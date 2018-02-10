Bir Garip Savaş: Afrin

Ragıp Kamil İlbeyi

Türkiye'de camilerden TSK ve ÖSO için zafer duaları ediliyor ve Allah'tan yardım isteniyor.

IKBY başta olmak üzere Kürt bölgelerindeki camilerde PYD YPG için zafer duaları ediliyor ve Allah'tan yardım isteniyor.

Türk askeri ve ÖSO militanları, Afrin harekâtında ölünce teröre karşı vatan savunması yapan kahramanlar oluyor ve şehit ilan ediliyor.

Cenaze namazları ise birer miting alanına dönüşüyor.

Halk tekbirlerle askerlerini ve militanlarını uğurluyor.

PYD YPG militanları, Şam ve Kürtler, Afrin harekâtını vatan işgali olarak görüyor ve TSK-ÖSO'ya karşı yapılan savaşta ölen militanlar, vatan savunması yapan kahramanlar olarak kabul ediliyor ve şehit olarak ilan ediliyor.

Cenaze namazları kılınıyor ve meydanlarda halk yığınları oluşuyor, sokakta binlerce insan çeşitli örgüt flamaları ve posterlerle yürüyor zılgıtlarla tekbir sesleri birbirine karışıyor...

TSK, PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor.

PYD YPG, Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke olarak görüyor.

ÖSO; ABD, İsrail ve Türkiye tarafından vatan savunması yapan Suriyeliler olarak kabul ediliyor ancak ölen militanlar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Türkiye vatandaşlarının da örgüt mensubu olduğunu gösteriyor.

ÖSO, Suriye yönetimi tarafından terörist olarak gülüyor, Suriye yönetimi ÖSO tarafından diktatör ve değişmesi gereken bir yönetim olarak görülüyor.

TSK, Türkmenler ve muhalif Suriyeliler tarafından kurtuluş olarak görülüyor, Suriyeli Araplar, Kürtler, Ezidi, Nusayri, Dürzi ve Ermeni halklar tarafından işgal ordusu olarak görülüyor.

Türkiye'de bir çok parti ve STK Afrin operasyonu destekliyor.

Savaş Türkiye'de, sosyal medya ve yaşam da ise Kürtlerin dışlanmasına, düşman olarak görülmesine, neredeyse her Kürt'ün potansiyel terörist olarak görülmesine neden oldu.

Kürtler ise sosyal medyada yapılan paylaşımlara içerlenirken, daha fazla içlerine kapandılar ve bu harekatı Kürtlere karşı yapılan bir operasyon olarak kabul ettiler.

Kendilerine karşı yapılan bir savaş olarak gördükleri bu operasyon sonucunda da Türklere karşı sert ve hatta ırkçı düşüncelere kapıldılar.

IKBY referandum sonucu, bağımsızlık ilanı ve Kürt yönetiminin dilediği desteği görememesi, IKBY'de siyasi boşluk, İran, Irak ve Türkiye'nin sınırlarını kapatması (daha sonra açmalarına rağmen) ve Kuzey Suriye'ye yapılan operasyonlar Kürtleri siyasi ve silahlı örgütlerini desteklemeye sevk etti.

PYD YPG ise bu süreçte çocukların ellerine bile silah tutuşturup cepheye sürdü. Ellerinde silahlarla cephelerde savaşan çocuklar Kürtlere savaş için propaganda olarak kullanılacağı gibi ölmeleri durumunda Türk Ordusu ve ÖSO çocukları öldürüyor propagandası da muhtemelen yapılacaktır çünkü çocuklar üzerinden savaş bu şekilde yürüyor.

Türkiye'de ise Afrin'de cephede en önde ben savaşacağım diyen siyasi parti liderleri bu süreçte siyasi kazanımlar için miting ve açılış yapmayı uygun gördü.

Kürtler ve Türkler bu süreçte daha da ayrıldı. Bir daha hiç gelmeyecek bir barış ortamı filizlenmeye başladı.

Silah tüccarları durumdan oldukça memnun.

Ancak Türk ve Kürt anneler, babalar, gelinler ve çocuklar için aynı memnuniyet söz konusu değil.