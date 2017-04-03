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“BİR DEMET MUHABBET” ANKARA YOLCUSU !

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“BİR DEMET MUHABBET” ANKARA YOLCUSU !
Meslek hayatının mihenk taşlarından yola çıkarak, eğlenceli anılarını seyirciyle paylaşan Akbağ, Ankaralı sevenleriyle buluşacak.

Gösteri sırasında hayatının güncel olaylarını da anlatan Demet Akbağ, 7 Nisan İstanbul gösterisinin ardından 28 Nisan’da Ankara’da olacak.

Çektiği filimlerin, oynadığı tiyatro oyunluranın kulislerinden, çekim aralarından anılarını anlatan Akbağ, her gösterisinde seyirciden gelen yorumlar ile farklı hikayeleri de sahneye taşıyor.

Gösterinin yeni tarihleri şöyle:

07 Nisan Cuma 20:30 Beşiktaş Kültür Merkezi

Biletler Biletix ve Bkm Gişede!

BKM Gişe: Tel: +90 (212) 236 18 18

BKM Adres: Sinanpaşa Mah. Has Fırın Cad. No:75 

80690 Beşiktaş/İstanbul

28 Nisan Cuma 20:30 MEB Şura Salonu Ankara

Biletler Biletix ve MEB Şura Salonu Gişede!

MEB Şura Salonu Adres:

Emniyet, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Sk., 06560

BEŞEVLER / Ankara

Meb Şura Salonu Gişe Tel: (0312) 212 94 01

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