“BİR DEMET MUHABBET” ANKARA YOLCUSU !

Gösteri sırasında hayatının güncel olaylarını da anlatan Demet Akbağ, 7 Nisan İstanbul gösterisinin ardından 28 Nisan’da Ankara’da olacak.
Çektiği filimlerin, oynadığı tiyatro oyunluranın kulislerinden, çekim aralarından anılarını anlatan Akbağ, her gösterisinde seyirciden gelen yorumlar ile farklı hikayeleri de sahneye taşıyor.
Gösterinin yeni tarihleri şöyle:
07 Nisan Cuma 20:30 Beşiktaş Kültür Merkezi
Biletler Biletix ve Bkm Gişede!
BKM Gişe: Tel: +90 (212) 236 18 18
BKM Adres: Sinanpaşa Mah. Has Fırın Cad. No:75
80690 Beşiktaş/İstanbul
28 Nisan Cuma 20:30 MEB Şura Salonu Ankara
Biletler Biletix ve MEB Şura Salonu Gişede!
MEB Şura Salonu Adres:
Emniyet, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Sk., 06560
BEŞEVLER / Ankara
Meb Şura Salonu Gişe Tel: (0312) 212 94 01
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