lezzetli yemeklerin ardından çeşit çeşit kokteyller eşliğinde müzik dinleyip eğlenebileceğiniz bir kulüp havasına giren bu özel mekânı denemenizi tavsiye eder, bu tarz mekânların Ankara’mıza değer kattığının ve kalıcı olması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek isterim.

Tüm dostlara keyif dolu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim…