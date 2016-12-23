Bir İnsan Kaynakları Deyimi : “Motivasyon Değerli Hissettirir”

Birsen Yener Aydın

İnsanların yaşamlarındaki ihtiyaçları; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer, kendini geliştirme şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Bir kategori tam olarak karşılanmadığında diğer kategoriye geçilemeyeceği bilinmektedir. Örneğin barınma ihtiyaçlarını karşılayamamış, geçim sıkıntısı yaşayan bir birey kendine verilen değeri, takdiri ve geliştirme olanaklarını sorgulamaz. Çünkü esas olan yaşamını sağlamasıdır.

Günümüzde yaşam standartlarının belirlenmesi çalışmaları, sendikal faaliyetlerin arttırılması ve platformların kurulması ile reel düzeye getirilmeye çalışılsada istenilen düzeye getirilememiştir. Örgütlerde ücret politikaları yıllar geçtikçe geliştirilmiştir. 90′ lı yıllarda klasik özlük ve maaş işlemlerini yürüten personel yönetimlerinin yerini insan kaynakları yönetimi almıştır. İnsan kaynakları yönetimi, iş akışları ve görev tanımları ile birlikte iş performasını arttırmaya yönelik çalışmalar sonuç vermeye başlamıştır. Ücretin performansı arttırmada en iyi yöntem olduğu bilinse de günümüzde ücret yeterli tatmini sağlayamamaktadır.

Motivasyonun insan yaşamında en önemli unsur olduğunu biliyoruz. “Sen yaparsın!, sen bitanesin!, aferin!” söylemleri çabuk unutulur fakat hissettikleri değerlilik duygusu kalıcıdır. Günümüzde örgütler de bunun farkında ve marjinal aktiveteler düzenleyip, çalışanlarının bağlılıklarını, aidiyetlerini arttırmayı hedefliyor. Tabii ki bunları tespit edebilmek için çalışan profilini çok iyi tanımamız gerekir. Bunun için yapılacak iyi bir analiz ile hedefe ulaşmak kolaylaşacaktır. Örneğin çalışanlarınızdan dans yeteneği olmayan bir grubu, tango kursuna yönlendirirseniz ve bütçe harcadığınız bu grup çalışmasına katılımı istiyorsanız ondan hiçbir verimlilik alamamakla birlikte demotive etmiş olursunuz. O nedenle analiz sonucuna göre gruplandırmalar da çok önemlidir. Meslek günleri, doğum günleri, kültür gereği ritüel, kutlama gibi spesifik değeri olan günlerde çalışanlarınızla birlikte aynı atmosferde olmak, onlarla iletişimde kalmak, değerliliklerini arttıracaktır. Takımdaşlığı arttırmak adına düzenlenen eğitimlerden outdoor çalışmaları da bunlara çok güzel bir örnek sunmaktadır. Outdoor çalışmaları iki önemli farkındalığı beraberinde getirmektedir. Özellikle takım halinde çalışan grupların takım çalışmasında karşılaştıkları sorunları oyunun içerisindeyken öğreniyorlar ve motive oluyorlar. Hem öğrenip, hem eğlenmek oldukça avantajlı değil mi? Örgütsel aidiyeti arttırmak, örgütün amacını, stratejik hedeflerini tüm çalışanların benimsemesi ve öğrenmesi gerekir. Neye, niçin hizmet edeceğini bilmeyen bir çalışanın kendini örgüte ait hissetme derecesi ve temsil yetkinliği azalır. Tüm personelin kaynaşmasını sağlamak için yapılan organizasyonlar olsun, bilgilendirme toplantıları olsun mutlaka örgütün hedef ve amaçları ile alakalı kısa mesajlar verilmelidir. Bu mesajların akılda kalıcılığı yüksek olması en önemli unsurdur. Her yıl, dört çeyrek dönem geçişlerinde personelin birbiriyle iletişiminin sağlanması, üst yönetime güvenin artması, önemsendiklerinin bilinmesi için çeşitli faaliyetlerin ve bilgilendirilme toplantılarının yapılması aidiyeti en yüksek seviyeye taşınacaktır.

2016 yılı dünya için zor bir yıldı. 2017 yılına ümitlerimizi tazelemek ve evrene pozitif enerjimizi göndermek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir aktivite düzenleme fikri pırıl pırıl geliyor. Bütçenize göre belki küçük bir aktivite, belkide büyük bir organizasyonla hem birlik beraberliğinizi pekiştirir, hem de motive olmuş bir şekilde yeni yıla girmiş olursunuz. Küçük süprizler hayatın akışını canlandırır. Çalışanlarınız ile birlikte güzel bir çikolatalı pastaya sımsıcak kahvelerinizle eşlik ederken yeni yıl hakkındaki planlarınızdan, hedeflerinizden ve umutlarınızdan bahsederek keyifli bir sohbetle motivasyon sağlayabilirsiniz. Büyük bir örgütseniz, tüm çalışanlarınızı toplayacağınız bir yemek veya kokteyl organizasyonunda 2017 yılından beklentilerinizi, umutlarınızı çalışanlarınıza aktarabilir ve bu organizasyonla çalışanların kaynaşmasını ve hoşça vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Gönlünüzdeki güzellikleri, samimiyeti hangi ortama yansıttırsanız geri dönüşünün olumsuz olması imkansızdır.

2017 yılında tüm dünya için sağlık ve huzur diliyorum. Motivasyonunuz hep yüksek olsun

Mutlu yıllar !

Sevgiyle Kalın