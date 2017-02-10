BİR GARİP TRAFİK KAZASI

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Bizim oralarda bir öğlen vakti polis telsizlerine bir anons düşer. “ Merkez 28/55!... Sahil yolunda iki ağır yaralılı trafik kazası… Acil ambulans isteyin. Tamam!”

Bir trafik kazası düşünün?... Bu kazada çok ağır, üstelik kafa travması geçirmiş İki kişi var ve buraya kadar da her şey çok normal gözüküyor. Çünkü dünyanın her yerinde hiç istenmese de maalesef ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları oluyor zaten. Yalnız, bu normallikler zincirini kıran bir anormal durumu henüz söylemedik. Gerçi durumun anormal olması da çok normal, çünkü Karadeniz’den bu hikaye… Bir ev ödevi gibi çözülmeyi bekleyen problem başka? Şöyle ki; kaza yapan iki araçtaki iki kişi de komada, fakat iki ayrı araçta da en ufak bir “çizik” bile yok!

Kahramanları kim bu kazanın, bilemiyoruz? Anlatılacak hikaye anılarımızın dışında ama biz Karadenizlileri çepeçevre çevreleyen o izahı zor ve sıra dışı çember her bir an sarıp sarmalıyor bizleri. Üşütüyoruz ara sıra, kısa devre yapıyoruz. Mesela, dünyanın hiçbir ülkesi ya da bölgesinde, hiçbir dünyalının bulup buluşturup cevap veremeyeceği normal sorulara anormal cevaplar, bizlerin cebinde hazırdır! Hem de bozuk para gibi… Şak! Diye çıkarıp veririz biz adama… Örnek;

- Limanın oradaki Taşbaşı Parkını soracaktım evladım, ne tarafta acaba?

- ............................................ (Uzunca bir düşünme anı..)

- Heee, hııı… Gemi limanı mı?

Yok, otobüs!... Cevabı pek bilinmeyen bir soruya, soruyla cevap verilir ve soruya ait her türlü vebal, sıkıntı, sorumluluk üzerinizden atılır. Sorulan adresi bilip bilmemenizin de hiçbir önemi kalmamıştır zaten, verdiğiniz cevaba bakılınca? İşte örnekteki bu haller değil mi ki, bizi Cem Yılmaz’ın bile diline düşüren?

* * *

90'lı yılların sonlarıydı. Giresun’da Cem Yılmaz gösterisi var… Bir gurup arkadaşla bizde gittik. Cem o akşam; biraz komik, biraz sevimli, birazda şımarık bir tip çizdi bizlere. “Bizim oralarda bunlardan fazlasıyla olduğu için,” kimsede fazla gülmedi esprilere zaten. Ben sırıttım biraz… Yalnız gösterinin ilk başında bir detay takıldı gözlerime. Biri, düğün-nişan-cenazeymiş gibi bir çelenk yollamış salona. Üzerinde de “Giresun Belediye Başkanı” yazıyor. Ben buna daha çok güldüm.

Hadi diyelim ki; yollanması çokta gerekmeyen ama yinede gönderilmiş olan bir çiçek var ortada? Ama bu çelenk neden iki katlı!... Evet, yanlış okumadınız, iki katlı bir (tek) çelenk var sahnede ve ben Cem’i çok iyi tanıyan biri olarak “Acaba sıra ne zaman bizim Başkanın çelengine gelecekte, bu uşak bu çelengi zaman çalmak için 15 dakika diline dolayacak?” diye düşünüyorum kara kara…

Neyse ki, böyle bir şey olmadı. Cem efendiliğini takındı. Birazda bana olan saygısından ve izleyicilerinin içinde olmamdan dolayı bu konuyu hiç açmadı. Fakat bu dillendirilmemesi gereken konu, bu sır, bu ateşkes on yıl kadar sürebildi. Geçenlerde birde baktım, bir televizyon şovunda bizim o yıllardaki Başkanın iki katlı çelengini anlatıyor kahkahalarla! Bozuldum tabi memleketim ve şahsım adına. “Sana yakıştıramadım Cem?” Kara kaplı defterimdesin artık, dikkat et kendine."

Aslında bu ateşkesin fitilinin ateşlenmesine sebep olay, ta o gösterinin sonunda çıkışta olduydu… Sen bizim Cihan’sın, çıkışta dikil adamın karşısına, yapış yakasına ve Cem’e; “Çabuk ver lan benim 750 Bin Liramı!” de… Cem’in biraz korkup biraz şaşırdıktan sonra “Niye ki, benim her gösterim iyi parayadır, gelmeseydin. Hem sebep ne ki?” sorusuna da; “Senden buralarda çok var, sana verdiğim paranın yarısını Dıbır İsiyin’e versem daha çok gülerdim?” demesi, çocuğun meslek onurunu zedelediydi. Bizlere olan kinini ve kıskançlığını bu olaya yorduk.

* * *

Bu arada, hikayenin en başındaki İki kişi, araçları tek bir çiziksiz hiç zarar görmeden nasıl mı komalık oldular?

Anlatalım… Mevsim yaz ve hava çok sıcak. Asfalt alev almış yanıyor. Yüksek hızla karayolunda seyir halindeki bir araçtaki uyanık sürücünün, kafayı dışarı çıkararak serinleme fikrini, karşı yönden gelen uyanık vatandaşta düşünmüş sadece!

Sol taraf, şoför mahalleri, kafalar dışarıda… Sürat çok yüksek, rüzgar şahane… Bir anlık hesap hatası ( Kafalar içeri zamanında çekilemedi.)… Veee, küüüüüüt !!! (Allah’ın selameti, başınıza olsun!)

"Merkez 28/55! Sahil yolunda, İki ağır yaralılı trafik kazası!... Acil ambulans isteyin. Tamam!"